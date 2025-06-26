Дуда считает, что Навроцкий изменит отношение к Украине: из кабинета президента все выглядит иначе

Действующий президент Польши Анджей Дуда считает, что когда его преемник Кароль Навроцкий окажется на рабочем месте президента Польши, то "будет совсем другая ситуация, чем президентская избирательная кампания".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Дуда сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

По словам Дуды, во время своего пребывания в должности он постоянно делал то, что в такой ситуации должен был делать ответственный президент Польши, который стал свидетелем российской агрессии против соседнего государства, свидетелем того, что российская армия делает в Украине.

"В то же время если речь идет о Кароле Навроцком, сегодня избранном президенте, вскоре президенте, то из кабинета президента все выглядит иначе", - отметил Дуда.

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Он считает, что когда Навроцкий окажется на рабочем месте президента Польши и посмотрит на мир с этой уникальной, единственной в своем роде перспективы, "будет совсем другая ситуация, чем президентская избирательная кампания".

"Это другой уровень политического напряжения, это, в конце концов, другие обязанности - которые у тебя появляются после того, как ты принимаешь присягу президента Польши. Поэтому я на этот счет спокоен", - добавил Дуда.

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