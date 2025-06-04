Дуда зустрівся із Навроцьким. Говорили про членство України в НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким. Однією з тем було питання членства України в НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Як повідомила керівниця канцелярії Дуди Малгожата Папроцька, на зустрічі сторони також обговорили потенційний склад майбутньої канцелярії нового лідера.
"Чи буде змінюватися позиція новообраного президента? Мені сьогодні важко це прогнозувати. Яка позиція президента Дуди? Послідовна протягом багатьох років, що Україна повинна рухатися до НАТО, до Європейського Союзу", - зазначила вона.
Раніше повідомлялось, що Навроцький заявив про готовність підписати декларацію лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена, яка забороняє відправляти польських військових до України й блокує Києву шлях до НАТО.
За даними підрахунку 99,5% голосів перемогу на виборах президента Польщі здобув Кароль Навроцький.
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Але штати ще хочуть посилити росію на противагу Китаю. Але поки ми воюємо , рашка послаблюється.
Всі європейці які проти України в НАТО, дайте відповідь на запитання- Європа сильніша з Україною чи без України ? Здається, якщо брати до уваги наш потенціал і могутність ЗСУ, то відповідь очевидна.