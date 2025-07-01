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Новини Головування в Раді ЄС
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Зеленський подякував Польщі за підтримку України під час головування у Раді ЄС: Це важливо для всієї Європи

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Польщі за підтримку України під час її головування в Раді Європейського Союзу.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую Польщі за підтримку в час головування в Раді ЄС. Це важливо і для нашої країни, і для всієї Європи. Ми памʼятаємо, що тільки разом можемо захистити нашу незалежність - кожної нації поруч із Росією: українців, поляків, усіх народів нашого регіону. Саме це і робимо", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна цінує нові санкційні кроки Європейського Союзу проти Росії, які були реалізовані саме в період головування Польщі.

Він також подякував польському уряду та прем’єр-міністру Дональду Туску за досягнення останніх шести місяців: зміцнення оборонної підтримки України, інвестиції у виробництво озброєння в Україні та Європі, а також прогрес у напрямі євроінтеграції.

"Усе це працюватиме для сили Європи", - додав глава держави.

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Зеленський Володимир (24595) Польща (8670) Рада Європи (467)


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Польські рольники від подяки аж зашарілися...
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01.07.2025 17:38 Відповісти
Як завжди пусті подяки за ніщо, товчіння води в ступі.
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01.07.2025 17:40 Відповісти
 
 