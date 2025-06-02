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Новини Вибори президента в Польщі
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Туск звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду

Туск проситиме парламент про вотум довіри до уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір звернутися до Сейму з проханням висловити вотум довіри урядові.

Про це він сказав під час промови після оголошення результатів президентських виборів, в яких переміг опозиційний кандидат Кароль Навроцький, повідомляє PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Під час виступу Туск привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах.

"Незалежно від того, як ми оцінюємо кандидата-переможця, ми повинні визнати його перемогу та привітати його виборців. Що я цим і роблю", - сказав прем'єр Польщі.

Туск пообіцяв, що уряд "у відповідності до Конституції та власної совісті" співпрацюватиме з новим президентом "скрізь, де це необхідно і можливо".

Політик зазначив, що план дій уряду Польщі за нового президента "вимагатиме єдності та мужності від усієї коаліції", і "першим випробуванням буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом".

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Окрім цього, Туск сказав, що складно передбачити, якою буде позиція нового президента, однак зауважив: якщо він виявить готовність до співпраці, "це стане позитивним сюрпризом, на який уряд відреагує з повною відкритістю".

"Якщо ні, то немає сенсу чекати. Ми почнемо працювати, незалежно від обставин, бо саме для цього нас обрали", - сказав глава уряду Польщі.

Зазначимо, що у разі провалу вотуму довіри уряду Туска він має подати у відставку.

Нагадаємо, за даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.

Читайте також: Навроцький про свою перемогу на виборах президента: "Поляки хочуть безпечну країну"

Автор: 

Польща (8617) Туск Дональд (543) сейм (69)


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О в поляків кацапи зараз начнуть човен хитати… одним словом операція»шатун»
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02.06.2025 23:45 Відповісти
Якщо вже владна еліта Польщі, котра увійшла разом пліч опліч з Україною у війну скаже ні Туску - то Ху у Польщі свій чувак?
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02.06.2025 23:49 Відповісти
ні, не свій. поляки теж ненавидять кацапів.
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03.06.2025 00:05 Відповісти
але ж друге третє й четверте місце за правими ... Це ж треба так -саме ці праві в уряді братів Качинських були збиті в літаку рашистами - саме Хйлом, якщо не помиляюсь...
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03.06.2025 00:07 Відповісти
Відповідно до конституції, президент Польщі є головнокомандувачем збройними силами та може впливати на зовнішньополітичний курс країни.

Позиції Навроцького з ключових питань зовнішньої політики суперечать лінії уряду.
Під час передвиборчої кампанії майбутній глава держави виступав проти членства України в НАТО, а також висував умови для її вступу до ЄС.

У питаннях політики безпеки він підтримує курс Трампа, скептично налаштований щодо політики Брюсселя в галузі енергетики та міграції, а також з недовірою ставиться до Німеччини.
Експерти прогнозують, що Навроцький продовжить зусилля щодо отримання репарацій від Берліна за напад нацистської Німеччини, на чому наполягає ПіС і від чого відмовилося уряд Туска.
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02.06.2025 23:52 Відповісти
Успіх Навроцького у великій мірі пояснюється тим, що в другому турі його підтримала значна частина прихильників ультраправої партії «Конфедерація», кандидат від якої Славомир Ментцен в першому турі зайняв третє місце, як і прихильники крайнього правого та антисемітськи налаштованого Гжегожа Брауна, який у першому турі був четвертим.
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02.06.2025 23:58 Відповісти
Ну і -це і є ті самі сільські праві фермери . Польскі реднеки, котрі тримали на кордоні фури з України. Польща крокує правою разом з ********** котра здала її у 1939-му за змовою з Гітлером , хіба це не жах? Австрія втримала нацистів, Німеччина, Румунія ...
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03.06.2025 00:02 Відповісти
 
 