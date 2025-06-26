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Новости Отношения Украины и Польши
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Дуда считает, что Навроцкий изменит отношение к Украине: из кабинета президента все выглядит иначе

Дуда об отношении Навроцкого к Украине

Действующий президент Польши Анджей Дуда считает, что когда его преемник Кароль Навроцкий окажется на рабочем месте президента Польши, то "будет совсем другая ситуация, чем президентская избирательная кампания".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Дуда сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

По словам Дуды, во время своего пребывания в должности он постоянно делал то, что в такой ситуации должен был делать ответственный президент Польши, который стал свидетелем российской агрессии против соседнего государства, свидетелем того, что российская армия делает в Украине.

"В то же время если речь идет о Кароле Навроцком, сегодня избранном президенте, вскоре президенте, то из кабинета президента все выглядит иначе", - отметил Дуда.

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Он считает, что когда Навроцкий окажется на рабочем месте президента Польши и посмотрит на мир с этой уникальной, единственной в своем роде перспективы, "будет совсем другая ситуация, чем президентская избирательная кампания".

"Это другой уровень политического напряжения, это, в конце концов, другие обязанности - которые у тебя появляются после того, как ты принимаешь присягу президента Польши. Поэтому я на этот счет спокоен", - добавил Дуда.

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Автор: 

Польша (8541) Дуда Анджей (777) Навроцкий Кароль (27)


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Дай Боже. Але він письмово поклявся Менцену, що не пустить Україну в НАТО.
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26.06.2025 14:19 Ответить
з кабінету президента все має інакший вигляд

Українці звідти виглядатимуть...

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26.06.2025 14:32 Ответить
А тем временем по просьбе НАТО, Австралия направит AVAKS в Польшу, для защиты путей доставки помощи Украине...
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26.06.2025 14:32 Ответить
 
 