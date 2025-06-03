Навроцький про відносини з Україною: Необхідне розв’язання назрілих історичних питань

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на продовження партнерства з Україною, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Для цього необхідно вирішити "давно назрілі історичні питання".

Про це Навроцький написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Політик відреагував на привітання від українського президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Шановний Володимире Зеленський, дякую за повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці наших країн, заснованої на взаємній повазі та розумінні", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда про позицію Навроцького щодо України: Будемо говорити на цю тему. У мене інша думка

Новий лідер Польщі висловив думку, що для такого тісного партнерства необхідний не тільки конструктивний діалог, а розв'язання назрілих історичних питань.

"Польща є найсильнішим союзником України у боротьбі проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще за нас, і я сподіваюся, що ми й далі співпрацюватимемо заради спільного блага, для врегулювання розв'язаних питань минулого та побудови безпечного майбутнього разом", - резюмував Навроцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду