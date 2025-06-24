Дания уже выделила полмиллиарда крон на запуск украинского оборонного производства на своей территории, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном подписали Письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Умеров отметил, что этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн".
И добавил, что Дания уже выделила 500 миллионов крон для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны.
"Это - стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов. Спасибо правительству Дании за доверие, последовательную поддержку Украины и готовность развивать глубокое партнерство между нашими странами. Это партнерство работает на безопасность Украины, Дании и всей Европы - сегодня и в будущем", - подчеркнул Умеров.
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Дякуємо, слава Данії
Данія вже виділила 500 мільйонів крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території.
Тобто це тільки початок розгортання. Далі буде.
І важливо, що подалі від наших мародерів. За датські гроші на датській території, нам - лише кінцева продукція. Якби ще фінансування за рахунок руснявих активів - взагалі була б фінська модель.
Перше - коли стало забагато піару про "власне виробництво" почалися прильоти по таких виробництвах, а вони не завжди під землею і не завжди мимо. Так що оце "білд віс юкрейн" міра вимушена.
Друге - зараз дрони змінюються - буквально ті що були зроблені вчора, завтра треба перепрошивать. Тому наші виробники їх роблять майже онлайн з дроноводами. Виробництво в Данії це добре, але його швидко не відкорегуєш...
І чимало взаємодії можна робити через Інтернет.
Але от дрон по інтернету не передаси. Бусік з коригованими дронами з умовного Запоріжжя буде через годину на фронті. А з Данії?...
Сподіваюся він хоч руки помив, після того як з'їв чебурек.
Умеров розповідає, хто що робить, і не робить більше нічого.
пыль протереть- замахаться можно. тяжкий труд. еще в оффшоры бабло как-то скидывать, чтобы государству лишнего не отдать, да и детям на наркотувсегда не хватает - адская работа. а тут еще какая-то война, чего-то хотят, в отпуск еле вырваться, приходится совмещать.
За даними слідства, у 2022 році
Ну це за часів коли Умєров ще крав, керуючи Держмайном- перша справа по ньому ( НАБУ САП ТА ІНШІ )
Потім Єрмак заховав його у крісло міністра МО- він прикрив фігурантів Резніковських й його самого - друга справа від НАБУ була вже по ньому
Тепер мародерат хоче заховати його послом у США , а до цього воно гастролює безнказане поки новий Генпрокурор роздупляється?
Ще його й НОВИЙ СТАМБУЛ головним пошлють - Єрдоган чекає
ахметовскаягосударственная, самая дешевая, украинский народ самый бедный,с самыми низкими зарплатами (помимо чинуш и ко), за землю - тоже платить не сильно надо. можно мобилизировать строительные фирмы чтобы бесплатноза госресурсы какой-то подземный завод сварганили как в Иране, опять же - укрытие в перспективе, и судя по "усилиям" и талантам (в основном в попиле бабла) - весьма недалекой, но перемога - построить усилиями европейцев, за европейское бабло, с европейскими работниками "украинский" завод. металлолом еще загнать по-дешевке, ахметовский. а у нас ничего нельзя - потому что разбомбят, да. и ресурсы национализировать тоже нельзя потому что лицензии уже все проданырозданы знакомым физиономиям (но они почему-то не в Украине, а бабло - вообще в оффшорах).