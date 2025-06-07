Навроцький висловився проти вступу України в ЄС "на цей момент"
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "на даний момент" не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Також він знову висловився про Волинську трагедію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це він сказав у інтерв’ю угорському виданню Mandiner.
Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну "зі стратегічної та геополітичної точки зору" та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.
Однак, зауважив політик, Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща, Угорщина та інші європейські країни також мають свої інтереси. У цьому ж контексті він згадав про Волинську трагедію.
Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент, не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань", — заявив Навроцький.
Разом з цим президент Польщі відзначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України, а також додав, що це "дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси".
Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький виступав проти вступу України в НАТО, заявляючи, що будь-яка дискусія про прискорений і безумовний вступ України до НАТО є безглуздою.
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. А до речі. До 03 місяця, 2025- го року ти чому не рєєрувався на Цензорі?
.
Я правильно розумію, коли польські продукти заполонили сільпо/атб/новус , що українське не одразу знайдеш, це ок. Коли українська продукція їде в Польщу, це недобросовістна конкуренція?
особисто я купую або українське, або, часом, європейське
.
"Після повернення музей не видав повідомлення, не опублікував фотографії з візиту, перебування Навроцького з людьми Путіна також замовчували у соціальних мережах МВС, хоча в Росії з директором був, зокрема, прессекретар. Повідомляю прокуратуру про зловживання службовим становищем та перевищення повноважень", - написав Брейза.
А Україна, сама вирішить, коли і що!
У нас людину, що накликала війну вибрало 73 %, що з'явилися на вибори.
В США, вибрали людину шизоіда 50+ відсотків.
У Франції також можливий прихід до влади популістів..
Люди такі стали. Тік- токи, клікбейтне мислення, професійна деградація робітників всіх сфер.
Люди приводять політиків- популістів типу Зеленьського, Трумпа, Навроцького, які , як і вони або зовсім нічого не мислять, або не мислять стратегічно..
На жаль.
Історики, АЛЬО!!! Нагадайте пшеківським п*д*расам (пробачте, накіпіло, капець)!!! Що волинська трагедія - то комуняки московські, нагадайте про вбиту польську шляхту - літак. Вони росісянам преза свого пробачили!!!
українцям в польщі треба берегтися - піймають на тому що не робили.
войско польске, вшистко моторизоване , не вартує ні йуха . Недавно тішилися , що отримали 120 корейських танків , котрих москалі , копійчаними дронами покладуть у могилу враз , разом з жолнєжамі і їхніми довудцамі . І НІХТО !!!!!!! не навчить їх , крім наших вояків . На сьогодні , вони повний НУУУУУЛЬ . Мавпа з хєровою гранатою .Тому , коли це чудо , сяде в крісло президента і коли зрозуміє , що жодні памперси їх не врятують від постійної мокроти , тоді почне думати . Вони думають , що стани з"єдночені прийдуть їх рятувати ! Нехай куплять собі , губозакаточну машинку і візьмуть за дві щоки . До речі , щоб зайти до Сувальського коридору , москалеві не обов"язково перемагати Україну . Дякувати Богу , що призидент Польщі , по їхній конституції є тільки для того , щоб нагороди роздавати .
🤭