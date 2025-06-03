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Новости Саммит в Вильнюсе
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Участники саммита в Вильнюсе призвали увеличить помощь Украине

Саммит в Вильнюсе

Участники саммита в Вильнюсе призывают к дальнейшей поддержке Украины и увеличению расходов на оборону с целью обуздать российскую агрессию и укрепить европейскую безопасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

"Украине нужны наши инвестиции в ее оборонную промышленность. Нам необходимо перейти от реактивности к мощной военной поддержке - поставкам артиллерии большой дальности, современных систем ПВО и мощностей", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа по итогам саммита.

Его также поддержал бывший президент Польши Анджей Дуда.

"У нас была возможность обменяться информацией с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы мы обсудили ключевые аспекты, связанные с дальнейшей поддержкой Украины в борьбе с Россией. Продолжается всесторонняя: военная, политическая, гуманитарная помощь Украине, что является критически важной для европейской безопасности и интеграции Украины в евроатлантические структуры, в том числе и в НАТО", - подчеркнул он.

Правда, по словам президента Румынии Никушора Дана, Европа должна сосредоточиться не только на увеличении расходов на оборону, но и на укреплении военной промышленности.

"Я рад, что большинство участников встречи пришли к единому мнению относительно важнейших аспектов. Нам нужен более сильный альянс НАТО, более крепкие трансатлантические связи. Кроме того, мы должны не только увеличить расходы на оборону, но и иметь возможность производить военную технику в целях самозащиты", - заявил румынский лидер.

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Автор: 

саммит (1192) Дуда Анджей (767) Науседа Гитанас (277) Дан Никушор (5)


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приїхали...закликали...ує***али
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03.06.2025 12:59 Ответить
Дякуємо Західних Партнерів, за дієву безкоштовну допомогу Україні!
Головне, щоб був зворотній контроль за надходженням цієї допомоги до АДРЕСАТІВ! Бо буде, як з отими, 650 партіями ГумДопомоги у 2022-23 роках, якою так «опікувався» єрмак від ОПУ, призначений зеленським!
І по сьогодні, не можуть знайти, куди вона зникла на території України!!??
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03.06.2025 13:03 Ответить
Розпродана через супермаркети. Що, не бачив?
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03.06.2025 13:14 Ответить
Для цього, його зеленський і призначив?!
Оманські, як були помічниками ригоАНАЛІВ, так і далі, гадять в Україні!!!
Портнов, з сівковичем і мертвечуком, їх не дарма розставляли, по щаблях державної влади в Україні !!!
Тому і тікають генпрокурори, з 2019 року, з України!!
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03.06.2025 13:23 Ответить
Мне вот одно интересно. Кого они все эти годы "призывают". Вот конкретно. Какого-то человека, страну или организацию? Это что-то материальное или больше как религия. Мне все эти европейские саммиты начинают напоминать какую-то секту. Сьезд евангелистов, адвентистов, мармонов или кого там еще. Ну типа собрались, поговорили, в конце помолились, призвали бога и святого духа. В конце пофоткались и сьели печенек с чаем. Разница только в том что последние хотя с богом общаются. Они понимают смысл сего действа, пусть даже чисто конкретно для себя. А эти вроде как сами с собой.
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03.06.2025 13:09 Ответить
Нет они буду говорить что будут делать и что давать на весь мир и чтоб тебя успокоить
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03.06.2025 13:11 Ответить
Це тобі, до прутіна з мізуліною, з такими питаннями!! Там тобі, і пошану дадуть, на задньому дворі!
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03.06.2025 13:24 Ответить
Закликателі всраті
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03.06.2025 13:12 Ответить
Когда американцы принимали участи в этом всем деле то оно хоть как-то двигалось. После всех этих воозваний к небесам всей толпой поворачивали головы в сторону американцев и ждали что они что-то как-то дадут и организуют. Ну и те вздыхая и чертыхаясь делали. Рамштайны и пр. Положение сврхдержавы обязывало. Теперь когда амеры послали это все дело к монахам, только сейчас начинаем осознавать на сколько все накрывается медным тазом. Америка это не только про деньги и ресурсы. Это еще и про организацию и сплоченность.(
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03.06.2025 13:15 Ответить
 
 