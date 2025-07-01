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Украина синхронизировала санкции с шестью санкционными пакетами ЕС, - Зеленский подписал указы

Санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций и подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, это стало шагом к дальнейшей синхронизации украинских санкций с решениями Европейского Союза, а также первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников "Группы семи" на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов".

"В целом под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических. Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС. Также синхронизировано решение, которое касается лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011 и 2020-2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержки России в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский о решении СНБО: Украина должна максимально мобилизовать санкционное давление на Россию

Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) санкции (11598) СНБО (4447)


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Пріоритети у Зельоних. Прийняття санкції проти Кацапії тримали 14 місяців поки все ж погодились, підписали, і ввели. Проти Пороха пішло за вісім годин.
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01.07.2025 16:25 Ответить
У зегнид все як завжди,аби хазяїв кацапів не зачепити.
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01.07.2025 16:30 Ответить
Дивно, що упродовж 3 років, зеленський весь час забуває, включити до САНКЦІЙ, сотні, отих ригоАНАЛЬНИХ осіб, що ошиваються, як в Україні, так і за її кордонами, а також про ПОМІЧНИКІВ цих ригоАНАЛІВ!!!
Це так, Оманські з патрушевим, заборонили йому!?!?!
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01.07.2025 16:32 Ответить
А каким пакетом запрещается показ "сватов" в коздлмордии? Денюжка до сих пор капает зедротам или идет на спонсирование оккупационных войск?
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01.07.2025 16:45 Ответить
наверное забанят, но напишу правду- можете подтереться теми санкциями
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01.07.2025 16:57 Ответить
Хз, що це може означати насправді. Просто набір слів ні про що.

Ну хибащо відіжмуть бізнес у одного урода і віддадуть іншому уроду, наближеному до ОПЗЄ.
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01.07.2025 17:45 Ответить
 
 