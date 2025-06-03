Дуда о позиции Навроцкого по Украине: Будем говорить на эту тему. У меня другое мнение
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен убедить новоизбранного главу государства Кароля Навроцкого в важности дальнейшей поддержки Украины.
Об этом он сообщил в интервью литовскому телевидению LRT, передает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос, изменятся ли польско-украинские отношения, учитывая позицию Навроцкого, который не поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС, Дуда отметил: "Я еще буду с ним говорить на эту тему. Как известно, у меня другое мнение по этому поводу".
Действующий президент Польши подчеркнул, что его позиция основывается на 10-летнем опыте пребывания в должности и что он намерен поделиться этим опытом с преемником.
"Как только станет президентом он, безусловно, внимательно изучит как международную ситуацию, так и в Украине, а также отношения между Польшей и Украиной. Потому что, как мы говорим в Польше, немного есть так, что точка зрения зависит от места сидения. Кресло президента Польши является специфическим местом, и с этого кресла мир выглядит немного иначе", - отметил Дуда.
В канцелярии президента Польши подтвердили, что встреча между Дудой и Навроцким состоится вечером во вторник после возвращения действующего главы государства с визита в Литву.
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Чи знали ви про польський концтабір "Явожно", куди відправляли мирних українців в рамках операції "Вісла"?
За домовленістю між СРСР та комуністичною Польщею була здійснена етнічна чистка у східних воєводствах Польщі, що полягала у примусовому виселенні українців на північно-західні польські землі.
9 вересня 1944 року в Любліні СРСР і Польща підписали угоду з довжелезною назвою - "Угода між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР". Через рік, у серпні 1945 винесли вже остаточне конкретне рішення: сумнозвісна лінія Керзона визнавалася новим українсько-польським кордоном. Півмільйона українців мали добровільно покинути територію Закерзоння. Наказ про добровільне виселення - здавалося б, абсурд. А насправді приклад, показаний Польщі Радянським Союзом. Тоталітарний ніж, яким одна держава навчила користуватися іншу.
Власне операцією "Вісла" (серед українців Польщі відоміша як акція «Вісла») називатиметься остання, найстрашніша, наймасштабніша хвиля масового переселення українців, яка почалася в квітні 1947 року. Їй передувала так звана перша хвиля - 1945 року.
28 квітня 1947 р. о 4 годині ранку шість польських дивізій та відділи органів польської служби безпеки оточили території, на яких компактно проживало українське населення. У цей же час відділи НКВД і армії комуністичної Чехословаччини заблокували східні і південні кордони Польщі. Станом на 31 липня 1947 р., за польськими даними, було переселено 140 575 осіб.
Транспорти прибували з Освенціма, через котрий відбувалося транспортування всіх депортованих на захід Польщі в так звані «віднайдені землі».
Головним розподільним і контрольним пунктом був Освенцім, через який прямували майже всі потяги зі сходу на захід та північ. Звідси жителі одного села могли роз'їхатися у різні місцевості віддалені на сотні кілометрів. Тут жорстоко допитували і при найменшій підозрі у співпраці з УПА надсилали до концтабору у Явожно (23 квітня 1947 року рішенням політбюро Польської об'єднаної робітничої партії було створено концентраційний табір Явожно).
АЛЕ ЧОМУ ВЖЕ 33 роки Україна незалежна, а історію українцям не розказують????
НІ ПОЛІТИЧНІ ЛІДЕРИ, ні журналисти, ні історіки . Мені, народженій у Одесі, про операцію Вісла розповів старий 80 річний дідусь ( не мій) у Карпатах на початку 2000. Він був дитиною - переселенцем з українських земель, які віддала мацква полякам . Тому поляки так не ******* Україну - бо розуміють що морда у сметані