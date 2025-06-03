Дуда про позицію Навроцького щодо України: Будемо говорити на цю тему. У мене інша думка

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має намір переконати новообраного главу держави Кароля Навроцького у важливості подальшої підтримки України.

Про це він повідомив в інтерв’ю литовському телебаченню LRT, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи зміняться польсько-українські відносини з огляду на позицію Навроцького, який не підтримує вступ України до НАТО та ЄС, Дуда зазначив: "Я ще буду з ним говорити на цю тему. Як відомо, у мене інша думка з цього приводу".

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Чинний президент Польщі підкреслив, що його позиція ґрунтується на 10-річному досвіді перебування на посаді та що він має намір поділитися цим досвідом із наступником.

"Як тільки стане президентом він, безумовно, уважно вивчить як міжнародну ситуацію, так і в Україні, а також відносини між Польщею та Україною. Бо, як ми кажемо в Польщі, трохи є так, що точка зору залежить від місця сидіння. Крісло президента Польщі є специфічним місцем, і з цього крісла світ виглядає трохи інакше", - зазначив Дуда.

У канцелярії президента Польщі підтвердили, що зустріч між Дудою і Навроцьким відбудеться ввечері у вівторок після повернення чинного глави держави з візиту до Литви.

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