Навроцький про свою перемогу на виборах президента: "Поляки хочуть безпечну країну"

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький уперше прокоментував свою перемогу на виборах. Він пообіцяв "гідно представляти" країну на міжнародній арені.

Про це Навроцький повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, виборча кампанія була частково "жорстокою". Він подякував своїм виборцям за голоси.

"Ми перемогли разом заради нашої улюбленої Батьківщини. Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. Країні, яка має значення в міжнародних, європейських та трансатлантичних відносинах. Країні, яка дбає про свої багатовікові традиції та поважає свою історію. Я зроблю все можливе, щоб виправдати ваші очікування", - наголосив Навроцький.

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Він також пообіцяв репрезентувати Польщу на міжнародній арені, забезпечуючи ставлення до Польщі як до суб'єкта.

"Можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу поза увагою жодне з питань, важливих для Польщі та польського народу. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, дбаючи про те, щоб до Польщі ставилися як до суб'єкта. Ще раз дякую всім вам за довіру, яку я не розчарую", - резюмував політик.

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Нагадаємо, за даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.