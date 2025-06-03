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Новини Вибори президента в Польщі відносини України та Польщі
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Навроцький про відносини з Україною: Необхідне розв’язання назрілих історичних питань

Навроцький озвучив очікування про майбутні відносини з Україною

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на продовження партнерства з Україною, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Для цього необхідно вирішити "давно назрілі історичні питання".

Про це Навроцький написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Політик відреагував на привітання від українського президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Шановний Володимире Зеленський, дякую за повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці наших країн, заснованої на взаємній повазі та розумінні", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда про позицію Навроцького щодо України: Будемо говорити на цю тему. У мене інша думка

Новий лідер Польщі висловив думку, що для такого тісного партнерства необхідний не тільки конструктивний діалог, а розв'язання назрілих історичних питань.

"Польща є найсильнішим союзником України у боротьбі проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще за нас, і я сподіваюся, що ми й далі співпрацюватимемо заради спільного блага, для врегулювання розв'язаних питань минулого та побудови безпечного майбутнього разом", - резюмував Навроцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду

Навроцький озвучив очікування про майбутні відносини з Україною

Автор: 

Польща (8620) Навроцький Кароль (18)


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Топ коментарі
+19
От ***** інших проблем зараз зовсім нема? От пшецькій підар.
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03.06.2025 16:44 Відповісти
+13
Наша пісня гарна нова - починаєм її знову
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03.06.2025 16:45 Відповісти
+13
Йди в сраку зі своєю Волинською трагедією,козел.
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03.06.2025 16:46 Відповісти
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От ***** інших проблем зараз зовсім нема? От пшецькій підар.
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03.06.2025 16:44 Відповісти
Зараз кацапи все гоноровим розв'яжуть...
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03.06.2025 16:49 Відповісти
ВАлинська рЄзня, мля... Спокою не дає...
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03.06.2025 16:54 Відповісти
поляки давали нам зброю в 22-23 роках коли при владі була ПіС, а як тільки до влади прийшли проєвропейські ліваки то тільки бла-бла-бла в підтримку України і ніякої зброї…
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03.06.2025 17:02 Відповісти
Якшо я правильно зрозумів, то зараз Піс за риторикою нічим не відрізняється від лівачья. Всраті польські політики зробили українофобію модною повісткою. І ці зерна лягли в добре занавожені пшецькі мізки. Не всі поляки погані, звичайно. Але якшо ведучі партії сперечаються між собою хто більше загнобить Україну в надії захапати побільше електорату, то цей нарід трохи того...
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03.06.2025 17:14 Відповісти
Наша пісня гарна нова - починаєм її знову
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03.06.2025 16:45 Відповісти
Польща дала руку допомоги а Україна її захищає кровʼю своїх воїнів - ЦЕ ХІБА НЕ ІСТРИЧНЕ ПИТАННЯ?
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03.06.2025 16:45 Відповісти
************ йому аплодує- третій рік війни мастурбували питанням ПОЛЬЩІ - ура палучілась! Сутенер став презиком !
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03.06.2025 16:55 Відповісти
Йди в сраку зі своєю Волинською трагедією,козел.
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03.06.2025 16:46 Відповісти
У них орки на белорусской стороне а у него что то назрело исторически опять в Варшавским княжеством Рашки захотели стать?
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03.06.2025 16:46 Відповісти
Польская народная республика називалася їхня держава до розпаду СРСР. схоже поляки скучили з совдеповським режимом.
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03.06.2025 17:00 Відповісти
Ще один некрофіл прийшов до влади і на тлі реальній загрози нападу Параші буде копирсатись у кістках.
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03.06.2025 16:47 Відповісти
Ну так давай вже надсилай сюди купу істориків, археологів і т.д., хай вивчають помилки минулого. А також постав навкруги цих людей своє ППО. А може ще й охорони тисяч так 200-300 військових. І буферну зону навкруги десь з 1000 кілометрів зроби. І будемо разом вирішувати всі історичні питання спокійно і без відволікань.
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03.06.2025 16:47 Відповісти
У 2018 році Навроцький, як директор музею Другої світової війни, здійснив кількаденний візит до Москви. І намагався приховати про це інформацію.

