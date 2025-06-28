Зеленский наградил Дуду орденом Свободы, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил польского коллегу Анджея Дуду орденом Свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №439/2025 главы государства.
Согласно указу, за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Дуда награжден орденом Свободы.
Документ Зеленский подписал сегодня, 28 июня.
Как сообщалось, сегодня президент Польши Дуда прибыл в Киев.
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+4 Виктор Паплинский
показать весь комментарий28.06.2025 12:42 Ответить Ссылка
+3 Марина #594701
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А, хто тобі сказав, що Президент Польші А.Дуда
БАЖАЄ отримати українське громадянство + заробити собі право на одержання української пенсії?
щиро дякуємо за допомогу Україні в скрутний час, пане Президент Дуда !
.
"Нагородження Деляна Пеєвського (перебуває під санкціями у США та Великій Британії) медаллю «За особливі заслуги перед українським народом» схвалила Верховна Рада і сам голова парламенту Руслан Стефанчук. Їх вручила послиця України в Болгарії Олеся Ілащук".
чи аби какнути ?