Будем приглашать нового президента Польши Навроцкого в Украину, - Зеленский
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.
Об этом Владимир Зеленский заявил в субботу во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается приглашения, (...) вы знаете, что для нас важно сохранять тесные, сильные отношения между нашими странами, и конечно будем приглашать нового президента (Польши Кароля Навроцкого. - Ред.) в Украину. С радостью отреагирую, если (он) будет приглашать и меня в Польшу", - рассказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что сегодня важно сохранить единство между Украиной и Польшей.
"Для нас чрезвычайно важно сохранить такой характер отношений, сохранить такую поддержку, такое взаимопонимание между нашими нациями. Принцип добрососедства, принцип за нашу и вашу свободу, принцип решать любую проблему через очень уважительный диалог. Все это должно сохраняться", - подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, сегодня президент Польши Дуда прибыл в Киев. Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский наградил Дуду орденом Свободы.
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На з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що стартував у п'ятницю в Берліні, загострилося протистояння між партійним керівництвом і представниками старої гвардії через плани переозброєння та політику щодо Росії. Лідеру СДПН і міністру фінансів Ларсу Клінгбайлу довелося відповідати на різку критику, що пролунала напередодні та під час конференції.
Зокрема, як https://www.ft.com/content/fc4963a8-9cf2-4b77-ac83-d39901ebf4a7 повідомляє The Financial Times, один з найвпливовіших голосів серед критиків - історик Петер Брандт, син колишнього канцлера Віллі Брандта
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із критикою на адресу закликів https://zn.ua/ukr/europe/stara-hvardija-proti-u-sotsial-demokrativ-nimechchini-bunt-cherez-rosiju.html до зміни політики щодо Росії, які пролунали з боку окремих членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). На партійній конференції в п'ятницю він наголосив, що Москва не зацікавлена в мирі, а тому переглядати оборонний курс є небезпечними й передчасними.
"Цей імперіаліст у Кремлі не хоче вести переговори, він не хоче миру", - заявив Пісторіус, якого https://nordot.app/1311394248128315874 цитує агентство dpa.