А коли його притисли до стінки, пояснив, що розповідав російській стороні про польський досвід періоду Другої світової війни.
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03.06.2025 16:47 Відповісти
А що Навроцький каже про операцію Вісла? Польща не хоче розв"язати це історичне питання?

"Операція "Вісла" - це масова депортація українців з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння, Підляшшя) на північно-західні території Польщі в 1947 році. Це була військово-політична операція, проведена польським комуністичним урядом, що мала на меті знищення соціальної, мобілізаційної та економічної бази українських націоналістів УПА та ОУН(б). "
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03.06.2025 16:48 Відповісти
та *** визнайте вже що там важливо тим Полякам, але корректно, бо то історичні події - домовтесь про дослідження, коміссії, хто шо кого, які причини. Але без перегибу, неупереджено. Давно пора позакривати ці питання.
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03.06.2025 16:49 Відповісти
Полякам заборонили копирсатися в землі, бо вони на території Польші зруйнували майже всі пам'ятники АПА. На території України жоден пам'яток полякам, навіть незаконно встановлений не ушкоджений.
Їм виставили умови поновити зруйновані ними пам'ятки, і їм надатудь можливість копати кістки в Україні.
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03.06.2025 17:11 Відповісти
Колишній президент Польщі та лідер партії Солідарність Лех Валенса не втримав емоцій і відреагував так:

- Демократія впала у Польщі 1 червня 2025 року. Не тому, що немає вільних виборів. А тому, що половина суспільства обрала президента - https://nv.ua/ukr/world/countries/kandidat-u-prezidenti-polshchi-proyshov-test-na-narkotiki-50517348.html сутенера, лихваря, шахрая, брехуна та наркомана, ще й за активної підтримки католицької церкви.
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03.06.2025 16:49 Відповісти
Підтримую! Україна вже вибачилась за вбитих в свій час поляків. Настав час і Польщі попрохати вибачення за вбитих українців.
P.S. Заодно за вбитих євреїв, відселених німців, окуповану частину Чехословаччини (разом з Третім рейхом, до речі), за окупацію частини Литви в 1920.......
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03.06.2025 16:49 Відповісти
Я думала, тільки кацапня любить копирсатися в минулому і трясти ним в геополітиці... Залиште вже Історію історикам, нарешті.
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03.06.2025 16:53 Відповісти
ТОБТО УКРАЇНІ ПОВЕРНУТЬ ІІ ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛІ, що сталин віддав Польщі?
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03.06.2025 16:55 Відповісти
Ну якщо польський президент хоче , то і українці можуть йому нагадати про історичні питання , чи він ВВАЖАЄ українців третім сортом , що туалети у Польщі моють і історичної памʼяті не мають ?
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=*************************************************-r-HVAPcJ8FAn_fzplQrik4PfFbKEy19aLIv9RVvhYDadCUchV9MJLLA-8JmTUq2K4tIZs9YyQptswsBeQhufOXOuQZzQ4ripL_uXMZlvpxWaILVOXsfSqlTCG9yMxYrDwFNE3VlF3Cigh08K4&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчиновhttps://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid0gpAaac5WXDaJjkBujCG3c1FsCtxWVvisrxvAkQvAKmzJzuVMZGauzfCYP6Smzuvvl?__cft__[0]=*************************************************-r-HVAPcJ8FAn_fzplQrik4PfFbKEy19aLIv9RVvhYDadCUchV9MJLLA-8JmTUq2K4tIZs9YyQptswsBeQhufOXOuQZzQ4ripL_uXMZlvpxWaILVOXsfSqlTCG9yMxYrDwFNE3VlF3Cigh08K4&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·Чи знали ви про польський концтабір "Явожно", куди відправляли мирних українців в рамках операції "Вісла"?

За домовленістю між СРСР та комуністичною Польщею була здійснена етнічна чистка у східних воєводствах Польщі, що полягала у примусовому виселенні українців на північно-західні польські землі.

