Навроцький про свою перемогу на виборах президента: "Поляки хочуть безпечну країну"
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький уперше прокоментував свою перемогу на виборах. Він пообіцяв "гідно представляти" країну на міжнародній арені.
Про це Навроцький повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, виборча кампанія була частково "жорстокою". Він подякував своїм виборцям за голоси.
"Ми перемогли разом заради нашої улюбленої Батьківщини. Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. Країні, яка має значення в міжнародних, європейських та трансатлантичних відносинах. Країні, яка дбає про свої багатовікові традиції та поважає свою історію. Я зроблю все можливе, щоб виправдати ваші очікування", - наголосив Навроцький.
Він також пообіцяв репрезентувати Польщу на міжнародній арені, забезпечуючи ставлення до Польщі як до суб'єкта.
"Можете бути впевнені, що як глава держави я не залишу поза увагою жодне з питань, важливих для Польщі та польського народу. Я буду гідно представляти вас на міжнародній арені, дбаючи про те, щоб до Польщі ставилися як до суб'єкта. Ще раз дякую всім вам за довіру, яку я не розчарую", - резюмував політик.
Нагадаємо, за даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.
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думаю, цього достатньо
Вас кацапи проглотять цілком не розжовуючи без бідтримки
Українців !!
з президентом Качинським і всією польською елітою,
яких кацапи знищили
хотите яблок и нищеты - вaм в румынию, укрaину, болгaрию.
Польський прем'єр наголосив, що він намагатиметься вибудувати нормальні відносини з новим президентом. Водночас владна коаліція продовжуватиме роботу навіть в тому разі, якщо новий глава Польщі блокуватиме дії уряду та не підписуватиме запропоновані коаліцією закони.
"Потрібно багато зробити, починаючи від міжнародних справ, створення потужної армії та сильної економіки, полонізації промисловості - до соціальної безпеки, державних послуг і боротьби зі злочинністю. Цей план вимагатиме єдності й відваги від усієї коаліції "15 жовтня". Першим тестом буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом", - сказав Туск.
За словами прем'єр-міністра, він робить це для того, щоб противники уряду як в Польщі, так і за кордоном зрозуміли, що коаліція "готова до цієї ситуації, розуміє її серйозність і не відступить навіть на крок" від своїх планів та намірів.