Навроцький висловився проти вступу України в ЄС "на цей момент"

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "на даний момент" не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Також він знову висловився про Волинську трагедію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав у інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну "зі стратегічної та геополітичної точки зору" та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

Однак, зауважив політик, Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни також мають свої інтереси. У цьому ж контексті він згадав про Волинську трагедію.

Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань", — заявив Навроцький.

Читайте: Дуда зустрівся із Навроцьким. Говорили про членство України в НАТО

Разом з цим президент Польщі відзначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України, а також додав, що це "дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси".

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький виступав проти вступу України в НАТО, заявляючи, що будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою.