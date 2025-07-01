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Новини Зустріч Навроцького та Зеленського
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Навроцький обіцяє зустрітися із Зеленським: Це доведеться зробити

Навроцький зустрінеться із Зеленським. Що відомо

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

За його словами, зустріч відбудеться "в рамках певного відповідного циклу зустрічей".

"Звичайно, Україна, яка перебуває в стані війни, також є нашим сусідом, і я відвідаю всіх наших сусідів як президент Польщі", - зазначив Навроцький.

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Також його запитали, чи хотів би він поговорити із Зеленським. Навроцький відповів, що це "доведеться" зробити.

"У Польщі та України багато спільних інтересів, спільних цілей. Є також речі, які до сьогоднішнього дня не врегульовані та не відповідають потребам поляків чи їх емоціям, як, наприклад, ексгумації на Волині. Тому в дусі партнерства ми, звичайно, будемо зобов'язані розв'язувати питання нашого регіону також із президентом Зеленським", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький отримає запрошення відвідати Україну.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24595) Польща (8670) Навроцький Кароль (28)


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Топ коментарі
+8
Головне не злазь зі свого Волинського коника
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01.07.2025 13:26 Відповісти
+4
Пане Навроцький , займіться в Польщі сьогоденням і майбутнім краіни,
а минуле залишіть історикам , так як вони ліпше від вас знають ,
що робити !!
Не займайтеся популізмом !!
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01.07.2025 13:29 Відповісти
+4
Емоції поляків то зара пєрше. Їм же треба давати гризти волинську кістку. І байдуже, що на питання»що робили поляки на українській землі?», у них нема відповіді.
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01.07.2025 13:36 Відповісти
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Головне не злазь зі свого Волинського коника
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01.07.2025 13:26 Відповісти
Мало в світі придурків. А тут ще один на нашу голову появився.
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01.07.2025 13:42 Відповісти
хай би з Катинським розстрілом розібралися для початку..
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01.07.2025 13:28 Відповісти
Пане Навроцький , займіться в Польщі сьогоденням і майбутнім краіни,
а минуле залишіть історикам , так як вони ліпше від вас знають ,
що робити !!
Не займайтеся популізмом !!
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01.07.2025 13:29 Відповісти
Польське сьогодення - мільйони поляків за кордоном. Може Чернишов порадить, як їх повернути? Зустріч з нашою владою потрібна.
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01.07.2025 13:46 Відповісти
Треба їм на зустріч з цим навроченним підором ,нашого нового міністра Алфьорова кликати,щоб він їм трохи збив пихатість і апломб,бо вже занадто одностороннього лайна лють на нашу сторону.
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01.07.2025 13:46 Відповісти
Історію вже вивчив, чи так на "шкільний програмі" все і сидить?
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01.07.2025 13:30 Відповісти
А краще , пане Навроцький , займіться і доведіть до кінця
трагедію в Смоленську, де нещодавно загинула вся єліта
Польщі ,
разом з президентом Качинським і першою леді країни !!
Слабо !?
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01.07.2025 13:34 Відповісти
Емоції поляків то зара пєрше. Їм же треба давати гризти волинську кістку. І байдуже, що на питання»що робили поляки на українській землі?», у них нема відповіді.
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01.07.2025 13:36 Відповісти
Сиди в пшекії і займайся своїми проблемами, а щодо розстрілів твоїх співвітчизників, то питання до нквс ,нині фсб, - їдь на парашу і їм пред'являй.
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01.07.2025 13:37 Відповісти
На в рот, ска, й
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01.07.2025 13:38 Відповісти
Як ви всі заї@али. Як би до вас кацапські танки пропустити через якусь "кротову ніру".
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01.07.2025 13:38 Відповісти
Коли ви ***** вже заспокойтесь гієни ляховські.Україна стікає кров'ю,а ця мерзота все шукає собі задоволення добивати пораненого.Sojuzniki pierdolione.
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01.07.2025 13:42 Відповісти
"Це доведеться зробити,,,," -- ти диви, гнида популістька ******.
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01.07.2025 13:47 Відповісти
 
 