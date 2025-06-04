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Новости Выборы президента в Польше Отношения Украины и Польши
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Дуда встретился с Навроцким. Говорили о членстве Украины в НАТО

Дуда провел встречу с Навроцким. Говорили и об Украине

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким. Одной из тем был вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как сообщила руководитель канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая, на встрече стороны также обсудили потенциальный состав будущей канцелярии нового лидера.

"Будет ли меняться позиция новоизбранного президента? Мне сегодня трудно это прогнозировать. Какова позиция президента Дуды? Последовательная в течение многих лет, что Украина должна двигаться в НАТО, в Европейский Союз", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Навроцкий заявил о готовности подписать декларацию лидера "Конфедерации" Славомира Менцена, которая запрещает отправлять польских военных в Украину и блокирует Киеву путь в НАТО.

По данным подсчета 99,5% голосов победу на выборах президента Польши одержал Кароль Навроцкий.

Читайте: Навроцкий об отношениях с Украиной: Необходимо решение назревших исторических вопросов

Автор: 

Польша (8504) Дуда Анджей (770) Навроцкий Кароль (19)


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Навроцький сказав - тільки через мій труп Україна попаде в НАТО
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04.06.2025 09:02 Ответить
Як то кажуть , штати хочуть послабити Європу. Допоки ми воюємо, Європа змушена посилюватись.
Але штати ще хочуть посилити росію на противагу Китаю. Але поки ми воюємо , рашка послаблюється.
Всі європейці які проти України в НАТО, дайте відповідь на запитання- Європа сильніша з Україною чи без України ? Здається, якщо брати до уваги наш потенціал і могутність ЗСУ, то відповідь очевидна.
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04.06.2025 09:24 Ответить
ключевое- ГОВОРИЛИ
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04.06.2025 09:37 Ответить
Ну більше ж в світі нема ніяких проблем. Шо ще обговорювати? Тільки гіпотетичне членство України в НАТО.
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04.06.2025 10:04 Ответить
 
 