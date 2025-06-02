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Новости Выборы президента в Польше
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Навроцкий о своей победе на выборах президента: "Поляки хотят безопасную страну"

Кароль Навроцкий

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий впервые прокомментировал свою победу на выборах. Он пообещал "достойно представлять" страну на международной арене.

Об этом Навроцкий сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, избирательная кампания была частично "жестокой". Он поблагодарил своих избирателей за голоса.

"Мы победили вместе ради нашей любимой Родины. Мы хотим жить в безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых. Стране, которая имеет значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях. Стране, которая заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания", - подчеркнул Навроцкий.

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Он также пообещал представлять Польшу на международной арене, обеспечивая отношение к Польше как к субъекту.

"Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту. Еще раз благодарю всех вас за доверие, которое я не разочарую", - резюмировал политик.

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Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.

Автор: 

Польша (8500) Навроцкий Кароль (17)


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Топ комментарии
+13
"Я принёс вам мир"...десь я таке вже чув...
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02.06.2025 22:58 Ответить
+10
доживемо-побачимо, основне, щоб Волинську різню "бензопилою" не вішати на Україну, бо є прямий спадкоємець сирисири, котрий і всю польську еліту в одній трощі винищив.
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02.06.2025 23:01 Ответить
+10
«мудрий» польський народ обрав собі президента
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02.06.2025 23:03 Ответить
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Та ні Поляки хочуть посміятися та покушать шашлика.
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02.06.2025 22:56 Ответить
"Я принёс вам мир"...десь я таке вже чув...
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02.06.2025 22:58 Ответить
Ми опинилися в кільці ворогів:Фіцо,Орбан,тепер цей Кароль... Про )(уйла і Шуріка вже й не кажу. Дивом не обрали румунського Орбана...Навіть у Молдавії і там заговорили про повернення Буджаку...
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02.06.2025 23:00 Ответить
доживемо-побачимо, основне, щоб Волинську різню "бензопилою" не вішати на Україну, бо є прямий спадкоємець сирисири, котрий і всю польську еліту в одній трощі винищив.
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02.06.2025 23:01 Ответить
Ага, хто гнеться того і гинуть.
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02.06.2025 23:05 Ответить
зайва літера у крайньому слові.
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02.06.2025 23:22 Ответить
Та до тебе вже ставляться, як до суб'єкта.
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02.06.2025 23:02 Ответить
Чого тільки не скажеш в популістично-націоналістчному угарі.
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02.06.2025 23:07 Ответить
«мудрий» польський народ обрав собі президента
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02.06.2025 23:03 Ответить
Подивимось. Один вже зробив америку великою…
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02.06.2025 23:06 Ответить
Лєх Валєнса сказав, що новий президент Польщі сутенер і виродок

думаю, цього достатньо
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02.06.2025 23:14 Ответить
ашіпкі молодості.
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02.06.2025 23:24 Ответить
Не очікував від поляків прокацапського вибору !!
Вас кацапи проглотять цілком не розжовуючи без бідтримки
Українців !!
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02.06.2025 23:17 Ответить
Ну він точно не прокацапський, але і не проукраїнський. Він багато років пропрацював очільником польського інституту національної пам'яті, тому у нього пунктик щодо "валинскай рєзні".
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02.06.2025 23:23 Ответить
Нехай краще пригадає Смоленську різню, яка трапилась недавно
з президентом Качинським і всією польською елітою,
яких кацапи знищили
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02.06.2025 23:39 Ответить
Та ви він мавп, які жбурляли каміння через кордон, нічого не змогли зробити, боялись відповісти.
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02.06.2025 23:20 Ответить
Чтобы быть сильной страной надо уметь что-то производить, а пока поляки умеют производить только яблоки и понты.
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02.06.2025 23:20 Ответить
ви там на потових яблуках так отупіли?
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02.06.2025 23:26 Ответить
понтових
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02.06.2025 23:39 Ответить
вaм нaверное не сообщили, что ввп нa душу нaселения в польше уже тaкой же или выше чем в японии.

хотите яблок и нищеты - вaм в румынию, укрaину, болгaрию.
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02.06.2025 23:37 Ответить
Для чого брехати, ВВП Польщі раз у 7-8 менше,а на душу населення на 50%
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02.06.2025 23:49 Ответить
Без безпечної України не буде безпечної Польші. Чи він також буде робити великий діл з ****** як і рижий орангунанг?
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02.06.2025 23:20 Ответить
Він не прокацапський та і не проукраїнський . А так не буває . Ненависть до України затьмарить розум , кацап одразу буде поруч.
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02.06.2025 23:34 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/koalitsiya-gotova-do-tsiei-situatsii-tusk-pislya-porazki-tshaskovskogo-prositime-parlament-pro-votum-doviri-do-svogo-uryadu.htm Дональд Туск у телезверненні до польського народу прокоментував поразку кандидата від владної Громадянської коаліції Рафала Тшасковського у виборчих перегонах на пост глави держави. І оголосив, що найближчим часом попросить парламент про вотум довіри до свого уряду. За його словами, це стане першим тестом для коаліції "15 жовтня" на єдність та відвагу.

Польський прем'єр наголосив, що він намагатиметься вибудувати нормальні відносини з новим президентом. Водночас владна коаліція продовжуватиме роботу навіть в тому разі, якщо новий глава Польщі блокуватиме дії уряду та не підписуватиме запропоновані коаліцією закони.
"Потрібно багато зробити, починаючи від міжнародних справ, створення потужної армії та сильної економіки, полонізації промисловості - до соціальної безпеки, державних послуг і боротьби зі злочинністю. Цей план вимагатиме єдності й відваги від усієї коаліції "15 жовтня". Першим тестом буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом", - сказав Туск.
За словами прем'єр-міністра, він робить це для того, щоб противники уряду як в Польщі, так і за кордоном зрозуміли, що коаліція "готова до цієї ситуації, розуміє її серйозність і не відступить навіть на крок" від своїх планів та намірів.
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02.06.2025 23:38 Ответить
В Польщі Президент - не Бог....Подивимося
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02.06.2025 23:52 Ответить
колись на вулиці Червоноармійський в Києві мешкав такий собі Навроцький, закінчував школу біля Володимирського базару в 1985 році. В 1988 році повісився. Цей теж повіситься. Навроцькі вони такі
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03.06.2025 00:25 Ответить
 
 