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Любая дискуссия о вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит Альянс в прямой конфликт с РФ, - Навроцкий

Навроцкий о вступлении Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Навроцкий заявил в интервью с лидером партии "Конфедерация" Славомиром Менценом.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", - сказал он.

Кроме того, Навроцкий отметил, что остается противником этого, даже если хочет, чтобы Украина была "частью западной цивилизации", но предостерегает, что в долгосрочной перспективе "на десятилетия" и "в идеальном мире".

Также читайте: Туск о готовности Навроцкого блокировать вступление Украины в НАТО: Следующим будет капитуляция и разделение Украины

Также он прямо заявляет, что не будет отправлять польские войска в Украину.

Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

Автор: 

Польша (8493) членство в НАТО (1525) Навроцкий Кароль (15)


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Топ комментарии
+16
Конфлікт буде гарантовано якщо ви Україну зільєте. Тільки так Україна буде союзником а так противником...
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22.05.2025 16:44
+15
Сцикливий пшек. Від одного слова КАЦАПІЯ , Захід просто обсирається! Як вони планують жити в умовах, коли їх тупо будуть з'їдати кацапи і китайці?
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22.05.2025 16:46
+14
а НАТО без України гарантовано не буде мати конфлікту з )(уйлоКассапами згідно якому законодавству, якщо НАТО заявило на весь світ, що є яловою структурою вже років з 30?
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22.05.2025 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Оце рівень, почати дискусію, зазначивши, що вона апріорі є безглуздою 🙂
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22.05.2025 16:34 Ответить
А що Боневтік каже про НАТО?
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22.05.2025 16:35 Ответить
Потужнисьть на максимум, щас выдаст видосик
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22.05.2025 16:48 Ответить
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22.05.2025 16:36 Ответить
Ідіот цей фрак в перший день зуйлу ануса в де-де на посту президента поляндіі
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22.05.2025 16:36 Ответить
Господа, я думаю, что торг тут не уместен!
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22.05.2025 16:38 Ответить
Він , певно , нашу конституцію не читав - там же записано ...
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22.05.2025 16:39 Ответить
а НАТО без України гарантовано не буде мати конфлікту з )(уйлоКассапами згідно якому законодавству, якщо НАТО заявило на весь світ, що є яловою структурою вже років з 30?
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22.05.2025 16:39 Ответить
Ну звичайно,руда обіссяна собака захистить ляхів кажучі -"ето нє моя война".
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22.05.2025 16:43 Ответить
Конфлікт буде гарантовано якщо ви Україну зільєте. Тільки так Україна буде союзником а так противником...
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22.05.2025 16:44 Ответить
Есть таки прецеденты! При лжедмитриях надо было макву добить дожечь а не сориться с Запорожьем десятилетиями.
И в 1919 г.
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22.05.2025 16:50 Ответить
Сцикливий пшек. Від одного слова КАЦАПІЯ , Захід просто обсирається! Як вони планують жити в умовах, коли їх тупо будуть з'їдати кацапи і китайці?
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22.05.2025 16:46 Ответить
Він не сцікун, а агент кацапського впливу. Захід демонструє свою вразливість і слабкість, якщо подібним персонажам дають залізти так далеко у політиці.
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22.05.2025 16:53 Ответить
насправді ні але, позаяк мова про польського виборця то якщо є такі поляки які настільки кончені що проти захисту який надає їм українська армія від путіна то це вже клініка.
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22.05.2025 16:48 Ответить
А ось ще один фашист, тільки польського гатунку.
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22.05.2025 16:49 Ответить
Цей Кароль є тестом поляків на розумові здібності, румуни його склали успішно, хоча й не без проблем, американці ж провалили півроку тому.
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22.05.2025 16:50 Ответить
Это кандидат от PiS. Его нельзя взять и посадить как в Румынии.
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22.05.2025 16:53 Ответить
А треба було б, разом з Трампом та іншими корумпованими підкацапниками.
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22.05.2025 16:54 Ответить
Байден пытался. Завел 1500 уголовных дел. Не получилось. За Трампом стоят люди посерьезнее слипи Джо.
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22.05.2025 17:05 Ответить
ультра-правий наслідувач ідей магацистів , думає лизання їхньої дупи його врятує й США кинуться допомагати, коли піде на Польщу 3,14дарашка
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22.05.2025 16:56 Ответить
И когда пойдет на Польшу? Тут один патриот хвастается что кацапы на ишаках два месяца берут Павловку. Не смешите.
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22.05.2025 17:14 Ответить
Перекладаю на зрозумілий "Боюсь русню тому готовий йти на поступки".
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22.05.2025 16:58 Ответить
"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією"

