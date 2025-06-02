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Новини Вибори президента в Польщі
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Навроцький про свою перемогу на виборах президента: "Поляки хочуть безпечну країну"

Кароль Навроцький

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький уперше прокоментував свою перемогу на виборах. Він пообіцяв "гідно представляти" країну на міжнародній арені.

Про це Навроцький повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, виборча кампанія була частково "жорстокою". Він подякував своїм виборцям за голоси.

"Ми перемогли разом заради нашої улюбленої Батьківщини. Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. Країні, яка має значення в міжнародних, європейських та трансатлантичних відносинах. Країні, яка дбає про свої багатовікові традиції та поважає свою історію. Я зроблю все можливе, щоб виправдати ваші очікування", - наголосив Навроцький.

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Він також пообіцяв репрезентувати Польщу на міжнародній арені, забезпечуючи ставлення до Польщі як до суб'єкта.

"Можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу поза увагою жодне з питань, важливих для Польщі та польського народу. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, дбаючи про те, щоб до Польщі ставилися як до суб'єкта. Ще раз дякую всім вам за довіру, яку я не розчарую", - резюмував політик. 

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Нагадаємо, за даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.

Автор: 

Польща (8617) Навроцький Кароль (17)


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Топ коментарі
+10
"Я принёс вам мир"...десь я таке вже чув...
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02.06.2025 22:58 Відповісти
+9
«мудрий» польський народ обрав собі президента
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02.06.2025 23:03 Відповісти
+8
доживемо-побачимо, основне, щоб Волинську різню "бензопилою" не вішати на Україну, бо є прямий спадкоємець сирисири, котрий і всю польську еліту в одній трощі винищив.
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02.06.2025 23:01 Відповісти
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Та ні Поляки хочуть посміятися та покушать шашлика.
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02.06.2025 22:56 Відповісти
"Я принёс вам мир"...десь я таке вже чув...
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02.06.2025 22:58 Відповісти
Ми опинилися в кільці ворогів:Фіцо,Орбан,тепер цей Кароль... Про )(уйла і Шуріка вже й не кажу. Дивом не обрали румунського Орбана...Навіть у Молдавії і там заговорили про повернення Буджаку...
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02.06.2025 23:00 Відповісти
доживемо-побачимо, основне, щоб Волинську різню "бензопилою" не вішати на Україну, бо є прямий спадкоємець сирисири, котрий і всю польську еліту в одній трощі винищив.
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02.06.2025 23:01 Відповісти
Ага, хто гнеться того і гинуть.
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02.06.2025 23:05 Відповісти
зайва літера у крайньому слові.
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02.06.2025 23:22 Відповісти
Та до тебе вже ставляться, як до суб'єкта.
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02.06.2025 23:02 Відповісти
Чого тільки не скажеш в популістично-націоналістчному угарі.
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02.06.2025 23:07 Відповісти
«мудрий» польський народ обрав собі президента
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02.06.2025 23:03 Відповісти
Подивимось. Один вже зробив америку великою…
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02.06.2025 23:06 Відповісти
Лєх Валєнса сказав, що новий президент Польщі сутенер і виродок

думаю, цього достатньо
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02.06.2025 23:14 Відповісти
ашіпкі молодості.
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02.06.2025 23:24 Відповісти
Не очікував від поляків прокацапського вибору !!
Вас кацапи проглотять цілком не розжовуючи без бідтримки
Українців !!
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02.06.2025 23:17 Відповісти
Ну він точно не прокацапський, але і не проукраїнський. Він багато років пропрацював очільником польського інституту національної пам'яті, тому у нього пунктик щодо "валинскай рєзні".
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02.06.2025 23:23 Відповісти
Нехай краще пригадає Смоленську різню, яка трапилась недавно
з президентом Качинським і всією польською елітою,
яких кацапи знищили
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02.06.2025 23:39 Відповісти
Та ви він мавп, які жбурляли каміння через кордон, нічого не змогли зробити, боялись відповісти.
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02.06.2025 23:20 Відповісти
Чтобы быть сильной страной надо уметь что-то производить, а пока поляки умеют производить только яблоки и понты.
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02.06.2025 23:20 Відповісти
ви там на потових яблуках так отупіли?
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02.06.2025 23:26 Відповісти
понтових
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02.06.2025 23:39 Відповісти
вaм нaверное не сообщили, что ввп нa душу нaселения в польше уже тaкой же или выше чем в японии.

хотите яблок и нищеты - вaм в румынию, укрaину, болгaрию.
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02.06.2025 23:37 Відповісти
Для чого брехати, ВВП Польщі раз у 7-8 менше,а на душу населення на 50%
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02.06.2025 23:49 Відповісти
Без безпечної України не буде безпечної Польші. Чи він також буде робити великий діл з ****** як і рижий орангунанг?
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02.06.2025 23:20 Відповісти
Він не прокацапський та і не проукраїнський . А так не буває . Ненависть до України затьмарить розум , кацап одразу буде поруч.
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02.06.2025 23:34 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/koalitsiya-gotova-do-tsiei-situatsii-tusk-pislya-porazki-tshaskovskogo-prositime-parlament-pro-votum-doviri-do-svogo-uryadu.htm Дональд Туск у телезверненні до польського народу прокоментував поразку кандидата від владної Громадянської коаліції Рафала Тшасковського у виборчих перегонах на пост глави держави. І оголосив, що найближчим часом попросить парламент про вотум довіри до свого уряду. За його словами, це стане першим тестом для коаліції "15 жовтня" на єдність та відвагу.

Польський прем'єр наголосив, що він намагатиметься вибудувати нормальні відносини з новим президентом. Водночас владна коаліція продовжуватиме роботу навіть в тому разі, якщо новий глава Польщі блокуватиме дії уряду та не підписуватиме запропоновані коаліцією закони.
"Потрібно багато зробити, починаючи від міжнародних справ, створення потужної армії та сильної економіки, полонізації промисловості - до соціальної безпеки, державних послуг і боротьби зі злочинністю. Цей план вимагатиме єдності й відваги від усієї коаліції "15 жовтня". Першим тестом буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом", - сказав Туск.
За словами прем'єр-міністра, він робить це для того, щоб противники уряду як в Польщі, так і за кордоном зрозуміли, що коаліція "готова до цієї ситуації, розуміє її серйозність і не відступить навіть на крок" від своїх планів та намірів.
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02.06.2025 23:38 Відповісти
В Польщі Президент - не Бог....Подивимося
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02.06.2025 23:52 Відповісти
 
 