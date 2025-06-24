Данія вже виділила півмільярда крон на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном Лист про наміри, який відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Умєров зазначив, що цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн".
Та додав, що Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони.
"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів. Дякую уряду Данії за довіру, послідовну підтримку України та готовність розвивати глибоке партнерство між нашими країнами. Це партнерство працює на безпеку України, Данії та всієї Європи – сьогодні і в майбутньому", - підкреслив Умєров.
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Дякуємо, слава Данії
Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території.
Тобто це тільки початок розгортання. Далі буде.
І важливо, що подалі від наших мародерів. За датські гроші на датській території, нам - лише кінцева продукція. Якби ще фінансування за рахунок руснявих активів - взагалі була б фінська модель.
Перше - коли стало забагато піару про "власне виробництво" почалися прильоти по таких виробництвах, а вони не завжди під землею і не завжди мимо. Так що оце "білд віс юкрейн" міра вимушена.
Друге - зараз дрони змінюються - буквально ті що були зроблені вчора, завтра треба перепрошивать. Тому наші виробники їх роблять майже онлайн з дроноводами. Виробництво в Данії це добре, але його швидко не відкорегуєш...
І чимало взаємодії можна робити через Інтернет.
Але от дрон по інтернету не передаси. Бусік з коригованими дронами з умовного Запоріжжя буде через годину на фронті. А з Данії?...
Сподіваюся він хоч руки помив, після того як з'їв чебурек.
Умеров розповідає, хто що робить, і не робить більше нічого.
пыль протереть- замахаться можно. тяжкий труд. еще в оффшоры бабло как-то скидывать, чтобы государству лишнего не отдать, да и детям на наркотувсегда не хватает - адская работа. а тут еще какая-то война, чего-то хотят, в отпуск еле вырваться, приходится совмещать.
За даними слідства, у 2022 році
Ну це за часів коли Умєров ще крав, керуючи Держмайном- перша справа по ньому ( НАБУ САП ТА ІНШІ )
Потім Єрмак заховав його у крісло міністра МО- він прикрив фігурантів Резніковських й його самого - друга справа від НАБУ була вже по ньому
Тепер мародерат хоче заховати його послом у США , а до цього воно гастролює безнказане поки новий Генпрокурор роздупляється?
Ще його й НОВИЙ СТАМБУЛ головним пошлють - Єрдоган чекає
ахметовскаягосударственная, самая дешевая, украинский народ самый бедный,с самыми низкими зарплатами (помимо чинуш и ко), за землю - тоже платить не сильно надо. можно мобилизировать строительные фирмы чтобы бесплатноза госресурсы какой-то подземный завод сварганили как в Иране, опять же - укрытие в перспективе, и судя по "усилиям" и талантам (в основном в попиле бабла) - весьма недалекой, но перемога - построить усилиями европейцев, за европейское бабло, с европейскими работниками "украинский" завод. металлолом еще загнать по-дешевке, ахметовский. а у нас ничего нельзя - потому что разбомбят, да. и ресурсы национализировать тоже нельзя потому что лицензии уже все проданырозданы знакомым физиономиям (но они почему-то не в Украине, а бабло - вообще в оффшорах).