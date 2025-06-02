Навроцкий о своей победе на выборах президента: "Поляки хотят безопасную страну"
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий впервые прокомментировал свою победу на выборах. Он пообещал "достойно представлять" страну на международной арене.
Об этом Навроцкий сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, избирательная кампания была частично "жестокой". Он поблагодарил своих избирателей за голоса.
"Мы победили вместе ради нашей любимой Родины. Мы хотим жить в безопасной, экономически сильной стране, которая заботится о самых слабых. Стране, которая имеет значение в международных, европейских и трансатлантических отношениях. Стране, которая заботится о своих многовековых традициях и уважает свою историю. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания", - подчеркнул Навроцкий.
Он также пообещал представлять Польшу на международной арене, обеспечивая отношение к Польше как к субъекту.
"Можете быть уверены, что как глава государства я не оставлю без внимания ни один из вопросов, важных для Польши и польского народа. Я буду достойно представлять вас на международной арене, заботясь о том, чтобы к Польше относились как к субъекту. Еще раз благодарю всех вас за доверие, которое я не разочарую", - резюмировал политик.
Напомним, по данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
думаю, цього достатньо
Вас кацапи проглотять цілком не розжовуючи без бідтримки
Українців !!
з президентом Качинським і всією польською елітою,
яких кацапи знищили
хотите яблок и нищеты - вaм в румынию, укрaину, болгaрию.
Польський прем'єр наголосив, що він намагатиметься вибудувати нормальні відносини з новим президентом. Водночас владна коаліція продовжуватиме роботу навіть в тому разі, якщо новий глава Польщі блокуватиме дії уряду та не підписуватиме запропоновані коаліцією закони.
"Потрібно багато зробити, починаючи від міжнародних справ, створення потужної армії та сильної економіки, полонізації промисловості - до соціальної безпеки, державних послуг і боротьби зі злочинністю. Цей план вимагатиме єдності й відваги від усієї коаліції "15 жовтня". Першим тестом буде вотум довіри, про який я звернуся до Сейму найближчим часом", - сказав Туск.
За словами прем'єр-міністра, він робить це для того, щоб противники уряду як в Польщі, так і за кордоном зрозуміли, що коаліція "готова до цієї ситуації, розуміє її серйозність і не відступить навіть на крок" від своїх планів та намірів.