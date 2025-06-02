Туск звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри урядові.
Про це він сказав під час промови після оголошення результатів президентських виборів, в яких переміг опозиційний кандидат Кароль Навроцький, повідомляє PAP, інформує Цензор.НЕТ.
Під час виступу Туск привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах.
"Незалежно від того, як ми оцінюємо кандидата-переможця, ми повинні визнати його перемогу та привітати його виборців. Що я цим і роблю", - сказав прем'єр Польщі.
Туск пообіцяв, що уряд "у відповідності до Конституції та власної совісті" співпрацюватиме з новим президентом "скрізь, де це необхідно і можливо".
Політик зазначив, що план дій уряду Польщі за нового президента "вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції", і "першим випробуванням буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом".
Окрім цього, Туск сказав, що складно передбачити, якою буде позиція нового президента, однак зауважив: якщо він виявить готовність до співпраці, "це стане позитивним сюрпризом, на який уряд відреагує з повною відкритістю".
"Якщо ні, то немає сенсу чекати. Ми почнемо працювати, незалежно від обставин, бо саме для цього нас обрали", - сказав глава уряду Польщі.
Зазначимо, що у разі провалу вотуму довіри уряду Туска він має подати у відставку.
Нагадаємо, за даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.
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Позиції Навроцького з ключових питань зовнішньої політики суперечать лінії уряду.
Під час передвиборчої кампанії майбутній глава держави виступав проти членства України в НАТО, а також висував умови для її вступу до ЄС.
У питаннях політики безпеки він підтримує курс Трампа, скептично налаштований щодо політики Брюсселя в галузі енергетики та міграції, а також з недовірою ставиться до Німеччини.
Експерти прогнозують, що Навроцький продовжить зусилля щодо отримання репарацій від Берліна за напад нацистської Німеччини, на чому наполягає ПіС і від чого відмовилося уряд Туска.