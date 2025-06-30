ЄС активізував переговори із США, щоб досягти торговельної угоди до 9 липня,- єврокомісар Шефчович
Європейський Союз активізував перемовини із США щодо укладення торгової угоди до 9 липня.
Про це розповів єврокомісар із торговельної та економічної безпеки Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Єврокомісар зазначив, що давно було оголошено неофіційний дедлайн - до 9 липня.
"Давно було оголошено неофіційний дедлайн - до 9 липня ми маємо докласти максимум зусиль для досягнення угоди. І над цим ми зараз активно працюємо",- сказав Шефчович.
Він нагадав, що ЄС уже отримав перший проєкт пропозицій щодо майбутньої угоди і працює над ним. За словами Шефчовича, технічна команда Єврокомісії вже вирушила до Вашингтона.
"Ми ведемо дуже інтенсивні перемовини з моїми основними партнерами - міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Ґріром",- заявив єврокомісар.
Шефчович додав, що зустрічі у Вашингтоні заплановані вже цього тижня - 1 та 2 липня. Наостанок він наголосив на стратегічному значенні угоди, оскільки обсяг двосторонньої торгівлі перевищує 1,7 трильйона доларів щороку.
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Сполучені Штати відновили торгові переговори з Канадою в понеділок вранці, після того як федеральний уряд скасував податок на великі технологічні компанії.
Прем'єр-міністр Марк Карні сказав, що в неділю ввечері він говорив по телефону з Трампом.
Він зазначив, що вони вирішили продовжити переговори, беручи до уваги раніше узгоджений термін 21 липня.
Карні заявив, що рішення про скасування податку на цифрові послуги (DST) "є частиною більшого переговорного процесу" зі США.
десь саме так союзники і роблять...
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.