Украина синхронизировала санкции с шестью санкционными пакетами ЕС, - Зеленский подписал указы

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций и подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, это стало шагом к дальнейшей синхронизации украинских санкций с решениями Европейского Союза, а также первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников "Группы семи" на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов".

"В целом под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических. Таким образом Украина синхронизировала свои санкции с 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м и 14-м санкционными пакетами ЕС. Также синхронизировано решение, которое касается лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси, и решения, принятые Евросоюзом в 2011 и 2020-2025 годах в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Исламской Республике Иран, и военной поддержки России в войне против Украины", - говорится в сообщении.

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Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях.