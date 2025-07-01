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Новости Председательство в Совете ЕС
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Дания начала председательство в Совете ЕС: Постоянная поддержка Украины среди приоритетов

Дания начала председательство в Совете ЕС

С сегодняшнего дня Дания начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Датского председательства в ЕС.

Перед этим в Совете ЕС председательствовала Польша.

"Сегодня, во вторник, 1 июля 2025 года, начинается председательство Дании в ЕС. Правительство Дании выбрало два основных приоритета председательства, выполнения которых мы с нетерпением ждем: безопасная Европа, включая сильное управление миграцией в ЕС и постоянную поддержку Украины, а также конкурентоспособная и зеленая Европа. Председательство продлится до конца года", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что в современном меняющемся геополитическом ландшафте Европа должна стать значительно сильнее, как экономически, так и политически и военно.

"Именно поэтому мы разработали амбициозную программу председательства, направленную на усиление обороны и безопасности ЕС, оказание поддержки Украине и борьбу с нелегальной миграцией. Во всех этих вопросах Дания уже играет ведущую роль в ЕС. В то же время мы будем работать над улучшением условий для европейского бизнеса путем уменьшения регуляторной нагрузки, сохраняя при этом нашу приверженность зеленому переходу. Это укрепит долгосрочную конкурентоспособность Европы. Правительство Дании готово к работе, и мы с нетерпением ждем достижения ощутимых результатов", - сказала министр иностранных дел Дании Мари Бьерре.

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Автор: 

Дания (598) Евросоюз (17351)


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Це наші . Браття Скандинави!
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01.07.2025 11:07 Ответить
Як старий художник:
Низький уклін Данії лише тільки за великого Херлуфа Бідструпа!
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01.07.2025 11:12 Ответить
постоянное науськивание украины в войне до последнего украинца
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01.07.2025 12:10 Ответить
 
 