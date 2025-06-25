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Україна і Данія запустять спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами нашої країни, - Зеленський. ФОТО

У Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, щоб обговорити розвиток оборонного співвиробництва, пріоритети України під час головування Данії в Раді ЄС та подальшу підтримку українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, лідери приділили особливу увагу поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї і в Україні, і в Данії. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

Зеленський та Фредеріксен

"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", - наголосив президент.

Крім того, Зеленський і Фредеріксен обговорили актуальні потреби українських військових і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.

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"Президент і прем’єр-міністерка обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться вже за тиждень, із 1 липня. Головний фокус - швидке просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що Україна готова до цього та розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати", - наголосив він.

"Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС", - зазначив Зеленський.

Метте Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді Європейського Союзу.

Автор: 

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Урал! Доброго вечора, ми з України.
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25.06.2025 14:01 Відповісти
от хтів би я дізнатися, що ж таам такого спільного, якщо вироблятимуть данці за межами країни?! підозрюю, що внеском з нашого боку буде лише чергова потужна назва на кшталт "незламна лють" чи "особливо довга трембіта"...
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25.06.2025 14:02 Відповісти
Сходи в Генштаб, розпитай. А якщо знаєш так як і ми, навіщо звіздіти?
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25.06.2025 14:07 Відповісти
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25.06.2025 14:08 Відповісти
Еще пять лет просто промелькнут и...
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25.06.2025 14:09 Відповісти
Дякуємо данцям за підтримку!
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25.06.2025 14:33 Відповісти
Як завжди, все в майбутньому...
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Ох вже ж ця дурна, не контрольована мітла.
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25.06.2025 14:53 Відповісти
Про що говорить відсутність виробництва мін?
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25.06.2025 14:57 Відповісти
 
 