РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7507 посетителей онлайн
Новости Выборы президента в Польше
906 16

Туск обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству

Туск будет просить парламент о вотуме доверия правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск намерен обратиться к Сейму с просьбой выразить вотум доверия правительству.

Об этом он сказал во время речи после объявления результатов президентских выборов, в которых победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий, сообщает PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Во время выступления Туск поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах.

"Независимо от того, как мы оцениваем кандидата-победителя, мы должны признать его победу и поздравить его избирателей. Что я и делаю", - сказал премьер Польши.

Туск пообещал, что правительство "в соответствии с Конституцией и собственной совестью" будет сотрудничать с новым президентом "везде, где это необходимо и возможно".

Политик отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте "потребует единства и мужества от всей коалиции", и "первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время".

Смотрите также: Выборы президента Польши: Навроцкий получил 51% голосов избирателей. ИНФОГРАФИКА

Кроме этого, Туск сказал, что сложно предсказать, какой будет позиция нового президента, однако отметил: если он проявит готовность к сотрудничеству, "это станет положительным сюрпризом, на который правительство отреагирует с полной открытостью".

"Если нет, то нет смысла ждать. Мы начнем работать, независимо от обстоятельств, потому что именно для этого нас выбрали", - сказал глава правительства Польши.

Отметим, что в случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку.

Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.

Читайте также: Навроцкий о своей победе на выборах президента: "Поляки хотят безопасную страну"

Автор: 

Польша (8500) Туск Дональд (762) сейм (97)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Успіх Навроцького у великій мірі пояснюється тим, що в другому турі його підтримала значна частина прихильників ультраправої партії «Конфедерація», кандидат від якої Славомир Ментцен в першому турі зайняв третє місце, як і прихильники крайнього правого та антисемітськи налаштованого Гжегожа Брауна, який у першому турі був четвертим.
показать весь комментарий
02.06.2025 23:58 Ответить
+1
Ну і -це і є ті самі сільські праві фермери . Польскі реднеки, котрі тримали на кордоні фури з України. Польща крокує правою разом з ********** котра здала її у 1939-му за змовою з Гітлером , хіба це не жах? Австрія втримала нацистів, Німеччина, Румунія ...
показать весь комментарий
03.06.2025 00:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О в поляків кацапи зараз начнуть човен хитати… одним словом операція»шатун»
показать весь комментарий
02.06.2025 23:45 Ответить
Якщо вже владна еліта Польщі, котра увійшла разом пліч опліч з Україною у війну скаже ні Туску - то Ху у Польщі свій чувак?
показать весь комментарий
02.06.2025 23:49 Ответить
ні, не свій. поляки теж ненавидять кацапів.
показать весь комментарий
03.06.2025 00:05 Ответить
але ж друге третє й четверте місце за правими ... Це ж треба так -саме ці праві в уряді братів Качинських були збиті в літаку рашистами - саме Хйлом, якщо не помиляюсь...
показать весь комментарий
03.06.2025 00:07 Ответить
не всі праві кацапів *******. в Нідерландах теж ультра праві до влади прийшли. і до України вони ставлятся чудово. в Італії Джорджа Мелоні теж з ультра правих і вона великий друг України. Багато республіканців у США теж великі друзі України. і там їх більше ніж ультра правих магашистів. ультра праві магашисти не так любителі ху йла, як просто ізоляціоністи. проте вони дуже швидко можуть змінити свою думку стосовно лаптів. і з ізоляціоністів і нейтральних до лаптєй вони можуть швидко стати яструбами по відношенню до цапів. всі вони там прекрасно знають, хто такі є цапи і хто такі є китайські комуняки. їхня розвідка все їм чітко доповідає навіть незважаючи на те, що керує там нею Тулсі Габбард.
показать весь комментарий
03.06.2025 00:23 Ответить
Відповідно до конституції, президент Польщі є головнокомандувачем збройними силами та може впливати на зовнішньополітичний курс країни.

Позиції Навроцького з ключових питань зовнішньої політики суперечать лінії уряду.
Під час передвиборчої кампанії майбутній глава держави виступав проти членства України в НАТО, а також висував умови для її вступу до ЄС.

