Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським: Це доведеться зробити

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

За його словами, зустріч відбудеться "в рамках певного відповідного циклу зустрічей".

"Звичайно, Україна, яка перебуває в стані війни, також є нашим сусідом, і я відвідаю всіх наших сусідів як президент Польщі", - зазначив Навроцький.

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Також його запитали, чи хотів би він поговорити із Зеленським. Навроцький відповів, що це "доведеться" зробити.

"У Польщі та України багато спільних інтересів, спільних цілей. Є також речі, які до сьогоднішнього дня не врегульовані та не відповідають потребам поляків чи їх емоціям, як, наприклад, ексгумації на Волині. Тому в дусі партнерства ми, звичайно, будемо зобов'язані розв'язувати питання нашого регіону також із президентом Зеленським", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький отримає запрошення відвідати Україну.

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