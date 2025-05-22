Любая дискуссия о вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит Альянс в прямой конфликт с РФ, - Навроцкий
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Навроцкий заявил в интервью с лидером партии "Конфедерация" Славомиром Менценом.
"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", - сказал он.
Кроме того, Навроцкий отметил, что остается противником этого, даже если хочет, чтобы Украина была "частью западной цивилизации", но предостерегает, что в долгосрочной перспективе "на десятилетия" и "в идеальном мире".
Также он прямо заявляет, что не будет отправлять польские войска в Украину.
Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.
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И в 1919 г.
Росія офіційно та неодноразово висловлювала своє занепокоєння та протидію вступу Польщі до НАТО
Тому ви є ідеальний варіант для путіна проводити спецоперацію.
Невже в деяких польських політиків така коротка пам'ять чи настільки велика жадоба до кацапських срібняків? Адже після неодноразового роздерибанення України зразу починався дерибан Польщі.
Цей пан навроцький забув, як разів 5 ділили Польщу?
Ще й як служили!
Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
І я кажу про армію УНР як предтечу УПА. Інша справа, що УНП не оголосила себе правонаступником. Шкода.
До речі, а що, Портнова не треба було? А Ківу?
Печалька...
тяжко буде Тжасковскому
Згодувати крокодилу сусіда в надії, що той нажереться і його не чіпатиме. Ну ну.