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Новости Вступление Украины в ЕС
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Навроцкий высказался против вступления Украины в ЕС "на данный момент".

Навроцкий Кароль

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "на данный момент" не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Также он снова высказался о Волынской трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Навроцкий согласился, что Польша должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения" и подчеркнул, что самой большой угрозой для Варшавы является Россия.

Однако, отметил политик, Украина должна понимать, что другие страны, в частности Польша, Венгрия и другие европейские страны также имеют свои интересы. В этом же контексте он вспомнил о Волынской трагедии.

"Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент, не соглашусь, на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", - заявил Навроцкий.

Читайте: Дуда встретился с Навроцким. Говорили о членстве Украины в НАТО

Вместе с этим президент Польши отметил, что его страна сыграла ведущую роль в поддержке Украины, а также добавил, что это "дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы".

Напомним, ранее Кароль Навроцкий выступал против вступления Украины в НАТО, заявляя, что любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной.

Автор: 

Украина (45017) членство в ЕС (1058) Навроцкий Кароль (22)


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Топ комментарии
+6
Отак! Зроби світу добро, позбудься 3-ого в світі арсеналу, так від тебе буде всяка курва ноги витирати!
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07.06.2025 21:08 Ответить
+6
тобто йому пофіг що 15 років тому раіся знищила все керівництво Польщі. А те що було майже 100 років тому то вкрай важливо.
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07.06.2025 21:20 Ответить
+3
А як же кластери по переговорам щодо створення хабів для проведення реформ по дорожній карті для коаліції партнерів?
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07.06.2025 21:09 Ответить
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"Вас", це кого? роісію дійсно нікуди не візьмуть, це правда
. А до речі. До 03 місяця, 2025- го року ти чому не рєєрувався на Цензорі?
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07.06.2025 21:30 Ответить
🤣🤣дура ти НАТАЛЬЯ...ДУРА...до речі ..як там іспанські унітази??? Добре вимиваєш???
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07.06.2025 21:34 Ответить
Отак! Зроби світу добро, позбудься 3-ого в світі арсеналу, так від тебе буде всяка курва ноги витирати!
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07.06.2025 21:08 Ответить
Маємо ще одного їба..та..
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07.06.2025 21:08 Ответить
А як же кластери по переговорам щодо створення хабів для проведення реформ по дорожній карті для коаліції партнерів?
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07.06.2025 21:09 Ответить
А ето другоє. Це всєгда готові.
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07.06.2025 21:11 Ответить
Тебе серьезно 15 фублей за такой высер платят? Це ж було вже. Сколько можно постить ту же самую хрень?
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07.06.2025 21:14 Ответить
Ще один дебіл зявивсЯ
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07.06.2025 21:10 Ответить
> недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор

Я правильно розумію, коли польські продукти заполонили сільпо/атб/новус , що українське не одразу знайдеш, це ок. Коли українська продукція їде в Польщу, це недобросовістна конкуренція?
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07.06.2025 21:12 Ответить
Сколько же раз печатал ранее и до высыпания зерна на полотно дороги ЖД, народ---не покупайте польское! Но массво, во всех сетях супермаркетов, есть не плохое литовское кстати. Ну присмотритесь. Торговцы всегда были торгашами, только прибавочная стоимость им нужна от 100% и выше! Даже не стоит призывать официально. Вот просто так. Давайте с понедельника после Троицы начнём! И до даст Бог, до нового года! Это старый метод борьбы с ценами. Практика показала многолетняя---работает отлично. И своё в первую очередь брать. Ну работает это! Каждая гнусь об нас уже давно ноги вытирает. Пора срубить и молча. Как само упало.
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07.06.2025 21:27 Ответить
та ти шо, ну довийо, поки той ЕС та НАТО кацапи не розпустять, і буде твій лохторат ріпу сіяти та щщі лаптями сьорбати
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07.06.2025 21:12 Ответить
Кругом нашого дебіла сплошниє дебіли зібралися.
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07.06.2025 21:13 Ответить
Депутат Європарламенту стверджує: Навроцький відвідав Москву, коли був директором музею Другої світової війни, а його поїздка коштувала 22,5 тис. злотих. Окрім цього, за словами Брейзи, з нинішнім кандидатом у президенти в російську столицю їздили ще 4 людини, зокрема прессекретар музею.

