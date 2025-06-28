Зеленский наградил Дуду орденом Свободы, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил польского коллегу Анджея Дуду орденом Свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №439/2025 главы государства.

Согласно указу, за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Дуда награжден орденом Свободы.

Документ Зеленский подписал сегодня, 28 июня.

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Как сообщалось, сегодня президент Польши Дуда прибыл в Киев.