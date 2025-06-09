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Новоизбранный президент Польши Навроцкий хочет хороших отношений с Орбаном

Навроцкий Кароль

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Венгрия является важным партнером и он надеется на хорошие отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Венгрия является очень важным партнером для Польши... Перед нами стоят серьезные задачи, такие как развитие Вышеградской группы, которая будет важным форматом для меня, а также укрепление восточного фланга НАТО и Бухарестской девятки", - сказал Навроцкий.

Новоизбранный президент заявил, что хочет встретиться с Орбаном и наладить хорошие отношения.

"Я, безусловно, хочу встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном, который является очень эффективным политиком, что подтверждают его неоднократные результаты выборов в Венгрии. И я рассчитываю на хорошее сотрудничество с ним, как и с другими странами, в интересах региона", - сказал Навроцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий об отношениях с Украиной: Необходимо решение назревших исторических вопросов

Reuters отмечает, что пока не было понятно, какой будет политика Навроцкого в отношении Украины, но он повторил, что выступает против ее планов вступления в ЕС.

"Польша стратегически поддерживает Украину, поскольку самой большой угрозой для меня, как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является Российская Федерация", - сказал он и добавил, что "Украина также должна понимать, что другие страны, в частности Польша, Венгрия и другие европейские государства, имеют собственные интересы".

Также читайте: Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС: Это опасная страна. Изощренные и умные преступники

Автор: 

Венгрия (2002) Польша (8512) Виктор Орбан (479) Навроцкий Кароль (24)


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Топ комментарии
+18
Ну треба консультацію отримати, як у ху...ла на зарплату стати
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09.06.2025 18:15 Ответить
+16
гівно обєднується
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09.06.2025 18:16 Ответить
+15
Швидко він почав знаходити своїх
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09.06.2025 18:13 Ответить
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Швидко він почав знаходити своїх
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09.06.2025 18:13 Ответить
Ну треба консультацію отримати, як у ху...ла на зарплату стати
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09.06.2025 18:15 Ответить
Так пуйлораст пуйлораста бачить здалека. Бо обидва пройшли пуйлорастівську школу.
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09.06.2025 18:24 Ответить
Голова Медузи Горгони поповнюється новими щупальцями...
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09.06.2025 18:54 Ответить
А я б не заперечував. Нехай хоч у гості один до одного ходять, хоч родичаються... Приватно. Як два посполиті. Головне - щоб не на офіційному рівні, не як очільники Польщі і Угорщини. 😊
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09.06.2025 19:21 Ответить
рыжий трампуйло тоже отметился:

https://24tv.ua/geopolitics/ru/karol-navrockij-poluchil-pozdravlenie-ot-donalda-trampa-chto_n2837554 Трамп поздравил Навроцкого с победой на выборах в Польше, и назвал его своим союзником
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09.06.2025 20:12 Ответить
Наступний у списку людей, з якими потрібно побудувати добрі стосунки, - Путін?
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09.06.2025 18:15 Ответить
Показує своє скотство!
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09.06.2025 18:16 Ответить
гівно обєднується
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09.06.2025 18:16 Ответить
Скоріше розповзається, розтікається по Європі
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09.06.2025 18:24 Ответить
Рано радіє,бо останні новини вказують на те,що пудуть перераховувати ))
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09.06.2025 18:17 Ответить
Це не допоможе.
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09.06.2025 18:28 Ответить
Побачимо,але переміг з малим відсотком,і все може бути.
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09.06.2025 18:29 Ответить
Просто не сподівайтесь, а там - як вийде. Скажу наперед: повторний підрахунок навіть не запустять, а якщо і запустять, все одно не нариють там стільки фальсифікацій, щоб скасувати результати.
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09.06.2025 18:32 Ответить
Потихеньку вимальовується коаліція ,,щирих друзів,, України.
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09.06.2025 18:18 Ответить
Лєх Валенса все про цього гнилого фрукта сказав. Думав щось додати, але нема чого, крім того що воно класичний шовіністичний українофоб.
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09.06.2025 18:19 Ответить
Щось з'явився якийсь клуб любителів ху...ла. Скоро їм і НАТО заважати буде, коли ху...ло до себе їх приєднати забажає. Думають за рахунок народа тоді можливо буде царювати
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09.06.2025 18:20 Ответить
2019 рік вибори президента України ... 73 % ..далі продовжувати ?
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09.06.2025 18:22 Ответить
Не розумію до чого ти. Хоча я був проти Зеленського, да і зараз теж. Но ти сам кажеш 73%. Думаю, що діючий тоді президент не зміг і половини набрати, то це показує тільки оцінку народом його діяльності. А при такому підході к вибору народу, то наступним буде теж їхній видвиженец, а ти знову будеш відсотки вказувати
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09.06.2025 18:32 Ответить
Поляки обрали консерву, яка одразу почала з політичних збочень.
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09.06.2025 18:20 Ответить
Хто б сумнівався.
Пєрєд намі стоіт заданіє, очєнь сєрьйозноє заданіє, і ставілі єго очєнь сєрьйозниє люді.
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09.06.2025 18:27 Ответить
У нього на пиці написано, що він огидний слимак.
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09.06.2025 18:30 Ответить
У РП ,проведуть перерахунок голосів на президентських виборах і є дуже велика імовірність,що Навроцкій пролетить як колись Янукович в Україні. Так що потрібно почекати трішечки і все стане на свої місця.
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09.06.2025 18:33 Ответить
....підтверджують його неодноразові результати виборів в Угорщині....
Ну тоді с ху...лом, та бульбанутим, сам чорт велів.
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09.06.2025 18:36 Ответить
Ще один буде сидіти і чекати з ножем і виделкою, щоб відтяти шмат України.
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09.06.2025 18:37 Ответить
підор до підора і гей парад на наших кордонах
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09.06.2025 18:59 Ответить
Склалася в голові вже така картина-консерватор-друг *****...
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09.06.2025 19:27 Ответить
В сім'ї ідіотів приплід.
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09.06.2025 20:27 Ответить
Трійка ворожих антиукраїнських покидьків сформувалася на західному кордоні України,залишилась тільки Румунія,яка поки не ворог.
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09.06.2025 20:54 Ответить
Скоро в Польщі з опозицією та з опозиційними ЗМІ буде так само як в Угорщині. Наступний етап як в Білорусі. Недарма Орбан з Сіярто неодноразово Луку вихваляли...
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09.06.2025 21:05 Ответить
 
 