Дуда встретился с Навроцким. Говорили о членстве Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким. Одной из тем был вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как сообщила руководитель канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая, на встрече стороны также обсудили потенциальный состав будущей канцелярии нового лидера.

"Будет ли меняться позиция новоизбранного президента? Мне сегодня трудно это прогнозировать. Какова позиция президента Дуды? Последовательная в течение многих лет, что Украина должна двигаться в НАТО, в Европейский Союз", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

По данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.

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