Дуда про позицію Навроцького щодо України: Будемо говорити на цю тему. У мене інша думка
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має намір переконати новообраного главу держави Кароля Навроцького у важливості подальшої підтримки України.
Про це він повідомив в інтерв’ю литовському телебаченню LRT, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання, чи зміняться польсько-українські відносини з огляду на позицію Навроцького, який не підтримує вступ України до НАТО та ЄС, Дуда зазначив: "Я ще буду з ним говорити на цю тему. Як відомо, у мене інша думка з цього приводу".
Чинний президент Польщі підкреслив, що його позиція ґрунтується на 10-річному досвіді перебування на посаді та що він має намір поділитися цим досвідом із наступником.
"Як тільки стане президентом він, безумовно, уважно вивчить як міжнародну ситуацію, так і в Україні, а також відносини між Польщею та Україною. Бо, як ми кажемо в Польщі, трохи є так, що точка зору залежить від місця сидіння. Крісло президента Польщі є специфічним місцем, і з цього крісла світ виглядає трохи інакше", - зазначив Дуда.
У канцелярії президента Польщі підтвердили, що зустріч між Дудою і Навроцьким відбудеться ввечері у вівторок після повернення чинного глави держави з візиту до Литви.
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Чи знали ви про польський концтабір "Явожно", куди відправляли мирних українців в рамках операції "Вісла"?
За домовленістю між СРСР та комуністичною Польщею була здійснена етнічна чистка у східних воєводствах Польщі, що полягала у примусовому виселенні українців на північно-західні польські землі.
9 вересня 1944 року в Любліні СРСР і Польща підписали угоду з довжелезною назвою - "Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР". Через рік, у серпні 1945 винесли вже остаточне конкретне рішення: сумнозвісна лінія Керзона визнавалася новим українсько-польським кордоном. Півмільйона українців мали добровільно покинути територію Закерзоння. Наказ про добровільне виселення - здавалося б, абсурд. А насправді приклад, показаний Польщі Радянським Союзом. Тоталітарний ніж, яким одна держава навчила користуватися іншу.
Власне операцією "Вісла" (серед українців Польщі відоміша як акція «Вісла») називатиметься остання, найстрашніша, наймасштабніша хвиля масового переселення українців, яка почалася в квітні 1947 року. Їй передувала так звана перша хвиля - 1945 року.
28 квітня 1947 р. о 4 годині ранку шість польських дивізій та відділи органів польської служби безпеки оточили території, на яких компактно проживало українське населення. У цей же час відділи НКВД і армії комуністичної Чехословаччини заблокували східні і південні кордони Польщі. Станом на 31 липня 1947 р., за польськими даними, було переселено 140 575 осіб.
Транспорти прибували з Освенціма, через котрий відбувалося транспортування всіх депортованих на захід Польщі в так звані «віднайдені землі».
Головним розподільним і контрольним пунктом був Освенцім, через який прямували майже всі потяги зі сходу на захід та північ. Звідси жителі одного села могли роз'їхатися у різні місцевості віддалені на сотні кілометрів. Тут жорстоко допитували і при найменшій підозрі у співпраці з УПА надсилали до концтабору у Явожно (23 квітня 1947 року рішенням політбюро Польської об'єднаної робітничої партії було створено концентраційний табір Явожно).
АЛЕ ЧОМУ ВЖЕ 33 роки Україна незалежна, а історію українцям не розказують????
НІ ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ, ні журналисти, ні історіки . Мені, народженій у Одесі, про операцію Вісла розповів старий 80 річний дідусь ( не мій) у Карпатах на початку 2000. Він був дитиною - переселенцем з українських земель, які віддала мацква полякам . Тому поляки так не ******* Україну - бо розуміють що морда у сметані