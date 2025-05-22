Будь-яка дискусія про вступ України до НАТО є безглуздою і поставить Альянс у прямий конфлікт з РФ, - Навроцький
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Навроцький заявив в інтерв'ю з лідером партії "Конфедерація" Славоміром Менценом.
"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією", - сказав він.
Крім того, Навроцький зазначив, що залишається противником цього, навіть якщо хоче, щоб Україна була "частиною західної цивілізації", але застерігає, що в довгостроковій перспективі "на десятиліття" і "в ідеальному світі".
Також він прямо заявляє, що не відправлятиме польські війська в Україну.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.
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И в 1919 г.
Росія офіційно та неодноразово висловлювала своє занепокоєння та протидію вступу Польщі до НАТО
Тому ви є ідеальний варіант для путіна проводити спецоперацію.
Невже в деяких польських політиків така коротка пам'ять чи настільки велика жадоба до кацапських срібняків? Адже після неодноразового роздерибанення України зразу починався дерибан Польщі.
Цей пан навроцький забув, як разів 5 ділили Польщу?
Ще й як служили!
Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн.
І я кажу про армію УНР як предтечу УПА. Інша справа, що УНП не оголосила себе правонаступником. Шкода.
До речі, а що, Портнова не треба було? А Ківу?
Печалька...
тяжко буде Тжасковскому
Згодувати крокодилу сусіда в надії, що той нажереться і його не чіпатиме. Ну ну.