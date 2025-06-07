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Новини Вступ України до ЄС
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Навроцький висловився проти вступу України в ЄС "на цей момент"

Навроцький Кароль

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "на даний момент" не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Також він знову висловився про Волинську трагедію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав у інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну "зі стратегічної та геополітичної точки зору" та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

Однак, зауважив політик, Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни також мають свої інтереси. У цьому ж контексті він згадав про Волинську трагедію.

Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань", — заявив Навроцький.

Читайте: Дуда зустрівся із Навроцьким. Говорили про членство України в НАТО

Разом з цим президент Польщі відзначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України, а також додав, що це "дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси".

Нагадаємо,  раніше Кароль Навроцький виступав проти вступу України в НАТО, заявляючи, що будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою.

Автор: 

Україна (5965) членство в ЄС (1298) Навроцький Кароль (22)


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Топ коментарі
+18
тобто йому пофіг що 15 років тому раіся знищила все керівництво Польщі. А те що було майже 100 років тому то вкрай важливо.
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07.06.2025 21:20 Відповісти
+14
Отак! Зроби світу добро, позбудься 3-ого в світі арсеналу, так від тебе буде всяка курва ноги витирати!
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07.06.2025 21:08 Відповісти
+14
Маємо ще одного їба..та..
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07.06.2025 21:08 Відповісти
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"Вас", це кого? роісію дійсно нікуди не візьмуть, це правда
. А до речі. До 03 місяця, 2025- го року ти чому не рєєрувався на Цензорі?
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07.06.2025 21:30 Відповісти
🤣🤣дура ти НАТАЛЬЯ...ДУРА...до речі ..як там іспанські унітази??? Добре вимиваєш???
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07.06.2025 21:34 Відповісти
О, скрєпними лаптями засмерділо! Відшкреби минулорічне лайно зі сраки, лапотне!😁
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07.06.2025 21:44 Відповісти
пророк .....ий
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07.06.2025 21:53 Відповісти
Отак! Зроби світу добро, позбудься 3-ого в світі арсеналу, так від тебе буде всяка курва ноги витирати!
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07.06.2025 21:08 Відповісти
Маємо ще одного їба..та..
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07.06.2025 21:08 Відповісти
курва, отримають не Волинську трагедію, а трагедію Варшавського повстання-2

.
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07.06.2025 22:56 Відповісти
А як же кластери по переговорам щодо створення хабів для проведення реформ по дорожній карті для коаліції партнерів?
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07.06.2025 21:09 Відповісти
А ето другоє. Це всєгда готові.
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07.06.2025 21:11 Відповісти
Тебе серьезно 15 фублей за такой высер платят? Це ж було вже. Сколько можно постить ту же самую хрень?
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07.06.2025 21:14 Відповісти
Ще один дебіл зявивсЯ
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07.06.2025 21:10 Відповісти
> недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор

Я правильно розумію, коли польські продукти заполонили сільпо/атб/новус , що українське не одразу знайдеш, це ок. Коли українська продукція їде в Польщу, це недобросовістна конкуренція?
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07.06.2025 21:12 Відповісти
Сколько же раз печатал ранее и до высыпания зерна на полотно дороги ЖД, народ---не покупайте польское! Но массво, во всех сетях супермаркетов, есть не плохое литовское кстати. Ну присмотритесь. Торговцы всегда были торгашами, только прибавочная стоимость им нужна от 100% и выше! Даже не стоит призывать официально. Вот просто так. Давайте с понедельника после Троицы начнём! И до даст Бог, до нового года! Это старый метод борьбы с ценами. Практика показала многолетняя---работает отлично. И своё в первую очередь брать. Ну работает это! Каждая гнусь об нас уже давно ноги вытирает. Пора срубить и молча. Как само упало.
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07.06.2025 21:27 Відповісти
а що є польського крім сирів ?