"Після повернення музей не видав повідомлення, не опублікував фотографії з візиту, перебування Навроцького з людьми Путіна також замовчували у соціальних мережах МВС, хоча в Росії з директором був, зокрема, прессекретар. Повідомляю прокуратуру про зловживання службовим становищем та перевищення повноважень", - написав Брейза.
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07.06.2025 21:13 Ответить
В ******** реаліях треба підозрювати ВСІХ посадовців хто був в Кацапстані. Це не жарт.
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07.06.2025 21:23 Ответить
Навіть зірок КВН?
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07.06.2025 21:25 Ответить
Так. Навіть чоловіків Володимирів.
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07.06.2025 21:31 Ответить
Навроцькому б з підрахунком голосів уточнити, бо дуже підозріле зростання, у 200% на деяких дільницях??!
А Україна, сама вирішить, коли і що!
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07.06.2025 21:16 Ответить
Как их не меняй всёравно чушки все!по началу орут МИР ВСЕМУ МИРУ а потом заходит дяденька или тётенька не важно!И говритСДЕЛАЕШ ТАК ТАК ТАК И ТАК!!!!! Бесполезно говорить о чём нибудь!а самое главное БЕСПОЛЕЗНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ чтобы такие ЧУШКИ СТАВПЛИ ПРЕЗИДЕНТАМИ!!!КПД ОТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ НУЛЕВОЙ!!!!!!
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07.06.2025 21:16 Ответить
КУРВА ПО ПОЛЬСКИ МАТЮК СЕРЬЁЗНЫЙ!ПО ИТАЛЬЯНСКИ КУРВА РЕЗКИЙ ПОВОРОТ))))!!!!
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07.06.2025 21:35 Ответить
...Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни також мають свої інтереси... Зараз ваші інтереси, щоб Україна вистояла, це для вас саме найважливіший інтерес. Тому шо, якщо не дай Боже цього не станетья то ваші інтереси буде визначати ***** та його шобла з 140 мільйонами кончених підарасів.
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07.06.2025 21:20 Ответить
Є немаленькі шанси що твоя Польща скоро "вступить" в Таможнний Союз...
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07.06.2025 21:20 Ответить
Цей чувак, висловлювач уяв про світ більшості поляків. 50 відсотків+.
У нас людину, що накликала війну вибрало 73 %, що з'явилися на вибори.
В США, вибрали людину шизоіда 50+ відсотків.
У Франції також можливий прихід до влади популістів..

Люди такі стали. Тік- токи, клікбейтне мислення, професійна деградація робітників всіх сфер.
Люди приводять політиків- популістів типу Зеленьського, Трумпа, Навроцького, які , як і вони або зовсім нічого не мислять, або не мислять стратегічно..
На жаль.
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07.06.2025 21:39 Ответить
тобто йому пофіг що 15 років тому раіся знищила все керівництво Польщі. А те що було майже 100 років тому то вкрай важливо.
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07.06.2025 21:20 Ответить
Важливо й те і те. Але дійсно, педалювати все, що розділяє нашу з Польщею країни зараз не дуже розумна думка. Якщо у нього таке завдання, то це інша справа.
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07.06.2025 21:26 Ответить
І знову волинська трагедія..

Історики, АЛЬО!!! Нагадайте пшеківським п*д*расам (пробачте, накіпіло, капець)!!! Що волинська трагедія - то комуняки московські, нагадайте про вбиту польську шляхту - літак. Вони росісянам преза свого пробачили!!!
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07.06.2025 21:26 Ответить
Пшеки всё знают отлично и знали всегда. Гонор вечный там, но дешёвый чуть.
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07.06.2025 21:30 Ответить
Мели Емеля, твоя неделя!!! 2-3% не более!!!🤣😊😅🤪🤡😂 Нема за шо переживать *****!!!🤣😊😅🤡😂
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07.06.2025 21:31 Ответить
цікаво ,Пан Мерц готує Німеччину до захисту від московії ,а от Навроцький готується до здачі Польші рашистам ...з такими заявами ?...
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07.06.2025 21:31 Ответить
Хто про що, а вшивий про баню (с)
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07.06.2025 21:33 Ответить
В цього полудурка прогресуючий психічний розлад. Називається волинська різанина головного мозку.
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07.06.2025 21:34 Ответить
Поляки наші історичні вороги. Треба позбавитися ілюзій,і спочатку заборонити імпорт з Польщі,в т.ч. і вуйками,які возять продукти бусіками,а потім вони осідають на всіх базарах. Навіть у Києві вуйки привозять товари з Польщі і продають у дворах...НХ це? Там же все дотаційне,демпінг. Гонорові поляки щорічно отримують від ЄС дотацій 23 млрд.Є,на цьому тримається їх економіка і ї х гонор
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07.06.2025 21:40 Ответить
Пшеки своего Трампа обрали.
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07.06.2025 21:41 Ответить
 
 