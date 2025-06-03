Участники саммита в Вильнюсе призвали увеличить помощь Украине

Участники саммита в Вильнюсе призывают к дальнейшей поддержке Украины и увеличению расходов на оборону с целью обуздать российскую агрессию и укрепить европейскую безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

"Украине нужны наши инвестиции в ее оборонную промышленность. Нам необходимо перейти от реактивности к мощной военной поддержке - поставкам артиллерии большой дальности, современных систем ПВО и мощностей", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам саммита.

Его также поддержал бывший президент Польши Анджей Дуда.

"У нас была возможность обменяться информацией с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы мы обсудили ключевые аспекты, связанные с дальнейшей поддержкой Украины в борьбе с Россией. Продолжается всесторонняя: военная, политическая, гуманитарная помощь Украине, что является критически важной для европейской безопасности и интеграции Украины в евроатлантические структуры, в том числе и в НАТО", - подчеркнул он.

Правда, по словам президента Румынии Никушора Дана, Европа должна сосредоточиться не только на увеличении расходов на оборону, но и на укреплении военной промышленности.

"Я рад, что большинство участников встречи пришли к единому мнению относительно важнейших аспектов. Нам нужен более сильный альянс НАТО, более крепкие трансатлантические связи. Кроме того, мы должны не только увеличить расходы на оборону, но и иметь возможность производить военную технику в целях самозащиты", - заявил румынский лидер.

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