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Новини
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Новообраний президент Польщі Навроцький хоче добрих відносин з Орбаном

Навроцький Кароль

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Угорщина є важливим партнером і він сподівається на добрі відносини з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Угорщина є дуже важливим партнером для Польщі... Перед нами стоять серйозні завдання, такі як розбудова Вишеградської групи, яка буде важливим форматом для мене, а також зміцнення східного флангу НАТО та Бухарестської дев'ятки", – сказав Навроцький.

Новообраний президент заявив, що хоче зустрітися з Орбаном і налагодити добрі відносини.

"Я, безумовно, хочу зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який є дуже ефективним політиком, що підтверджують його неодноразові результати виборів в Угорщині. І я розраховую на добру співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", — сказав Навроцький.

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Reuters зазначає, що поки що не було зрозуміло, якою буде політика Навроцького щодо України, але він повторив, що виступає проти її планів вступу до ЄС.

"Польща стратегічно підтримує Україну, оскільки найбільшою загрозою для мене, як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація", – сказав він і додав, що "Україна також повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські держави, мають власні інтереси".

Також читайте: Орбан знову виступив проти вступу України в ЄС: Це небезпечна країна. Витончені і розумні злочинці

Автор: 

Угорщина (2337) Польща (8629) Віктор Орбан (574) Навроцький Кароль (23)


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Топ коментарі
+6
Ну треба консультацію отримати, як у ху...ла на зарплату стати
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09.06.2025 18:15 Відповісти
+5
гівно обєднується
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09.06.2025 18:16 Відповісти
+4
Потихеньку вимальовується коаліція ,,щирих друзів,, України.
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09.06.2025 18:18 Відповісти
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Швидко він почав знаходити своїх
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09.06.2025 18:13 Відповісти
Ну треба консультацію отримати, як у ху...ла на зарплату стати
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09.06.2025 18:15 Відповісти
Так пуйлораст пуйлораста бачить здалека. Бо обидва пройшли пуйлорастівську школу.
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09.06.2025 18:24 Відповісти
Голова Медузи Горгони поповнюється новими щупальцями...
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09.06.2025 18:54 Відповісти
Наступний у списку людей, з якими потрібно побудувати добрі стосунки, - Путін?
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09.06.2025 18:15 Відповісти
Показує своє скотство!
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09.06.2025 18:16 Відповісти
гівно обєднується
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09.06.2025 18:16 Відповісти
Скоріше розповзається, розтікається по Європі
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09.06.2025 18:24 Відповісти
Рано радіє,бо останні новини вказують на те,що пудуть перераховувати ))
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09.06.2025 18:17 Відповісти
Це не допоможе.
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09.06.2025 18:28 Відповісти
Побачимо,але переміг з малим відсотком,і все може бути.
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09.06.2025 18:29 Відповісти
Просто не сподівайтесь, а там - як вийде. Скажу наперед: повторний підрахунок навіть не запустять, а якщо і запустять, все одно не нариють там стільки фальсифікацій, щоб скасувати результати.
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09.06.2025 18:32 Відповісти
Потихеньку вимальовується коаліція ,,щирих друзів,, України.
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09.06.2025 18:18 Відповісти
Лєх Валенса все про цього гнилого фрукта сказав. Думав щось додати, але нема чого, крім того що воно класичний шовіністичний українофоб.
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09.06.2025 18:19 Відповісти
Щось з'явився якийсь клуб любителів ху...ла. Скоро їм і НАТО заважати буде, коли ху...ло до себе їх приєднати забажає. Думають за рахунок народа тоді можливо буде царювати
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09.06.2025 18:20 Відповісти
2019 рік вибори президента України ... 73 % ..далі продовжувати ?
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09.06.2025 18:22 Відповісти
Не розумію до чого ти. Хоча я був проти Зеленського, да і зараз теж. Но ти сам кажеш 73%. Думаю, що діючий тоді президент не зміг і половини набрати, то це показує тільки оцінку народом його діяльності. А при такому підході к вибору народу, то наступним буде теж їхній видвиженец, а ти знову будеш відсотки вказувати
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09.06.2025 18:32 Відповісти
Поляки обрали консерву, яка одразу почала з політичних збочень.
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09.06.2025 18:20 Відповісти
Хто б сумнівався.
Пєрєд намі стоіт заданіє, очєнь сєрьйозноє заданіє, і ставілі єго очєнь сєрьйозниє люді.
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09.06.2025 18:27 Відповісти
У нього на пиці написано, що він огидний слимак.
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09.06.2025 18:30 Відповісти
У РП ,проведуть перерахунок голосів на президентських виборах і є дуже велика імовірність,що Навроцкій пролетить як колись Янукович в Україні. Так що потрібно почекати трішечки і все стане на свої місця.
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09.06.2025 18:33 Відповісти
....підтверджують його неодноразові результати виборів в Угорщині....
Ну тоді с ху...лом, та бульбанутим, сам чорт велів.
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09.06.2025 18:36 Відповісти
Ще один буде сидіти і чекати з ножем і виделкою, щоб відтяти шмат України.
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09.06.2025 18:37 Відповісти
підор до підора і гей парад на наших кордонах
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09.06.2025 18:59 Відповісти
 
 