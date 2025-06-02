Навроцкий о своей победе на выборах президента: "Поляки хотят безопасную страну"

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий впервые прокомментировал свою победу на выборах. Он пообещал "достойно представлять" страну на международной арене.

Об этом Навроцкий сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, избирательная кампания была частично "жестокой". Он поблагодарил своих избирателей за голоса.

"Мы победили вместе ради нашей любимой Родины. Мы хотим жить в безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых. Стране, которая имеет значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях. Стране, которая заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания", - подчеркнул Навроцкий.

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Он также пообещал представлять Польшу на международной арене, обеспечивая отношение к Польше как к субъекту.

"Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту. Еще раз благодарю всех вас за доверие, которое я не разочарую", - резюмировал политик.

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Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.