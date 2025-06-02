Зеленский встретился с Науседой, обсудили санкции против РФ и переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Рассказал о втором раунде переговоров, который сегодня состоялся в Стамбуле. Пока нет никаких содержательных сигналов от России завершать войну, важно усиливать нашу оборону, особенно инвестировать в украинское производство. Именно это является основой мирных переговоров. Благодарю Гитанаса и литовский народ, что разделяете это мнение", - отметил Зеленский.

Кроме того, собеседники обсудили также санкционное давление, европейскую интеграцию Украины, восстановление и скоординировали дипломатические шаги.

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