Участники саммита в Вильнюсе призвали увеличить помощь Украине
Участники саммита в Вильнюсе призывают к дальнейшей поддержке Украины и увеличению расходов на оборону с целью обуздать российскую агрессию и укрепить европейскую безопасность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
"Украине нужны наши инвестиции в ее оборонную промышленность. Нам необходимо перейти от реактивности к мощной военной поддержке - поставкам артиллерии большой дальности, современных систем ПВО и мощностей", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам саммита.
Его также поддержал бывший президент Польши Анджей Дуда.
"У нас была возможность обменяться информацией с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы мы обсудили ключевые аспекты, связанные с дальнейшей поддержкой Украины в борьбе с Россией. Продолжается всесторонняя: военная, политическая, гуманитарная помощь Украине, что является критически важной для европейской безопасности и интеграции Украины в евроатлантические структуры, в том числе и в НАТО", - подчеркнул он.
Правда, по словам президента Румынии Никушора Дана, Европа должна сосредоточиться не только на увеличении расходов на оборону, но и на укреплении военной промышленности.
"Я рад, что большинство участников встречи пришли к единому мнению относительно важнейших аспектов. Нам нужен более сильный альянс НАТО, более крепкие трансатлантические связи. Кроме того, мы должны не только увеличить расходы на оборону, но и иметь возможность производить военную технику в целях самозащиты", - заявил румынский лидер.
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Головне, щоб був зворотній контроль за надходженням цієї допомоги до АДРЕСАТІВ! Бо буде, як з отими, 650 партіями ГумДопомоги у 2022-23 роках, якою так «опікувався» єрмак від ОПУ, призначений зеленським!
І по сьогодні, не можуть знайти, куди вона зникла на території України!!??
Оманські, як були помічниками ригоАНАЛІВ, так і далі, гадять в Україні!!!
Портнов, з сівковичем і мертвечуком, їх не дарма розставляли, по щаблях державної влади в Україні !!!
Тому і тікають генпрокурори, з 2019 року, з України!!