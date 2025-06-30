ЕС активизировал переговоры с США, чтобы достичь торгового соглашения до 9 июля, - еврокомиссар Шефчович
Европейский Союз активизировал переговоры с США относительно заключения торгового соглашения до 9 июля.
Об этом рассказал еврокомиссар по торговой и экономической безопасности Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Еврокомиссар отметил, что давно был объявлен неофициальный дедлайн - до 9 июля.
"Давно был объявлен неофициальный дедлайн - до 9 июля мы должны приложить максимум усилий для достижения соглашения. И над этим мы сейчас активно работаем",- сказал Шефчович.
Он напомнил, что ЕС уже получил первый проект предложений по будущему соглашению и работает над ним. По словам Шефчовича, техническая команда Еврокомиссии уже отправилась в Вашингтон.
"Мы ведем очень интенсивные переговоры с моими основными партнерами - министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром", - заявил еврокомиссар.
Шефчович добавил, что встречи в Вашингтоне запланированы уже на этой неделе - 1 и 2 июля. Напоследок он отметил стратегическое значение соглашения, поскольку объем двусторонней торговли превышает 1,7 триллиона долларов ежегодно.
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Сполучені Штати відновили торгові переговори з Канадою в понеділок вранці, після того як федеральний уряд скасував податок на великі технологічні компанії.
Прем'єр-міністр Марк Карні сказав, що в неділю ввечері він говорив по телефону з Трампом.
Він зазначив, що вони вирішили продовжити переговори, беручи до уваги раніше узгоджений термін 21 липня.
Карні заявив, що рішення про скасування податку на цифрові послуги (DST) "є частиною більшого переговорного процесу" зі США.
десь саме так союзники і роблять...
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.