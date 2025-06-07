Навроцкий высказался против вступления Украины в ЕС "на данный момент".

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "на данный момент" не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Также он снова высказался о Волынской трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Mandiner.

Навроцкий согласился, что Польша должна поддерживать Украину "со стратегической и геополитической точки зрения" и подчеркнул, что самой большой угрозой для Варшавы является Россия.

Однако, отметил политик, Украина должна понимать, что другие страны, в частности Польша, Венгрия и другие европейские страны также имеют свои интересы. В этом же контексте он вспомнил о Волынской трагедии.

"Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент, не соглашусь, на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", - заявил Навроцкий.

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Вместе с этим президент Польши отметил, что его страна сыграла ведущую роль в поддержке Украины, а также добавил, что это "дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы".

Напомним, ранее Кароль Навроцкий выступал против вступления Украины в НАТО, заявляя, что любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной.