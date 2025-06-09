Новообраний президент Польщі Навроцький хоче добрих відносин з Орбаном

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Угорщина є важливим партнером і він сподівається на добрі відносини з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Угорщина є дуже важливим партнером для Польщі... Перед нами стоять серйозні завдання, такі як розбудова Вишеградської групи, яка буде важливим форматом для мене, а також зміцнення східного флангу НАТО та Бухарестської дев'ятки", – сказав Навроцький.

Новообраний президент заявив, що хоче зустрітися з Орбаном і налагодити добрі відносини.

"Я, безумовно, хочу зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який є дуже ефективним політиком, що підтверджують його неодноразові результати виборів в Угорщині. І я розраховую на добру співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону", — сказав Навроцький.

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Reuters зазначає, що поки що не було зрозуміло, якою буде політика Навроцького щодо України, але він повторив, що виступає проти її планів вступу до ЄС.

"Польща стратегічно підтримує Україну, оскільки найбільшою загрозою для мене, як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація", – сказав він і додав, що "Україна також повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські держави, мають власні інтереси".

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