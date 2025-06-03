Навроцкий об отношениях с Украиной: Необходимо решение назревших исторических вопросов

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду на продолжение партнерства с Украиной, основанного на взаимном уважении и понимании. Для этого необходимо решить "давно назревшие исторические вопросы".

Об этом Навроцкий написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Политик отреагировал на поздравления от украинского президента Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за сообщение. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании", - отметил он.

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Новый лидер Польши выразил мнение, что для такого тесного партнерства необходим не только конструктивный диалог, а решение назревших исторических вопросов.

"Польша является сильнейшим союзником Украины в борьбе против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше нас, и я надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать ради общего блага, для урегулирования решенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе", - резюмировал Навроцкий.

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