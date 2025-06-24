Данія вже виділила півмільярда крон на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном Лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Умєров зазначив, що цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Та додав, що Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони.

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"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Дякую уряду Данії за довіру, послідовну підтримку України та готовність розвивати глибоке партнерство між нашими країнами. Це партнерство працює на безпеку України, Данії та всієї Європи – сьогодні і в майбутньому", - підкреслив Умєров.

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