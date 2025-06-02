Туск обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству
Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен обратиться к Сейму с просьбой выразить вотум доверия правительству.
Об этом он сказал во время речи после объявления результатов президентских выборов, в которых победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий, сообщает PAP, информирует Цензор.НЕТ.
Во время выступления Туск поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах.
"Независимо от того, как мы оцениваем кандидата-победителя, мы должны признать его победу и поздравить его избирателей. Что я и делаю", - сказал премьер Польши.
Туск пообещал, что правительство "в соответствии с Конституцией и собственной совестью" будет сотрудничать с новым президентом "везде, где это необходимо и возможно".
Политик отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте "потребует единства и мужества от всей коалиции", и "первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время".
Кроме этого, Туск сказал, что сложно предсказать, какой будет позиция нового президента, однако отметил: если он проявит готовность к сотрудничеству, "это станет положительным сюрпризом, на который правительство отреагирует с полной открытостью".
"Если нет, то нет смысла ждать. Мы начнем работать, независимо от обстоятельств, потому что именно для этого нас выбрали", - сказал глава правительства Польши.
Отметим, что в случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку.
Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.
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Позиції Навроцького з ключових питань зовнішньої політики суперечать лінії уряду.
Під час передвиборчої кампанії майбутній глава держави виступав проти членства України в НАТО, а також висував умови для її вступу до ЄС.
У питаннях політики безпеки він підтримує курс Трампа, скептично налаштований щодо політики Брюсселя в галузі енергетики та міграції, а також з недовірою ставиться до Німеччини.
Експерти прогнозують, що Навроцький продовжить зусилля щодо отримання репарацій від Берліна за напад нацистської Німеччини, на чому наполягає ПіС і від чого відмовилося уряд Туска.
Ще пів року тому Кароль Навроцький був невідомою постаттю для більшості поляків. Тепер правоконсервативний історик, євроскептик та колишній футбольний ******* обраний президентом Польщі"Польща передусім, поляки передусім"
Свою кампанію Навроцький проводив під гаслом "Польща передусім, поляки передусім". Себе він подавав як "такого, як усі", простого чоловіка, що пробився нагору. "Я - один із вас, я - ваш голос", - постійно казав він під час передвиборчих виступів.
Навроцький - відвертий шанувальник президента США Дональда Трампа. На початку травня він поїхав до Вашингтону, аби зробити фото з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Так само, як і його ментор Качинський, Навроцький бачить у Євросоюзі загрозу для польської незалежності, хоча закликів до виходу країни з ЄС від нього поки що чути не було. Він критикує план ЄС щодо захисту клімату та пакт щодо міграції. Під час передвиборчої кампанії він вдавався до антинімецьких гасел та називав Туска "камердинером Німеччини". Скептично дивиться Навроцький і на допомогу Україні, яка відбиває російську агресіюЗв'язки з футбольними *******ами
Навроцький захоплюється боксом. В юності він навіть здобував деякі титули у важкій вазі. ЗМІ закидали йому наявність у минулому зв'язків із середовищем футбольних *******ів. Сам політик зізнавався, що брав участь у щонайменше одній організованій бійці між фанатами двох футбольних клубів. Багато її учасників отримали покарання, Навроцького залишився тоді невпізнаним.
Крім того, за даними інтернет-платформи ONET, Навроцький у студентські роки, підпрацьовуючи в охоронній фірмі, брав участь у супроводі проституток до елітного готелю в курортному місті Сопот на Балтійському морі. До того ж йому закидають заволодіння міською квартирою у Гданську в обманний спосіб. Сам майбутній президент називає всі закиди наклепом.
"Навроцький не має ані моральних підстав, ані фахових компетенцій, аби стати главою держави", - підсумовує політолог Антоній Дудек, який очолював раду Інституту національної пам'яті Польщі з 2010 по 2016 роки.
Цікаво він з Гексетом вже дружбан? З Трампом вже...