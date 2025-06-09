Новоизбранный президент Польши Навроцкий хочет хороших отношений с Орбаном

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Венгрия является важным партнером и он надеется на хорошие отношения с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Венгрия является очень важным партнером для Польши... Перед нами стоят серьезные задачи, такие как развитие Вышеградской группы, которая будет важным форматом для меня, а также укрепление восточного фланга НАТО и Бухарестской девятки", - сказал Навроцкий.

Новоизбранный президент заявил, что хочет встретиться с Орбаном и наладить хорошие отношения.

"Я, безусловно, хочу встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном, который является очень эффективным политиком, что подтверждают его неоднократные результаты выборов в Венгрии. И я рассчитываю на хорошее сотрудничество с ним, как и с другими странами, в интересах региона", - сказал Навроцкий.

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Reuters отмечает, что пока не было понятно, какой будет политика Навроцкого в отношении Украины, но он повторил, что выступает против ее планов вступления в ЕС.

"Польша стратегически поддерживает Украину, поскольку самой большой угрозой для меня, как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является Российская Федерация", - сказал он и добавил, что "Украина также должна понимать, что другие страны, в частности Польша, Венгрия и другие европейские государства, имеют собственные интересы".

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