9 вересня 1944 року в Любліні СРСР і Польща підписали угоду з довжелезною назвою - "Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР". Через рік, у серпні 1945 винесли вже остаточне конкретне рішення: сумнозвісна лінія Керзона визнавалася новим українсько-польським кордоном. Півмільйона українців мали добровільно покинути територію Закерзоння. Наказ про добровільне виселення - здавалося б, абсурд. А насправді приклад, показаний Польщі Радянським Союзом. Тоталітарний ніж, яким одна держава навчила користуватися іншу.

Власне операцією "Вісла" (серед українців Польщі відоміша як акція «Вісла») називатиметься остання, найстрашніша, наймасштабніша хвиля масового переселення українців, яка почалася в квітні 1947 року. Їй передувала так звана перша хвиля - 1945 року.

28 квітня 1947 р. о 4 годині ранку шість польських дивізій та відділи органів польської служби безпеки оточили території, на яких компактно проживало українське населення. У цей же час відділи НКВД і армії комуністичної Чехословаччини заблокували східні і південні кордони Польщі. Станом на 31 липня 1947 р., за польськими даними, було переселено 140 575 осіб.

Транспорти прибували з Освенціма, через котрий відбувалося транспортування всіх депортованих на захід Польщі в так звані «віднайдені землі».

Головним розподільним і контрольним пунктом був Освенцім, через який прямували майже всі потяги зі сходу на захід та північ. Звідси жителі одного села могли роз'їхатися у різні місцевості віддалені на сотні кілометрів. Тут жорстоко допитували і при найменшій підозрі у співпраці з УПА надсилали до концтабору у Явожно (23 квітня 1947 року рішенням політбюро Польської об'єднаної робітничої партії було створено концентраційний табір Явожно).

Перший транспорт із в'язнями поступив 4 травня 1947 року з Сянока і налічував 16 осіб з Ліського та Сяноцького повітів, а особою, записаною до табірної книги під номером 1, була Марія Баран з Ліського повіту.

Селяни становили найбільшу частину в'язнів цього табору. Їх арештовували по кількадесят людей за принципом колективної відповідальності, інколи за колючий дріт відправляли цілі родини разом з жінками і дітьми. З-поміж арештованих були греко-католицькі та православні українські священики (а також римо-католицькі, звинувачені у підтримці українців), вчителі, лікарі. Дехто потрапляв у неволю через спробу повернутися із заходу на рідні землі.

Цей табір для етнічних українців відрізнявся від Аушвіца тільки тим, що в ньому не було крематорію… Кулеметні вежі, колючий дріт, п'ятиметрові бетонні стіни. Робота - 12 годин на добу. Харчування - півлітровий кухоль кави та шматок чорного хліба. Інколи - це вже заради особливо витонченого знущання - в'язням пропонували пересоленого оселедця, щоб потім кілька годин не давати води. Від спраги люди часто божеволіли. Відомо кілька випадків самогубства - доведені до відчаю люди кидалися на колючу огорожу, якою проходив струм…

В'язнів періодично брутально допитували застосовуючи електричний струм або замикали на декілька днів у бетонних бункерах. Особливо жорстокими були "українські процесії" під час яких арештованих проштовхували поміж двома шеренгами вояків, які били їх палицями. Такі екзекуції проводили у дні найпопулярніших церковних свят, зокрема 12 липня, у день святих Петра і Павла.

В в концентраційному таборі Явожно було ув'язнено 3800 осіб, убито 655 чоловік. У своїй книзі Казімєж Мірошевський так описує вигляд табору в Явожно: «Комуністичні сили Польщі захопили непошкоджену інфраструктуру організованого фашистами табору. Він складався з 15 дерев"яних казарм та частково цегляних будівельі, таких як лазня, кухня, госпіталь, кімната для дезінфекції, майстерні, склади. Табір охороняли понад 300 польських солдатів і 18 офіцерів Корпусу охорони. Він ьув огороджений колючим дротом, під'єднаним

до високої напруги. Були сторожові вежі з кулеметними гніздами і потужні фари. У табірній пральні була табірна камера-одиночка.

