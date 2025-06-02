Туск обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен обратиться к Сейму с просьбой выразить вотум доверия правительству.

Об этом он сказал во время речи после объявления результатов президентских выборов, в которых победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий, сообщает PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Во время выступления Туск поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах.

"Независимо от того, как мы оцениваем кандидата-победителя, мы должны признать его победу и поздравить его избирателей. Что я и делаю", - сказал премьер Польши.

Туск пообещал, что правительство "в соответствии с Конституцией и собственной совестью" будет сотрудничать с новым президентом "везде, где это необходимо и возможно".

Политик отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте "потребует единства и мужества от всей коалиции", и "первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время".

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Кроме этого, Туск сказал, что сложно предсказать, какой будет позиция нового президента, однако отметил: если он проявит готовность к сотрудничеству, "это станет положительным сюрпризом, на который правительство отреагирует с полной открытостью".

"Если нет, то нет смысла ждать. Мы начнем работать, независимо от обстоятельств, потому что именно для этого нас выбрали", - сказал глава правительства Польши.

Отметим, что в случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку.

Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.

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