Зеленский встретился с Науседой, обсудили санкции против РФ и переговоры в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
"Рассказал о втором раунде переговоров, который сегодня состоялся в Стамбуле. Пока нет никаких содержательных сигналов от России завершать войну, важно усиливать нашу оборону, особенно инвестировать в украинское производство. Именно это является основой мирных переговоров. Благодарю Гитанаса и литовский народ, что разделяете это мнение", - отметил Зеленский.
Кроме того, собеседники обсудили также санкционное давление, европейскую интеграцию Украины, восстановление и скоординировали дипломатические шаги.
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