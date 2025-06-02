Зеленський зустрівся з Науседою, обговорили санкції проти РФ та переговори в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

"Розповів про другий раунд перемовин, який сьогодні відбувся в Стамбулі. Допоки немає жодних змістовних сигналів від Росії завершувати війну, важливо посилювати нашу оборону, особливо інвестувати в українське виробництво. Саме це є основою мирних переговорів. Дякую, Гітанасе та литовський народе, що поділяєте цю думку", - зазначив Зеленський.

Крім того, співрозмовники обговорили також санкційний тиск, європейську інтеграцію України, відбудову та скоординували дипломатичні кроки.

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