Дуда вважає, що Навроцький змінить ставлення до України: з кабінету президента все має інакший вигляд

Чинний президент Польщі Анджей Дуда вважає, що коли його наступник Кароль Навроцький опиниться на робочому місці президента Польщі, то "буде зовсім інша ситуація, ніж президентська виборча кампанія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Дуда сказав на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі.

За словами Дуди, під час свого перебування на посаді він постійно робив те, що в такій ситуації мав робити відповідальний президент Польщі, який став свідком російської агресії проти сусідньої держави, свідком того, що російська армія чинить в Україні.

"Водночас якщо йдеться про Кароля Навроцького, сьогодні обраного президента, невдовзі президента, то з кабінету президента все має інакший вигляд", – зауважив Дуда.

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Він вважає, що коли Навроцький опиниться на робочому місці президента Польщі і подивиться на світ з цієї унікальної, єдиної у своєму роді перспективи, "буде зовсім інша ситуація, ніж президентська виборча кампанія".

"Це інший рівень політичної напруги, це, зрештою, інші обов’язки – які у тебе з’являються після того, як ти складаєш присягу президента Польщі. Тому я щодо цього спокійний", – додав Дуда.

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