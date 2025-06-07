Навроцкий высказался против вступления Украины в ЕС "на данный момент".
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "на данный момент" не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Также он снова высказался о Волынской трагедии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Mandiner.
Навроцкий согласился, что Польша должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения" и подчеркнул, что самой большой угрозой для Варшавы является Россия.
Однако, отметил политик, Украина должна понимать, что другие страны, в частности Польша, Венгрия и другие европейские страны также имеют свои интересы. В этом же контексте он вспомнил о Волынской трагедии.
"Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент, не соглашусь, на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", - заявил Навроцкий.
Вместе с этим президент Польши отметил, что его страна сыграла ведущую роль в поддержке Украины, а также добавил, что это "дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы".
Напомним, ранее Кароль Навроцкий выступал против вступления Украины в НАТО, заявляя, что любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной.
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. А до речі. До 03 місяця, 2025- го року ти чому не рєєрувався на Цензорі?
Я правильно розумію, коли польські продукти заполонили сільпо/атб/новус , що українське не одразу знайдеш, це ок. Коли українська продукція їде в Польщу, це недобросовістна конкуренція?
"Після повернення музей не видав повідомлення, не опублікував фотографії з візиту, перебування Навроцького з людьми Путіна також замовчували у соціальних мережах МВС, хоча в Росії з директором був, зокрема, прессекретар. Повідомляю прокуратуру про зловживання службовим становищем та перевищення повноважень", - написав Брейза.
А Україна, сама вирішить, коли і що!
У нас людину, що накликала війну вибрало 73 %, що з'явилися на вибори.
В США, вибрали людину шизоіда 50+ відсотків.
У Франції також можливий прихід до влади популістів..
Люди такі стали. Тік- токи, клікбейтне мислення, професійна деградація робітників всіх сфер.
Люди приводять політиків- популістів типу Зеленьського, Трумпа, Навроцького, які , як і вони або зовсім нічого не мислять, або не мислять стратегічно..
На жаль.
Історики, АЛЬО!!! Нагадайте пшеківським п*д*расам (пробачте, накіпіло, капець)!!! Що волинська трагедія - то комуняки московські, нагадайте про вбиту польську шляхту - літак. Вони росісянам преза свого пробачили!!!