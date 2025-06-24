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Новини Допомога Україні від Данії
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Данія вже виділила півмільярда крон на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном Лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Умєров зазначив, що цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Та додав, що Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До €1,3 мільярда збільшиться допомога Україні за "данською моделлю", - Умєров

"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Дякую уряду Данії за довіру, послідовну підтримку України та готовність розвивати глибоке партнерство між нашими країнами. Це партнерство працює на безпеку України, Данії та всієї Європи – сьогодні і в майбутньому", - підкреслив Умєров.

Також читайте: Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн: до нього увійшли боєприпаси та артилерійські системи

Автор: 

Данія (790) допомога (8485) Умєров Рустем (682)


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Топ коментарі
+4
Приблизно 50 млн долярів
Дякуємо, слава Данії
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24.06.2025 18:57 Відповісти
+2
по помним твои мины, , вонючка зелёная
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24.06.2025 18:59 Відповісти
+2
Умєров зазначив, що цей документ - перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine
Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території.
Тобто це тільки початок розгортання. Далі буде.
І важливо, що подалі від наших мародерів. За датські гроші на датській території, нам - лише кінцева продукція. Якби ще фінансування за рахунок руснявих активів - взагалі була б фінська модель.
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24.06.2025 19:01 Відповісти
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Приблизно 50 млн долярів
Дякуємо, слава Данії
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24.06.2025 18:57 Відповісти
Умєров зазначив, що цей документ - перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine
Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території.
Тобто це тільки початок розгортання. Далі буде.
І важливо, що подалі від наших мародерів. За датські гроші на датській території, нам - лише кінцева продукція. Якби ще фінансування за рахунок руснявих активів - взагалі була б фінська модель.
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24.06.2025 19:01 Відповісти
Тут два моменти.
Перше - коли стало забагато піару про "власне виробництво" почалися прильоти по таких виробництвах, а вони не завжди під землею і не завжди мимо. Так що оце "білд віс юкрейн" міра вимушена.
Друге - зараз дрони змінюються - буквально ті що були зроблені вчора, завтра треба перепрошивать. Тому наші виробники їх роблять майже онлайн з дроноводами. Виробництво в Данії це добре, але його швидко не відкорегуєш...
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24.06.2025 19:19 Відповісти
Є таке. Але мінуси локалізації переважують плюси.
І чимало взаємодії можна робити через Інтернет.
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24.06.2025 19:21 Відповісти
Плюс тут найбільший це що датчани платять.
Але от дрон по інтернету не передаси. Бусік з коригованими дронами з умовного Запоріжжя буде через годину на фронті. А з Данії?...
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24.06.2025 19:36 Відповісти
Ну так, це мінус.
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24.06.2025 19:37 Відповісти
по помним твои мины, , вонючка зелёная
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24.06.2025 18:59 Відповісти
Якби ж тільки міни. Ні, все гірше.
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24.06.2025 19:03 Відповісти
Ашот і міністр оборони Данії 🤦‍♀️
Сподіваюся він хоч руки помив, після того як з'їв чебурек.
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24.06.2025 18:59 Відповісти
Ашот - вірменське ім'я. Рустем - кримський татарин. Вірмени - один з біблейських народів, які першими у світі прийняли христианство як державну религію у 4му віці. Кримські татари один із корених народів України, етнос створений скіфами, половцями, готами, хазарами. Кримці до 18го віку були господарями всього сходу та півдню України. І зараз багато кримців і вірмен захищають Україну від "братского" православного, славянского народу-росіян! Це такий лікбез для малоросійського " патріота"!
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24.06.2025 22:28 Відповісти
На.уй вiн про це розпи.дякуе?
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24.06.2025 19:01 Відповісти
Ми орали, я і трактор.
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24.06.2025 19:04 Відповісти
Данія виділила, Норвегія виділила, ЄС виділив, Німеччина щось будує вже, Балти так кишені вивертають собі постійно...

Умеров розповідає, хто що робить, і не робить більше нічого.
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24.06.2025 19:11 Відповісти
деньги получает. еще приближенным раздает с барского плеча. считает, чтобы не обидеть кого. тоже работа. еще у кого по 30 квартир и 20 земельных делянок - то на каждую пока заедешь посмотреть раз в месяц пыль протереть - замахаться можно. тяжкий труд. еще в оффшоры бабло как-то скидывать, чтобы государству лишнего не отдать, да и детям на наркоту всегда не хватает - адская работа. а тут еще какая-то война, чего-то хотят, в отпуск еле вырваться, приходится совмещать.
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24.06.2025 22:12 Відповісти
******* умеров
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24.06.2025 19:30 Відповісти
Одна з підозрюваних у справі про розкрадання 42 мільйонів гривень https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/neyakisni-mini-i-***********-v-zsu-yak-reformuvati-minoboroni-poyasniv-gudimenko-novini-ukrajini-50524472.html Міноборони погодилася на угоду зі слідством і надала інформацію про інших учасників схеми. Про це https://gp.gov.ua/ua/posts/u-spravi-pro-rozkradannya-kostiv-minoboroni-figurantka-vikrila-spilnikiv-derzavi-povernuto-ponad-42-mln-grn повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у 2022 році

Ну це за часів коли Умєров ще крав, керуючи Держмайном- перша справа по ньому ( НАБУ САП ТА ІНШІ )
Потім Єрмак заховав його у крісло міністра МО- він прикрив фігурантів Резніковських й його самого - друга справа від НАБУ була вже по ньому
Тепер мародерат хоче заховати його послом у США , а до цього воно гастролює безнказане поки новий Генпрокурор роздупляється?
Ще його й НОВИЙ СТАМБУЛ головним пошлють - Єрдоган чекає
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24.06.2025 19:41 Відповісти
а тим часом ВР прийняла закон в акурат до призначення Генпрокурора - закрити усі дані про статки посадовців часів зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ
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24.06.2025 19:43 Відповісти
може ти мені скажешь, яким чином, яким законодавством злочинці звільняються від покарання? Де прописана, окрім законодавства США, угода со слідством? Фільмів уся країна передивилася чи що?
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25.06.2025 14:54 Відповісти
Чебурек обідився так би смародерив с нелохом відсотків 80
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24.06.2025 20:15 Відповісти
в Украине электрика - ахметовская государственная, самая дешевая, украинский народ самый бедный, с самыми низкими зарплатами (помимо чинуш и ко), за землю - тоже платить не сильно надо. можно мобилизировать строительные фирмы чтобы бесплатно за госресурсы какой-то подземный завод сварганили как в Иране, опять же - укрытие в перспективе, и судя по "усилиям" и талантам (в основном в попиле бабла) - весьма недалекой, но перемога - построить усилиями европейцев, за европейское бабло, с европейскими работниками "украинский" завод. металлолом еще загнать по-дешевке, ахметовский. а у нас ничего нельзя - потому что разбомбят, да. и ресурсы национализировать тоже нельзя потому что лицензии уже все проданы розданы знакомым физиономиям (но они почему-то не в Украине, а бабло - вообще в оффшорах).
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24.06.2025 22:06 Відповісти
Умєров опудало якесь, його мабудь як єрмака сприймають
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24.06.2025 22:09 Відповісти
Питання у тому, що із України сприймають небагато кого. Умєрова сприймають! В Україні є такий спорт, хто більше зможе обсирати своіх представників і свою батьківщину!
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24.06.2025 22:34 Відповісти
 
 