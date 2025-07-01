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Новини Санкції проти Росії Санкції РНБО
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Україна синхронізувала санкції з шістьма санкційними пакетами ЄС, - Зеленський підписав укази

Санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, це стало кроком до подальшої синхронізації українських санкцій із рішеннями Європейського Союзу, а також першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року "Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників "Групи семи" на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів".

"Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС. Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020–2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки Росії у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський про рішення РНБО: Україна має максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію

Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях.

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) санкції (12298) РНБО (2304)


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Пріоритети у Зельоних. Прийняття санкції проти Кацапії тримали 14 місяців поки все ж погодились, підписали, і ввели. Проти Пороха пішло за вісім годин.
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01.07.2025 16:25 Відповісти
У зегнид все як завжди,аби хазяїв кацапів не зачепити.
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01.07.2025 16:30 Відповісти
Дивно, що упродовж 3 років, зеленський весь час забуває, включити до САНКЦІЙ, сотні, отих ригоАНАЛЬНИХ осіб, що ошиваються, як в Україні, так і за її кордонами, а також про ПОМІЧНИКІВ цих ригоАНАЛІВ!!!
Це так, Оманські з патрушевим, заборонили йому!?!?!
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01.07.2025 16:32 Відповісти
А каким пакетом запрещается показ "сватов" в коздлмордии? Денюжка до сих пор капает зедротам или идет на спонсирование оккупационных войск?
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01.07.2025 16:45 Відповісти
наверное забанят, но напишу правду- можете подтереться теми санкциями
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01.07.2025 16:57 Відповісти
Хз, що це може означати насправді. Просто набір слів ні про що.

Ну хибащо відіжмуть бізнес у одного урода і віддадуть іншому уроду, наближеному до ОПЗЄ.
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01.07.2025 17:45 Відповісти
 
 