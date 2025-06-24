Дания уже выделила полмиллиарда крон на запуск украинского оборонного производства на своей территории, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном подписали Письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Умеров отметил, что этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн".

И добавил, что Дания уже выделила 500 миллионов крон для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны.

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"Это - стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов. Спасибо правительству Дании за доверие, последовательную поддержку Украины и готовность развивать глубокое партнерство между нашими странами. Это партнерство работает на безопасность Украины, Дании и всей Европы - сегодня и в будущем", - подчеркнул Умеров.

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