ЕС активизировал переговоры с США, чтобы достичь торгового соглашения до 9 июля, - еврокомиссар Шефчович

Европейский Союз активизировал переговоры с США относительно заключения торгового соглашения до 9 июля.

Об этом рассказал еврокомиссар по торговой и экономической безопасности Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Еврокомиссар отметил, что давно был объявлен неофициальный дедлайн - до 9 июля.

"Давно был объявлен неофициальный дедлайн - до 9 июля мы должны приложить максимум усилий для достижения соглашения. И над этим мы сейчас активно работаем",- сказал Шефчович.

Он напомнил, что ЕС уже получил первый проект предложений по будущему соглашению и работает над ним. По словам Шефчовича, техническая команда Еврокомиссии уже отправилась в Вашингтон.

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"Мы ведем очень интенсивные переговоры с моими основными партнерами - министром торговли США Говардом Лутником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром", - заявил еврокомиссар.

Шефчович добавил, что встречи в Вашингтоне запланированы уже на этой неделе - 1 и 2 июля. Напоследок он отметил стратегическое значение соглашения, поскольку объем двусторонней торговли превышает 1,7 триллиона долларов ежегодно.

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