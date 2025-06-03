Учасники саміту у Вільнюсі закликали збільшити допомогу Україні
Учасники саміту у Вільнюсі закликають до подальшої підтримки України та збільшення видатків на оборону з метою приборкати російську агресію та зміцнити європейську безпеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.
"Україні потрібні наші інвестиції в її оборонну промисловість. Нам необхідно перейти від реактивності до потужної військової підтримки - постачання артилерії великої дальності, сучасних систем ППО і потужностей", - заявив президент Литви Гітанас Науседа за підсумками саміту.
Його також підтримав колишній президент Польщі Анджей Дуда.
"У нас була можливість обмінятися інформацією з президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди ми обговорили ключові аспекти, пов'язані з подальшою підтримкою України в боротьбі з Росією. Триває всебічна: військова, політична, гуманітарна допомога Україні, що є критично важливою для європейської безпеки та інтеграції України до євроатлантичних структур, зокрема й до НАТО", - наголосив він.
Щоправда, за словами президента Румунії Нікушора Дана, Європа має зосередитися не тільки на збільшенні витрат на оборону, а й на зміцненні військової промисловості.
"Я радий, що більшість учасників зустрічі дійшли єдиної думки щодо найважливіших аспектів. Нам потрібен сильніший альянс НАТО, міцніші трансатлантичні зв'язки. Крім того, ми повинні не тільки збільшити витрати на оборону, а й мати можливість виробляти військову техніку з метою самозахисту", - заявив румунський лідер.
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Головне, щоб був зворотній контроль за надходженням цієї допомоги до АДРЕСАТІВ! Бо буде, як з отими, 650 партіями ГумДопомоги у 2022-23 роках, якою так «опікувався» єрмак від ОПУ, призначений зеленським!
І по сьогодні, не можуть знайти, куди вона зникла на території України!!??
Оманські, як були помічниками ригоАНАЛІВ, так і далі, гадять в Україні!!!
Портнов, з сівковичем і мертвечуком, їх не дарма розставляли, по щаблях державної влади в Україні !!!
Тому і тікають генпрокурори, з 2019 року, з України!!