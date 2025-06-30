ЄС активізував переговори із США, щоб досягти торговельної угоди до 9 липня,- єврокомісар Шефчович

Європейський Союз активізував перемовини із США щодо укладення торгової угоди до 9 липня.

Про це розповів єврокомісар із торговельної та економічної безпеки Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Єврокомісар зазначив, що давно було оголошено неофіційний дедлайн - до 9 липня.

"Давно було оголошено неофіційний дедлайн - до 9 липня ми маємо докласти максимум зусиль для досягнення угоди. І над цим ми зараз активно працюємо",- сказав Шефчович.

Він нагадав, що ЄС уже отримав перший проєкт пропозицій щодо майбутньої угоди і працює над ним. За словами Шефчовича, технічна команда Єврокомісії вже вирушила до Вашингтона.

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"Ми ведемо дуже інтенсивні перемовини з моїми основними партнерами - міністром торгівлі США Говардом Лутніком та торговим представником США Джеймісоном Ґріром",- заявив єврокомісар.

Шефчович додав, що зустрічі у Вашингтоні заплановані вже цього тижня - 1 та 2 липня. Наостанок він наголосив на стратегічному значенні угоди, оскільки обсяг двосторонньої торгівлі перевищує 1,7 трильйона доларів щороку.

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