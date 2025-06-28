РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8267 посетителей онлайн
Новости
1 047 13

Зеленский наградил Дуду орденом Свободы, - указ

Дуда получил от Зеленского орден Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил польского коллегу Анджея Дуду орденом Свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №439/2025 главы государства.

Согласно указу, за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Дуда награжден орденом Свободы.

Документ Зеленский подписал сегодня, 28 июня.

Читайте: Дуда об отправке миротворцев в Украину: пусть это будут наши союзники, которые не рискуют

Как сообщалось, сегодня президент Польши Дуда прибыл в Киев.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) награда (1822) Дуда Анджей (777)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Тепер Дуда може розраховувати на добавку до пенсії, від Українського бюджета.)))
показать весь комментарий
28.06.2025 12:42 Ответить
+3
Не агріться..то був гумор..
показать весь комментарий
28.06.2025 12:51 Ответить
+2
Стефанчук - це випадкова людина. Слуги народу не мали підходящої людини на посаду спікера, схожої на Луї де Фюнеса або Чарлі Чапліна. Тому обрали людину такого типу, про яких Мартін Борман сказав:"Ні в які ворота не влізе".
показать весь комментарий
28.06.2025 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер Дуда може розраховувати на добавку до пенсії, від Українського бюджета.)))
показать весь комментарий
28.06.2025 12:42 Ответить
Виктор Павлинский,
А, хто тобі сказав, що Президент Польші А.Дуда
БАЖАЄ отримати українське громадянство + заробити собі право на одержання української пенсії?
показать весь комментарий
28.06.2025 12:50 Ответить
Не агріться..то був гумор..
показать весь комментарий
28.06.2025 12:51 Ответить
за кілька сотен одиниць бронетехніки, включаючи танки, переданих Україні, пану Дуді можна й пенсію дати

щиро дякуємо за допомогу Україні в скрутний час, пане Президент Дуда !

.
показать весь комментарий
28.06.2025 16:32 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2025 12:50 Ответить
Вітаю Президента Дуду. Не звертайте уваги, якщо хтось напише щось неприємне; є люди, які відчувають неймовірний кайф, якщо пишуть комусь якісь пакощі. Психіатри такий стан називають ейфорією.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:58 Ответить
А про таку визначну подію ми пам'ятаємо?
"Нагородження Деляна Пеєвського (перебуває під санкціями у США та Великій Британії) медаллю «За особливі заслуги перед українським народом» схвалила Верховна Рада і сам голова парламенту Руслан Стефанчук. Їх вручила послиця України в Болгарії Олеся Ілащук".
показать весь комментарий
28.06.2025 13:05 Ответить
і до чого тут пан Президент Дуда ?

чи аби какнути ?
показать весь комментарий
28.06.2025 16:36 Ответить
То не какай, коли не розумієш.
показать весь комментарий
28.06.2025 16:52 Ответить
Стефанчук - це випадкова людина. Слуги народу не мали підходящої людини на посаду спікера, схожої на Луї де Фюнеса або Чарлі Чапліна. Тому обрали людину такого типу, про яких Мартін Борман сказав:"Ні в які ворота не влізе".
показать весь комментарий
28.06.2025 13:19 Ответить
Треба було ще його охоронців нагородити, котрі наліпили патчі армії крайової за для провокації.
показать весь комментарий
28.06.2025 14:07 Ответить
тепер Дуда повинен алаверди нагородити зеленського оденом Білого Орла.
показать весь комментарий
28.06.2025 17:19 Ответить
 
 