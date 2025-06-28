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Будем приглашать нового президента Польши Навроцкого в Украину, - Зеленский

Навроцкий Кароль

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий получит приглашение посетить Украину.

Об этом Владимир Зеленский заявил в субботу во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается приглашения, (...) вы знаете, что для нас важно сохранять тесные, сильные отношения между нашими странами, и конечно будем приглашать нового президента (Польши Кароля Навроцкого. - Ред.) в Украину. С радостью отреагирую, если (он) будет приглашать и меня в Польшу", - рассказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что сегодня важно сохранить единство между Украиной и Польшей.

"Для нас чрезвычайно важно сохранить такой характер отношений, сохранить такую поддержку, такое взаимопонимание между нашими нациями. Принцип добрососедства, принцип за нашу и вашу свободу, принцип решать любую проблему через очень уважительный диалог. Все это должно сохраняться", - подчеркнул глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда считает, что Навроцкий изменит отношение к Украине: из кабинета президента все выглядит иначе

Как сообщалось, сегодня президент Польши Дуда прибыл в Киев. Также Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский наградил Дуду орденом Свободы.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Польша (8541) Навроцкий Кароль (27)


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Готує черговий орден ....
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28.06.2025 16:04 Ответить
СТАРА ГВАРДІЯ ПРОТИ: У СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІВ НІМЕЧЧИНИ БУНТ ЧЕРЕЗ РОСІЮ -28 червня Дзеркало тижняПартія розділена між курсом на безпеку і закликами до співпраці з Росією.

На з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що стартував у п'ятницю в Берліні, загострилося протистояння між партійним керівництвом і представниками старої гвардії через плани переозброєння та політику щодо Росії. Лідеру СДПН і міністру фінансів Ларсу Клінгбайлу довелося відповідати на різку критику, що пролунала напередодні та під час конференції.

Зокрема, як https://www.ft.com/content/fc4963a8-9cf2-4b77-ac83-d39901ebf4a7 повідомляє The Financial Times, один з найвпливовіших голосів серед критиків - історик Петер Брандт, син колишнього канцлера Віллі Брандта
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28.06.2025 16:05 Ответить
БУНТ У СДПН: ПІСТОРІУС ЗАКЛИКАВ НЕ ХОВАТИСЯ ЗА МИРОМ І НАЗВАВ ПУТІНА ІМПЕРІАЛІСТОМ 28 червня Дзеркало ТижняГлава Міноборони закликав не втрачати час на ілюзії миру.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із критикою на адресу закликів https://zn.ua/ukr/europe/stara-hvardija-proti-u-sotsial-demokrativ-nimechchini-bunt-cherez-rosiju.html до зміни політики щодо Росії, які пролунали з боку окремих членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). На партійній конференції в п'ятницю він наголосив, що Москва не зацікавлена в мирі, а тому переглядати оборонний курс є небезпечними й передчасними.

"Цей імперіаліст у Кремлі не хоче вести переговори, він не хоче миру", - заявив Пісторіус, якого https://nordot.app/1311394248128315874 цитує агентство dpa.
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28.06.2025 16:08 Ответить
На гаманець стягання бабла поставив вова Єрмака-.Головний ларьочник буде керувати підприємницьким союзом ( Партнери ж почнуть вкладати в Україну 0 ЗЕгнивль в себе з цих вкладів) .
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28.06.2025 16:11 Ответить
В якості Президента України?
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28.06.2025 16:12 Ответить
Гадаю, Навроцький краще з'їздить в Москву...
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28.06.2025 16:54 Ответить
К царя пригласят. К царю!
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28.06.2025 17:02 Ответить
На**********?????????? Пилити сотні мільярдів на відбудові України??????!
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28.06.2025 17:03 Ответить
І що він тобі наврочить навроцький ,другий термін чи третій!?А дзуськи тобі оманський витрішку,не бути цього.
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28.06.2025 21:42 Ответить
 
 