Росія офіційно та неодноразово висловлювала своє занепокоєння та протидію вступу Польщі до НАТО
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22.05.2025 17:03 Ответить
Та ми вже чули офіційну позицію Варшави, що Польща ніколи не буде воювати з москвою.
Тому ви є ідеальний варіант для путіна проводити спецоперацію.
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22.05.2025 17:03 Ответить
А путлеростан не вступил в конфликт с НАТО, когда подписал договоры с кндр и ираном о "стратегическом сотрудничестве и взаимопомощи"? Походу, вступил, только НАТО на войну не явилось.
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22.05.2025 17:04 Ответить
Що вам гарантує 5 стаття НАТО, нічого конкретного, там записано наступне - "використовуючи будь-які засоби, які вони (члени) вважають за доцільне" тобто це необов'язково навіть зброя чи солдати, вам можуть прислати з Швейцарії карематів чи шоломів ,а США на чолі з Трампом взагалі скаже це не наші проблеми..
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22.05.2025 17:08 Ответить
В історичному минулому проходили разом з поляками, і перемоги, і поразки, і зради. В 1920 році українські війська під командуванням генерал-хорунжого Марка Безручка допомогли полякам відстояти Польщу в битві, котору потім назвуть "Диво на Віслі". Поляки відплатили тим, що за спиною союзника УНР заключила угоду з червоною москвою і поділили Україну навпіл, а захисників-союзників жовнірів УНР запроторили до концтаборів на території Польщі. Поляки вважали, що цією підлістю вони забеспечили собі мир з кацапами, але вже через 19 років кацапи разом з нацистами вже Польщу поділили і потягли польських гонорових вояків до розстрільних ям Катині, під Києвом та Харковом.
Невже в деяких польських політиків така коротка пам'ять чи настільки велика жадоба до кацапських срібняків? Адже після неодноразового роздерибанення України зразу починався дерибан Польщі.
Цей пан навроцький забув, як разів 5 ділили Польщу?
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22.05.2025 17:09 Ответить
Шановні диванні ура-патріоти не вчіть поляків жити ,вони в 1920 році відстояли незалежність Польщі ,а Україна в 1920 році незалежність просрала ! Так що краще помовчіть .
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22.05.2025 17:12 Ответить
Якби географічно Польша мала б такий великий кордон з ордою як Україна, про неї б вже тільки історичні нариси читали..
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22.05.2025 17:15 Ответить
А до 1991 року вона ,що кордон з Китаєм мала ? Чи з ссср ? Так що не пишіть дурниць , Так вона і досі має кордон з калінінградом і білорусією і що ?
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22.05.2025 17:18 Ответить
Поляки, на відміну від українців, не служили у радянській армії.
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22.05.2025 17:24 Ответить

Ще й як служили!
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22.05.2025 17:31 Ответить
Тільки от проблема: вілстоювала незалежність Польщі нарівні з поляками також армія УПА, хоча вона тоді, в 1920-му, називалась "армія УНР". Але поляки навіть не переносять згадки про УПА...
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22.05.2025 17:23 Ответить
І це...
Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
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22.05.2025 17:45 Ответить
Цікаво коли ж це ОУН- УПА "відстоювала незалежність Польщі " - це вже щось нове ,напевно Бандеру і Шухевича і т.д. поляки посадили до в"язниці ,за те що вони "відстоювали незалежність Польщі" - до такої маячні навіть кацапська пропаганда ще не додумалась.
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22.05.2025 18:00 Ответить
Бандера і Шухевич в 1920-му були ще дітьми.
І я кажу про армію УНР як предтечу УПА. Інша справа, що УНП не оголосила себе правонаступником. Шкода.
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22.05.2025 19:12 Ответить
І міністра внутрішніх справ Польщі Пєрацького теж оунівці "замочили " "відстоюючи незалежність Польщі " ?
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22.05.2025 18:05 Ответить
Замочили за репресії. А що, не треба було?
До речі, а що, Портнова не треба було? А Ківу?
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22.05.2025 19:18 Ответить
А до чого тут " відстоювання незалежності Польщі ".? Може вже досить ціх казочок ,що Польщу в 1920 році врятувала Армія УНР ,а Військо Польське в той час відсиджувалось в тилу.
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22.05.2025 19:36 Ответить
Цей підар змінить Дуду на посаді Президента Польщі.
Печалька...
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22.05.2025 17:17 Ответить
)) тут у мну є давній мєстєчковий знайомий, анґештельте в рехнунґсхофа був, з яким я, в жирні для параші, ціною енергоносіїв нульові роки, вобщем то спорили "по доброму" - я казав, -дивись, зараз параша вливає кучу повалившого їй дурного бабла, в скуповування і консервацію на майбутнє, перспєктівних, по її оцінках, майбутніх европолітіків! як і консервує на майбутнє "п'яту колону" - "бєдних і нещасних чєчєнських бєженцов", яким тоді давали азюль "зі столу"! він там за ідіота тоді мну держав! тіпо, "да, рассєяне не айс, но шоб до такого додумались як ти оце мелеш?" )) з 2014 го, я почав відігрувати позиції )) з 2022 - я повністю взяв над ним верх, при зустрічах під пару фіртелів харошого вина, йому зараз "нічим крить", й ті "нульові" наші срачі також!! ))) шо саме прикольно, пару років взад, я сказав йому, шо коли парашники зроблють "блек аут"- то зімою його хата заморозиться, а літом - морозілки й холодільник завоняються!!! )) він мовчки ковтнув )) а пізніше позвонив і попросив "сконфігуріровать" свій хаус на "ввтоном" на случай блекаута )) шо ми з ним пізніше зробили й реалізували )))
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22.05.2025 17:17 Ответить
Чмирь ляшський хто ти там таке ?
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22.05.2025 17:25 Ответить
Ще одна гнида виповзла...
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22.05.2025 17:29 Ответить
Якщо поляки думают сховатись від російського ведмедя, годуючі його на обід Україною, що то вже на вечерю у ведмедя буде польська печінка.
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22.05.2025 17:40 Ответить
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22.05.2025 23:44 Ответить
досить сильний крок: багато тепер проголосують за нього, щоб "не слали поляків на війну"
тяжко буде Тжасковскому
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22.05.2025 18:44 Ответить
Теж харчується з рук пуйла?
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22.05.2025 19:05 Ответить
скоріше з дупи
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22.05.2025 21:53 Ответить
Забув ,хто боронив Польщу на Віслі.
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22.05.2025 19:13 Ответить
Аби собі було добре.
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22.05.2025 22:44 Ответить
яка сс*лива ліцемірна позиція. Типовий приклад "еуропейських цінностей".
Згодувати крокодилу сусіда в надії, що той нажереться і його не чіпатиме. Ну ну.
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22.05.2025 23:45 Ответить
 
 