особисто я купую або українське, або, часом, європейське

.
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07.06.2025 22:59 Відповісти
та ти шо, ну довийо, поки той ЕС та НАТО кацапи не розпустять, і буде твій лохторат ріпу сіяти та щщі лаптями сьорбати
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07.06.2025 21:12 Відповісти
Кругом нашого дебіла сплошниє дебіли зібралися.
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07.06.2025 21:13 Відповісти
Депутат Європарламенту стверджує: Навроцький відвідав Москву, коли був директором музею Другої світової війни, а його поїздка коштувала 22,5 тис. злотих. Окрім цього, за словами Брейзи, з нинішнім кандидатом у президенти в російську столицю їздили ще 4 людини, зокрема прессекретар музею.

"Після повернення музей не видав повідомлення, не опублікував фотографії з візиту, перебування Навроцького з людьми Путіна також замовчували у соціальних мережах МВС, хоча в Росії з директором був, зокрема, прессекретар. Повідомляю прокуратуру про зловживання службовим становищем та перевищення повноважень", - написав Брейза.
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07.06.2025 21:13 Відповісти
В ******** реаліях треба підозрювати ВСІХ посадовців хто був в Кацапстані. Це не жарт.
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07.06.2025 21:23 Відповісти
Навіть зірок КВН?
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07.06.2025 21:25 Відповісти
Так. Навіть чоловіків Володимирів.
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07.06.2025 21:31 Відповісти
Навроцькому б з підрахунком голосів уточнити, бо дуже підозріле зростання, у 200% на деяких дільницях??!
А Україна, сама вирішить, коли і що!
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07.06.2025 21:16 Відповісти
Как их не меняй всёравно чушки все!по началу орут МИР ВСЕМУ МИРУ а потом заходит дяденька или тётенька не важно!И говритСДЕЛАЕШ ТАК ТАК ТАК И ТАК!!!!! Бесполезно говорить о чём нибудь!а самое главное БЕСПОЛЕЗНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ чтобы такие ЧУШКИ СТАВПЛИ ПРЕЗИДЕНТАМИ!!!КПД ОТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ НУЛЕВОЙ!!!!!!
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07.06.2025 21:16 Відповісти
КУРВА ПО ПОЛЬСКИ МАТЮК СЕРЬЁЗНЫЙ!ПО ИТАЛЬЯНСКИ КУРВА РЕЗКИЙ ПОВОРОТ))))!!!!
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07.06.2025 21:35 Відповісти
...Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни також мають свої інтереси... Зараз ваші інтереси, щоб Україна вистояла, це для вас саме найважливіший інтерес. Тому шо, якщо не дай Боже цього не станетья то ваші інтереси буде визначати ***** та його шобла з 140 мільйонами кончених підарасів.
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07.06.2025 21:20 Відповісти
Є немаленькі шанси що твоя Польща скоро "вступить" в Таможнний Союз...
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07.06.2025 21:20 Відповісти
Цей чувак, висловлювач уяв про світ більшості поляків. 50 відсотків+.
У нас людину, що накликала війну вибрало 73 %, що з'явилися на вибори.
В США, вибрали людину шизоіда 50+ відсотків.
У Франції також можливий прихід до влади популістів..

Люди такі стали. Тік- токи, клікбейтне мислення, професійна деградація робітників всіх сфер.
Люди приводять політиків- популістів типу Зеленьського, Трумпа, Навроцького, які , як і вони або зовсім нічого не мислять, або не мислять стратегічно..
На жаль.
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07.06.2025 21:39 Відповісти
тобто йому пофіг що 15 років тому раіся знищила все керівництво Польщі. А те що було майже 100 років тому то вкрай важливо.
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07.06.2025 21:20 Відповісти
Важливо й те і те. Але дійсно, педалювати все, що розділяє нашу з Польщею країни зараз не дуже розумна думка. Якщо у нього таке завдання, то це інша справа.
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07.06.2025 21:26 Відповісти
І знову волинська трагедія..