П'ятиметрова стіна закривала табір від людей, що проходили / проїздили по дорозі Краків-Катовіце... З лютого 1949-го до листопада 1951 року посаду коменданта табору обіймав кап. Саломон Морель, який став широко відомим завдяки своїй особливій жорстокості в таборі в Свєнтохловицях у 1945 р.

Концентраційний табір Явожно «позичав» ув'язнених за гроші на роботу у шахти та металургійні заводи Краківського та Сілезько-Домбровського воєводств. Інші в'язні

в'язні цього табору працювали на потреби Міністерства громадської безпеки в столярній, кравецькій, шевській, слюсарній та ковальській майстернях. Вони теж працювали на розширення Явожнської електростанції.

Табір у Явожно офіційно містив 4500 в'язнів. На 22 березня 1945 року тут було зареєстровано 1911 осіб: 945

чоловіків, 935 жінок і 31 немовля. Насправді

до грудня 1950 року через Явожно пройшло 23 669 в'язнів.

Українці, яких доставляли до нових місць поселення в рамках операції "Вісла", підлягали спеціальній перевірці.

Один із переселенців згадує: «…нас повезли до Освенцима. Польська армія там робили перевірку. Ішов солдат із запискою і зачитував імена тих, хто мав з'явитися за провіантом.

Після того їх уже ніхто не бачив, бо їх забрали в табір у Явожно, так забрали і нашого священика». (Miroszewski Kazimierz, Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz Ukraiński (1947- 1949), Katowice 2001).

Зі спогадів в'язня концтабору Юлії Шишко з Волі Крецівської:

«Приїхали ми до Явожна. Прийшли ми до брами, а то все виглядало цілком так, як німці робили з євреями. Брама висока, а на ній напис, якого ніколи в житті не забуду й все буду мати перед очами літери: "Centralny Oboz Pracy - Jaworzno". За брамою чекали нас готові бараки. У бараках ліжка з дошки на три поверхи, без сінника, один коц мав бути за все. ******* миска, ******* горнятко та ложка. Ввечері давали такої кави, що як хто хоче, то буде на ній жити. Рано о шостій годині апель. Почали нас, жінок, учити військової дисципліни. Перед тим одна з в'язнів подавала, скільки нас на площі, скільки на слідстві, скільки в праці. Усе мусило погоджуватися. По апелю до бараку по хліб і каву: на одного четвертина хліба на 24 години. Хочеш, то з'їж відразу, хочеш, то тримай, хоч як важко тримати й не їсти. (...) Щоб дарма не сидіти, відразу дали всім роботу: жінки до кравецтва, чоловіків на будову та різні майстерні. З роботи кликали на слідство. Там було страшне биття, а в праці тяжкий тягар, а в бараці тяжкий голод. (...) На слідствах найгірше били дівчину Марію з Жерниці. Брали її вранці, а ввечері приносили в коці, сама вернутися не могла. Перележала ніч, брали вранці й приносили ввечері знову. Але витримала. (...) Дві жінки не могли погодитися з тими пережиттями і пішли на електричні дроти».

Зі спогадів в'язня концтабору вчительки Катерини Константинович (з роду Маслій) з Кобильниці Волоської:

«Наказали роздягнутися і загнали митися. Вода - під страшенним тиском, холодна. Я думала, що вже нам кінець прийде. Серед нас були старші жінки, вони падали від тиску води…(...)А з лазні нещасних погнали до бараку. Там - поверхові ліжка, стерта солома, всюди брудно. Кати любувалися у «вправах-жабках»: постійно наказували жінкам скакати. Учительку взяли під пильний нагляд: за довге волосся - «жабки», за блузочку - «жабки», не так глянула - «жабки». Аж голова йшла обертом. Старші почали мліти… І весь час били людей ґумою, по спині, по руках, по ногах, нерідко й по голові. Після такого «привітання» ночами знов почалися допити. Марійку Залуцьку з Перемишля, яка в УПА мала братів, так мучили, що з допитів її несли на покривалі. Ми все на неї дивилися і з безсилля плакали. Це було страшне. Тягали ночами й мене, вічно голодну. Знущалися. Попри голод, ми перекидали частину нашої їжі чоловікам - бо в них ще страшніший голод був. А нас без кінця допитували, били, знущалися…»

