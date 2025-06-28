Будем приглашать нового президента Польши Навроцкого в Украину, - Зеленский

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.

Об этом Владимир Зеленский заявил в субботу во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается приглашения, (...) вы знаете, что для нас важно сохранять тесные, сильные отношения между нашими странами, и конечно будем приглашать нового президента (Польши Кароля Навроцкого. - Ред.) в Украину. С радостью отреагирую, если (он) будет приглашать и меня в Польшу", - рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что сегодня важно сохранить единство между Украиной и Польшей.

"Для нас чрезвычайно важно сохранить такой характер отношений, сохранить такую поддержку, такое взаимопонимание между нашими нациями. Принцип добрососедства, принцип за нашу и вашу свободу, принцип решать любую проблему через очень уважительный диалог. Все это должно сохраняться", - подчеркнул глава государства.

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Как сообщалось, сегодня президент Польши Дуда прибыл в Киев. Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский наградил Дуду орденом Свободы.