Дуда о позиции Навроцкого по Украине: Будем говорить на эту тему. У меня другое мнение

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен убедить новоизбранного главу государства Кароля Навроцкого в важности дальнейшей поддержки Украины.

Об этом он сообщил в интервью литовскому телевидению LRT, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, изменятся ли польско-украинские отношения, учитывая позицию Навроцкого, который не поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС, Дуда отметил: "Я еще буду с ним говорить на эту тему. Как известно, у меня другое мнение по этому поводу".

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Действующий президент Польши подчеркнул, что его позиция основывается на 10-летнем опыте пребывания в должности и что он намерен поделиться этим опытом с преемником.

"Как только станет президентом он, безусловно, внимательно изучит как международную ситуацию, так и в Украине, а также отношения между Польшей и Украиной. Потому что, как мы говорим в Польше, немного есть так, что точка зрения зависит от места сидения. Кресло президента Польши является специфическим местом, и с этого кресла мир выглядит немного иначе", - отметил Дуда.

В канцелярии президента Польши подтвердили, что встреча между Дудой и Навроцким состоится вечером во вторник после возвращения действующего главы государства с визита в Литву.

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