Але помилковим було б твердження, що в концентраційному таборі перебували члени УПА -
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03.06.2025 17:01 Відповісти
навроцькій ти баран
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03.06.2025 16:55 Відповісти
Всі нам бажають викрутити руки у скрутний час. Риал політік. Ядеркі нема, і всі відразу потужно сруть на голову.
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03.06.2025 16:56 Відповісти
теж такої ж думки. вважаю що наразі вже слід її відновлювати. після всього що сталось в нас на це є повне право.
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03.06.2025 17:23 Відповісти
73% мабуть й не знають, що - "Річ Посполита" - це переклад латинського терміна "res publica", що означає "спільна справа" або "республіка".

У староукраїнській мові "Річ Посполита" означала "справа народна" або "спільна держава".
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03.06.2025 16:56 Відповісти
Скоро цей пшек начне верещати про східні креса Польші від можа до можа.Фіцо і Орбан вже радіють прибутку в їх ряди покидьків.
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03.06.2025 16:57 Відповісти
Україна стікає кровю,а їм своє.
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03.06.2025 17:00 Відповісти
Та давно пора. З чого почнемо? Операції "Вісла"? Чи може спустимося ще далі?
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03.06.2025 17:01 Відповісти
Щоб тобі підоре гємор у сраці назрів, - Мудило!(
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03.06.2025 17:02 Відповісти
кидаєм все й починаємо розв'язувати історичні питання...
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03.06.2025 17:02 Відповісти
Ляхи реально розумово-відсталі зі своїм ревізіонізмом.
Німці їх вже не раз посилали.
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03.06.2025 17:04 Відповісти
Так можно и еще раз начать требовать контрибуцию за ущерб причиненный во время войны, а почему нет? Эти вопросы тоже остро стоят в учебниках! У вас же Львов Киев отжимал, не Москва! Вы же не говорите про то, что вам он достался не справедливо после первой мировой, в поисках исторической справедливости можно узнать то, что захочешь забыть навсегда, а поздно уже!
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03.06.2025 17:04 Відповісти
Якщо стадіон так стадіон
А КРАКІВ БУВ МІСТОМ РУСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ЧАСІВ ДАНИИЛА ГАЛИЦЬКОГО .
поляки, повертайте Краків з землями

навроцький такой же дурак як Трамп
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03.06.2025 17:11 Відповісти
А от якби у нас президентом раптом став В'ятрович, вони б пики одне одному натовкли?
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03.06.2025 17:11 Відповісти
Растущий уровень нацизма поляков какие вопросы решит?
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03.06.2025 17:12 Відповісти
Ох Навроцький і нарвался

‼️Волинь 1943: український контекст ЮРИЙ МИХАЛЬЧИШИН

https://youtu.be/kjQQw_6RpSs
https://youtu.be/kjQQw_6RpSs
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03.06.2025 17:14 Відповісти
Акція "ВІСЛА": як українців позбавили своїх земель у Польщі // Історія без міфів

