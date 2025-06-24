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Новости Помощь Украине от Дании
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Дания уже выделила полмиллиарда крон на запуск украинского оборонного производства на своей территории, - Умеров

умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном подписали Письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Умеров отметил, что этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн".

И добавил, что Дания уже выделила 500 миллионов крон для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До €1,3 миллиарда увеличится помощь Украине по "датской модели", - Умеров

"Это - стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов. Спасибо правительству Дании за доверие, последовательную поддержку Украины и готовность развивать глубокое партнерство между нашими странами. Это партнерство работает на безопасность Украины, Дании и всей Европы - сегодня и в будущем", - подчеркнул Умеров.

Также читайте: Дания объявила пакет долгосрочной военной поддержки Украины на $628 млн: в него вошли боеприпасы и артиллерийские системы

Автор: 

Дания (598) помощь (7905) Умеров Рустем (599)


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Топ комментарии
+4
Приблизно 50 млн долярів
Дякуємо, слава Данії
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24.06.2025 18:57 Ответить
+2
по помним твои мины, , вонючка зелёная
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24.06.2025 18:59 Ответить
+2
Умєров зазначив, що цей документ - перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine
Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території.
Тобто це тільки початок розгортання. Далі буде.
І важливо, що подалі від наших мародерів. За датські гроші на датській території, нам - лише кінцева продукція. Якби ще фінансування за рахунок руснявих активів - взагалі була б фінська модель.
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24.06.2025 19:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Приблизно 50 млн долярів
Дякуємо, слава Данії
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24.06.2025 18:57 Ответить
Умєров зазначив, що цей документ - перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine
Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території.
Тобто це тільки початок розгортання. Далі буде.
І важливо, що подалі від наших мародерів. За датські гроші на датській території, нам - лише кінцева продукція. Якби ще фінансування за рахунок руснявих активів - взагалі була б фінська модель.
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24.06.2025 19:01 Ответить
Тут два моменти.
Перше - коли стало забагато піару про "власне виробництво" почалися прильоти по таких виробництвах, а вони не завжди під землею і не завжди мимо. Так що оце "білд віс юкрейн" міра вимушена.
Друге - зараз дрони змінюються - буквально ті що були зроблені вчора, завтра треба перепрошивать. Тому наші виробники їх роблять майже онлайн з дроноводами. Виробництво в Данії це добре, але його швидко не відкорегуєш...
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24.06.2025 19:19 Ответить
Є таке. Але мінуси локалізації переважують плюси.
І чимало взаємодії можна робити через Інтернет.
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24.06.2025 19:21 Ответить
Плюс тут найбільший це що датчани платять.
Але от дрон по інтернету не передаси. Бусік з коригованими дронами з умовного Запоріжжя буде через годину на фронті. А з Данії?...
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24.06.2025 19:36 Ответить
Ну так, це мінус.
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24.06.2025 19:37 Ответить
по помним твои мины, , вонючка зелёная
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24.06.2025 18:59 Ответить
Якби ж тільки міни. Ні, все гірше.
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24.06.2025 19:03 Ответить
Ашот і міністр оборони Данії 🤦‍♀️
Сподіваюся він хоч руки помив, після того як з'їв чебурек.
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24.06.2025 18:59 Ответить
Ашот - вірменське ім'я. Рустем - кримський татарин. Вірмени - один з біблейських народів, які першими у світі прийняли христианство як державну религію у 4му віці. Кримські татари один із корених народів України, етнос створений скіфами, половцями, готами, хазарами. Кримці до 18го віку були господарями всього сходу та півдню України. І зараз багато кримців і вірмен захищають Україну від "братского" православного, славянского народу-росіян! Це такий лікбез для малоросійського " патріота"!
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24.06.2025 22:28 Ответить
На.уй вiн про це розпи.дякуе?
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24.06.2025 19:01 Ответить
Ми орали, я і трактор.
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24.06.2025 19:04 Ответить
Данія виділила, Норвегія виділила, ЄС виділив, Німеччина щось будує вже, Балти так кишені вивертають собі постійно...

Умеров розповідає, хто що робить, і не робить більше нічого.
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24.06.2025 19:11 Ответить
деньги получает. еще приближенным раздает с барского плеча. считает, чтобы не обидеть кого. тоже работа. еще у кого по 30 квартир и 20 земельных делянок - то на каждую пока заедешь посмотреть раз в месяц пыль протереть - замахаться можно. тяжкий труд. еще в оффшоры бабло как-то скидывать, чтобы государству лишнего не отдать, да и детям на наркоту всегда не хватает - адская работа. а тут еще какая-то война, чего-то хотят, в отпуск еле вырваться, приходится совмещать.
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24.06.2025 22:12 Ответить
******* умеров
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24.06.2025 19:30 Ответить
Одна з підозрюваних у справі про розкрадання 42 мільйонів гривень https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/neyakisni-mini-i-***********-v-zsu-yak-reformuvati-minoboroni-poyasniv-gudimenko-novini-ukrajini-50524472.html Міноборони погодилася на угоду зі слідством і надала інформацію про інших учасників схеми. Про це https://gp.gov.ua/ua/posts/u-spravi-pro-rozkradannya-kostiv-minoboroni-figurantka-vikrila-spilnikiv-derzavi-povernuto-ponad-42-mln-grn повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у 2022 році

Ну це за часів коли Умєров ще крав, керуючи Держмайном- перша справа по ньому ( НАБУ САП ТА ІНШІ )
Потім Єрмак заховав його у крісло міністра МО- він прикрив фігурантів Резніковських й його самого - друга справа від НАБУ була вже по ньому
Тепер мародерат хоче заховати його послом у США , а до цього воно гастролює безнказане поки новий Генпрокурор роздупляється?
Ще його й НОВИЙ СТАМБУЛ головним пошлють - Єрдоган чекає
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24.06.2025 19:41 Ответить
а тим часом ВР прийняла закон в акурат до призначення Генпрокурора - закрити усі дані про статки посадовців часів зеЄРМАКОМАРОДЕРАТУ
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24.06.2025 19:43 Ответить
може ти мені скажешь, яким чином, яким законодавством злочинці звільняються від покарання? Де прописана, окрім законодавства США, угода со слідством? Фільмів уся країна передивилася чи що?
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25.06.2025 14:54 Ответить
Чебурек обідився так би смародерив с нелохом відсотків 80
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24.06.2025 20:15 Ответить
в Украине электрика - ахметовская государственная, самая дешевая, украинский народ самый бедный, с самыми низкими зарплатами (помимо чинуш и ко), за землю - тоже платить не сильно надо. можно мобилизировать строительные фирмы чтобы бесплатно за госресурсы какой-то подземный завод сварганили как в Иране, опять же - укрытие в перспективе, и судя по "усилиям" и талантам (в основном в попиле бабла) - весьма недалекой, но перемога - построить усилиями европейцев, за европейское бабло, с европейскими работниками "украинский" завод. металлолом еще загнать по-дешевке, ахметовский. а у нас ничего нельзя - потому что разбомбят, да. и ресурсы национализировать тоже нельзя потому что лицензии уже все проданы розданы знакомым физиономиям (но они почему-то не в Украине, а бабло - вообще в оффшорах).
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24.06.2025 22:06 Ответить
Умєров опудало якесь, його мабудь як єрмака сприймають
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24.06.2025 22:09 Ответить
Питання у тому, що із України сприймають небагато кого. Умєрова сприймають! В Україні є такий спорт, хто більше зможе обсирати своіх представників і свою батьківщину!
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24.06.2025 22:34 Ответить
 
 