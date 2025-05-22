Любая дискуссия о вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит Альянс в прямой конфликт с РФ, - Навроцкий

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Навроцкий заявил в интервью с лидером партии "Конфедерация" Славомиром Менценом.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО является бессмысленной и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", - сказал он.

Кроме того, Навроцкий отметил, что остается противником этого, даже если хочет, чтобы Украина была "частью западной цивилизации", но предостерегает, что в долгосрочной перспективе "на десятилетия" и "в идеальном мире".

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Также он прямо заявляет, что не будет отправлять польские войска в Украину.

Напомним, ранее кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.