https://youtu.be/tlXJM_SDzvE?si=9isrLVi1LGs5-5Sg
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03.06.2025 17:18 Відповісти
Саме на часі...Черговий йолоп....
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03.06.2025 17:15 Відповісти
"Пацифікація" (з латинської "pacificatio" - утихомирення) - це термін, який використовується для позначення політики утихомирення, що часто здійснюється насильницькими методами, щодо етнічних груп або національних меншин.
В історичному контексті, "пацифікація" може позначати, наприклад, каральну акцію проти українського населення у Галичині, здійснену польською владою у 1930 році.
Пацифіка́ція у Галичині (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 злочин проти людстваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930#cite_note-1 [1], здійснений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польською https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) санаційною владою на українському населенні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичини. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97 Репресивні акції тривали у вересні - листопаді https://uk.wikipedia.org/wiki/1930 1930 року за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Юзефа Пілсудського із застосуванням поліції та армії. Пацифікація супроводжувалась масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ у Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 західноукраїнських землях. Східна Галичина, приблизно однаково населена поляками та українцямиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930#cite_note-2 [2], на схід від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 лінії Керзона, була включена до складу Другої Польської Республіки після розпаду Австро-Угорщини та поразки Західноукраїнської Народної Республікиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930#cite_note-3 [3]. Після війни, у 1920-1921 роках, близько 100 000 українців було загнано в концентраційні табориhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930#cite_note-4 [4] польським урядом, де їм часто відмовляли в їжі та ліках; деякі з них померли від голоду, хвороб чи самогубства. Серед жертв були не лише солдати та офіцери, а й священики, адвокати та лікарі, які підтримували українську справуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930#cite_note-5 [5]. Кількість загиблих у цих таборах від хвороб оцінювалася в 20 000 осібhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_1930#cite_note-6 [6].
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03.06.2025 17:16 Відповісти
Пусти дурня молитися...
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03.06.2025 17:17 Відповісти
Так, скажу що є багато матеріалів як поляки українську землю відбирали, но памʼятая що ми друзі , українці культурно мовчали
ПОЛЯКИ ПОЧАЛИ ПЕРШИМИ ТУ БЕЛИЗНУ ТЕРЕБИТИ

НЕЗАЙ ПОВЕРТАЮТЬ ЗЕМЛІ: що їм сталин віддав
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03.06.2025 17:20 Відповісти
Настав час довбо@бів.
Китайська припазка помиляється - часи змін не такі страшні, як засилля довбнів у владі.
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03.06.2025 17:18 Відповісти
Звичайно, відповідь Навроцькі на привітання Зеленського інакше як нахабною не назву.

Офіційному Києву варто донести Варшаві думку, що надмірне порпання у суперечливих сторінках минулого може призвести до появи під Варшавою і Краковом російських військ, посилених українським мобілізаційним ресурсом.

Все це можна помножити на соціологію, за якою лише 15% поляків готові збройним чином захищати Батьківщину у разі російської агресії.

«Хитрість» із Ризьким мирним договором 1921 року вже одного разу привела Польщу до подій 1 і 17 вересня 1939 року.

Зрештою, Варшава замість запитання, зверненого до Києва типу «Ви цінуйте те, як Польща вам допомагає і що ВИ робитимете без нас?», має ставити собі риторичне запитання: «Що робитимемо МИ з нашою польською державністю, якщо Україна зникне з політичної карти світу?»

Новообраному польському президенту не завадило б освіжити холодною водою свою занадто киплячу голову.
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03.06.2025 17:18 Відповісти
І навіщо нам ця проблема сторічної давини? Під три чорти пішов ций пшек, нехай сам колупає своїх трупаків
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03.06.2025 17:20 Відповісти
все зрозуміло - поляк користуючись нашою скрутою буде нам викручувать руки і по-російськи вимагати прийняти польські наративи. оце так обрали так обрали нам на голову поляки презика
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03.06.2025 17:20 Відповісти
Які ще назрілі історичні питання, цей чоловік не помітив, що нам зараз не до історичних питань?
У нас зараз питання як забезпечити стимання кацапів!
Поки поляки мусолять волинську трагедію, якщо українці не втримають фронт, то у них може статися нова трагедія!
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03.06.2025 17:21 Відповісти
Щоб "розв'язати питання минулого" потрібно нарешті минуле залишити в минулому обом країнам...
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03.06.2025 17:21 Відповісти
Дограються то того, що потім кацапи вирішать "питання" з поляками цілком традиційно.
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03.06.2025 17:22 Відповісти
Необхідний привід топити Україну.
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03.06.2025 17:27 Відповісти
Не вірте цьому польському аферисту і бандиту - ось як його охарактеризував справжній польський Патріот!!!
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03.06.2025 17:27 Відповісти
Ну нарешті. А я вже думав що доведеться трохи повбивати пшеків щоб повернути Хелмщину і Бойківщину. Добровільно, звісно, набагато краще буде.
І репарації за століття окупації не забудьте, звичайно - питання ж перезріло, скільки можна тягти.
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03.06.2025 17:31 Відповісти
 
 