У питаннях політики безпеки він підтримує курс Трампа, скептично налаштований щодо політики Брюсселя в галузі енергетики та міграції, а також з недовірою ставиться до Німеччини.
Експерти прогнозують, що Навроцький продовжить зусилля щодо отримання репарацій від Берліна за напад нацистської Німеччини, на чому наполягає ПіС і від чого відмовилося уряд Туска.
показать весь комментарий
02.06.2025 23:52 Ответить
Успіх Навроцького у великій мірі пояснюється тим, що в другому турі його підтримала значна частина прихильників ультраправої партії «Конфедерація», кандидат від якої Славомир Ментцен в першому турі зайняв третє місце, як і прихильники крайнього правого та антисемітськи налаштованого Гжегожа Брауна, який у першому турі був четвертим.
показать весь комментарий
02.06.2025 23:58 Ответить
Ну і -це і є ті самі сільські праві фермери . Польскі реднеки, котрі тримали на кордоні фури з України. Польща крокує правою разом з ********** котра здала її у 1939-му за змовою з Гітлером , хіба це не жах? Австрія втримала нацистів, Німеччина, Румунія ...
показать весь комментарий
03.06.2025 00:02 Ответить
DW
Ще пів року тому Кароль Навроцький був невідомою постаттю для більшості поляків. Тепер правоконсервативний історик, євроскептик та колишній футбольний ******* обраний президентом Польщі"Польща передусім, поляки передусім"

Свою кампанію Навроцький проводив під гаслом "Польща передусім, поляки передусім". Себе він подавав як "такого, як усі", простого чоловіка, що пробився нагору. "Я - один із вас, я - ваш голос", - постійно казав він під час передвиборчих виступів.

Навроцький - відвертий шанувальник президента США Дональда Трампа. На початку травня він поїхав до Вашингтону, аби зробити фото з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Так само, як і його ментор Качинський, Навроцький бачить у Євросоюзі загрозу для польської незалежності, хоча закликів до виходу країни з ЄС від нього поки що чути не було. Він критикує план ЄС щодо захисту клімату та пакт щодо міграції. Під час передвиборчої кампанії він вдавався до антинімецьких гасел та називав Туска "камердинером Німеччини". Скептично дивиться Навроцький і на допомогу Україні, яка відбиває російську агресіюЗв'язки з футбольними *******ами

Навроцький захоплюється боксом. В юності він навіть здобував деякі титули у важкій вазі. ЗМІ закидали йому наявність у минулому зв'язків із середовищем футбольних *******ів. Сам політик зізнавався, що брав участь у щонайменше одній організованій бійці між фанатами двох футбольних клубів. Багато її учасників отримали покарання, Навроцького залишився тоді невпізнаним.

Крім того, за даними інтернет-платформи ONET, Навроцький у студентські роки, підпрацьовуючи в охоронній фірмі, брав участь у супроводі проституток до елітного готелю в курортному місті Сопот на Балтійському морі. До того ж йому закидають заволодіння міською квартирою у Гданську в обманний спосіб. Сам майбутній президент називає всі закиди наклепом.

"Навроцький не має ані моральних підстав, ані фахових компетенцій, аби стати главою держави", - підсумовує політолог Антоній Дудек, який очолював раду Інституту національної пам'яті Польщі з 2010 по 2016 роки.
показать весь комментарий
03.06.2025 00:16 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 00:17 Ответить
Працючи в службі охорони Готелю у Варшаві - був постачальником проституток ...
Цікаво він з Гексетом вже дружбан? З Трампом вже...
показать весь комментарий
03.06.2025 00:20 Ответить
У самій Польщі на перемогу Навроцького дуже різко відреагував перший президент Лех Валенса. "Я не буду вас втішати. Ми повинні дивитися реальності в очі. Ці вибори розкрили всю правду про польське суспільство. Демократія в Польщі зазнала краху 1 червня 2025 року", - написав Валенса. Він дуже сильно розкритикував моральні якості майбутнього президента.
показать весь комментарий
03.06.2025 00:18 Ответить
А якщо уряд отримає вотум довіри, то чи буде він захищений імунітетом на якийсь час від розпуску? Хто знає?
показать весь комментарий
03.06.2025 00:18 Ответить
Нарешті магацисти отримали СВОГО в ЄС!!! Румуни витримали а Поляки ... Яка стидоба!!
показать весь комментарий
03.06.2025 00:23 Ответить
Ось Вам й Польща хаб-коридор допомоги Україні... Найвірніші сьогодні на півночі - без спільного кордону- Норвегія, Данія, Фінляндія.. Й не кричать про свою калоліцію рішучих..
показать весь комментарий
03.06.2025 00:28 Ответить
 
 