Історики, АЛЬО!!! Нагадайте пшеківським п*д*расам (пробачте, накіпіло, капець)!!! Що волинська трагедія - то комуняки московські, нагадайте про вбиту польську шляхту - літак. Вони росісянам преза свого пробачили!!!
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07.06.2025 21:26 Відповісти
Пшеки всё знают отлично и знали всегда. Гонор вечный там, но дешёвый чуть.
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07.06.2025 21:30 Відповісти
Та я в курсах..просто задовбали, утирки. І тут допомагають, і там допомогають..а ми, такі, нєблагадарныє...
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07.06.2025 21:53 Відповісти
Мели Емеля, твоя неделя!!! 2-3% не более!!!🤣😊😅🤪🤡😂 Нема за шо переживать *****!!!🤣😊😅🤡😂
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07.06.2025 21:31 Відповісти
цікаво ,Пан Мерц готує Німеччину до захисту від московії ,а от Навроцький готується до здачі Польші рашистам ...з такими заявами ?...
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07.06.2025 21:31 Відповісти
Хто про що, а вшивий про баню (с)
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07.06.2025 21:33 Відповісти
В цього полудурка прогресуючий психічний розлад. Називається волинська різанина головного мозку.
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07.06.2025 21:34 Відповісти
Поляки наші історичні вороги. Треба позбавитися ілюзій,і спочатку заборонити імпорт з Польщі,в т.ч. і вуйками,які возять продукти бусіками,а потім вони осідають на всіх базарах. Навіть у Києві вуйки привозять товари з Польщі і продають у дворах...НХ це? Там же все дотаційне,демпінг. Гонорові поляки щорічно отримують від ЄС дотацій 23 млрд.Є,на цьому тримається їх економіка і ї х гонор
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07.06.2025 21:40 Відповісти
Я хз, як у дворах. Купую у маркеті, доставка. Но там просто капець!! Пшеківського гівна вище голови..я вже дішла до ручки - накатала скаргу їм..бо вже пшеківське пиво з'явилось!!
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07.06.2025 21:58 Відповісти
Пшеки своего Трампа обрали.
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07.06.2025 21:41 Відповісти
черговий мудак з манією величі?
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07.06.2025 21:56 Відповісти
ще ці недоучки я дивлюсь не від великого розуму носяться з "трагедією" - купку бидла в Польщі це тригерить, а що вони на волині взагалі робили питання?
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07.06.2025 22:02 Відповісти
новий орбан намалювався.
українцям в польщі треба берегтися - піймають на тому що не робили.
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07.06.2025 21:58 Відповісти
якщо в інтересах Польщі вступити в Тайожний союз, то все правильно навроцький каже
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07.06.2025 21:59 Відповісти
поки війна, ніхто Україну в ЄС не візьме. так само і в НАТО. не тим зараз Україні потрібно займатись, а по максимуму працювати для збільшенн надходження в Україну військової допомоги. ну і про статтю 51 Статуту ООН про колективну оборону нагадувати, а то шось коаліція охочих заглогла так і не народившись. ще в 22-му році потрібно було педалювати створення подібної коаліції. і не Макрон, а в першу чергу зермаки повинні були піднімати це питання.
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07.06.2025 22:06 Відповісти
Поки що , це не президент ! Так собі - пи.дабол . Серпень ще не настав . На сьогоднішній день ,
войско польске, вшистко моторизоване , не вартує ні йуха . Недавно тішилися , що отримали 120 корейських танків , котрих москалі , копійчаними дронами покладуть у могилу враз , разом з жолнєжамі і їхніми довудцамі . І НІХТО !!!!!!! не навчить їх , крім наших вояків . На сьогодні , вони повний НУУУУУЛЬ . Мавпа з хєровою гранатою .Тому , коли це чудо , сяде в крісло президента і коли зрозуміє , що жодні памперси їх не врятують від постійної мокроти , тоді почне думати . Вони думають , що стани з"єдночені прийдуть їх рятувати ! Нехай куплять собі , губозакаточну машинку і візьмуть за дві щоки . До речі , щоб зайти до Сувальського коридору , москалеві не обов"язково перемагати Україну . Дякувати Богу , що призидент Польщі , по їхній конституції є тільки для того , щоб нагороди роздавати .
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07.06.2025 22:07 Відповісти
Ублюдок !
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07.06.2025 22:16 Відповісти
Курва чергова. Щастить нам на них.
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07.06.2025 22:21 Відповісти
Я У Є Ю. Євродопобачення. Болота мабуть скаженіють від щастя, і це найбільший союзник...
🤭
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07.06.2025 22:23 Відповісти
3,14здюк ! черговий
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07.06.2025 22:53 Відповісти
 
 