Будь-яка дискусія про вступ України до НАТО є безглуздою і поставить Альянс у прямий конфлікт з РФ, - Навроцький

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Навроцький заявив в інтерв'ю з лідером партії "Конфедерація" Славоміром Менценом.

"Будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою і поставить альянс у прямий конфлікт з Росією", - сказав він.

Крім того, Навроцький зазначив, що залишається противником цього, навіть якщо хоче, щоб Україна була "частиною західної цивілізації", але застерігає, що в довгостроковій перспективі "на десятиліття" і "в ідеальному світі".

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Також він прямо заявляє, що не відправлятиме польські війська в Україну.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.