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Новини Саміт у Вільнюсі
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Учасники саміту у Вільнюсі закликали збільшити допомогу Україні

Саміт у Вільнюсі

Учасники саміту у Вільнюсі закликають до подальшої підтримки України та збільшення видатків на оборону з метою приборкати російську агресію та зміцнити європейську безпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Україні потрібні наші інвестиції в її оборонну промисловість. Нам необхідно перейти від реактивності до потужної військової підтримки - постачання артилерії великої дальності, сучасних систем ППО і потужностей", - заявив президент Литви Гітанас Науседа за підсумками саміту.

Його також підтримав колишній президент Польщі Анджей Дуда.

"У нас була можливість обмінятися інформацією з президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди ми обговорили ключові аспекти, пов'язані з подальшою підтримкою України в боротьбі з Росією. Триває всебічна: військова, політична, гуманітарна допомога Україні, що є критично важливою для європейської безпеки та інтеграції України до євроатлантичних структур, зокрема й до НАТО", - наголосив він.

Щоправда, за словами президента Румунії Нікушора Дана, Європа має зосередитися не тільки на збільшенні витрат на оборону, а й на зміцненні військової промисловості.

"Я радий, що більшість учасників зустрічі дійшли єдиної думки щодо найважливіших аспектів. Нам потрібен сильніший альянс НАТО, міцніші трансатлантичні зв'язки. Крім того, ми повинні не тільки збільшити витрати на оборону, а й мати можливість виробляти військову техніку з метою самозахисту", - заявив румунський лідер.

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Автор: 

саміт (785) Дуда Анджей (783) Науседа Гітанас (350) Дан Нікушор (5)


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приїхали...закликали...ує***али
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03.06.2025 12:59 Відповісти
Дякуємо Західних Партнерів, за дієву безкоштовну допомогу Україні!
Головне, щоб був зворотній контроль за надходженням цієї допомоги до АДРЕСАТІВ! Бо буде, як з отими, 650 партіями ГумДопомоги у 2022-23 роках, якою так «опікувався» єрмак від ОПУ, призначений зеленським!
І по сьогодні, не можуть знайти, куди вона зникла на території України!!??
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03.06.2025 13:03 Відповісти
Розпродана через супермаркети. Що, не бачив?
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03.06.2025 13:14 Відповісти
Для цього, його зеленський і призначив?!
Оманські, як були помічниками ригоАНАЛІВ, так і далі, гадять в Україні!!!
Портнов, з сівковичем і мертвечуком, їх не дарма розставляли, по щаблях державної влади в Україні !!!
Тому і тікають генпрокурори, з 2019 року, з України!!
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03.06.2025 13:23 Відповісти
Мне вот одно интересно. Кого они все эти годы "призывают". Вот конкретно. Какого-то человека, страну или организацию? Это что-то материальное или больше как религия. Мне все эти европейские саммиты начинают напоминать какую-то секту. Сьезд евангелистов, адвентистов, мармонов или кого там еще. Ну типа собрались, поговорили, в конце помолились, призвали бога и святого духа. В конце пофоткались и сьели печенек с чаем. Разница только в том что последние хотя с богом общаются. Они понимают смысл сего действа, пусть даже чисто конкретно для себя. А эти вроде как сами с собой.
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03.06.2025 13:09 Відповісти
Нет они буду говорить что будут делать и что давать на весь мир и чтоб тебя успокоить
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03.06.2025 13:11 Відповісти
Це тобі, до прутіна з мізуліною, з такими питаннями!! Там тобі, і пошану дадуть, на задньому дворі!
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03.06.2025 13:24 Відповісти
Закликателі всраті
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03.06.2025 13:12 Відповісти
Когда американцы принимали участи в этом всем деле то оно хоть как-то двигалось. После всех этих воозваний к небесам всей толпой поворачивали головы в сторону американцев и ждали что они что-то как-то дадут и организуют. Ну и те вздыхая и чертыхаясь делали. Рамштайны и пр. Положение сврхдержавы обязывало. Теперь когда амеры послали это все дело к монахам, только сейчас начинаем осознавать на сколько все накрывается медным тазом. Америка это не только про деньги и ресурсы. Это еще и про организацию и сплоченность.(
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03.06.2025 13:15 Відповісти
 
 