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Новини Мита США на товари із ЄС
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ЄС прискорить торговельні переговори із США після звинувачень Трампа в затягуванні, - Bloomberg

ЄС готовий прискорити торговельні перемовини із США

Європейський Союз погодився прискорити переговори зі США після того, як американський лідер Дональд Трамп звинуватив ЄС у тому, що той "користується США" і затягує переговори.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз з'явився новий імпульс для переговорів. Вони (США і ЄС, - ред.) домовилися прискорити торговельні переговори і залишатися в тісному контакті", - сказала прессекретар Єврокомісії Паула Пінью.

Після цієї розмови Трамп погодився відкласти запровадження 50% мит на європейські товари - новим дедлайном стало 9 липня.

"У нас була дуже приємна розмова, і я погодився перенести термін", - цитує агентство заяву Трампа.

Як зазначає видання, переговори супроводжувалися численними проблемами - обом сторонам важко знайти компроміс. 

"Європейці скаржаться, що не розуміють, чого саме хоче США і хто взагалі представляє позицію американського президента. Своєю чергою, США звинувачують ЄС у несправедливому тиску на американські компанії через судові позови та регулювання", - пише Bloomberg.

Читайте також: Трамп про 50% мита на товари з ЄС: "Я більше не шукаю угоди"

Очікувалося, що комісар ЄС з торговельних питань Марош Шефчович проведе переговори з міністром торгівлі США Говардом Лутником 26 травня. Також цього ж дня посли країн ЄС мали провести термінову зустріч для обговорення ситуації з Єврокомісією.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

У відповідь єврокомісар Шефчович заявив, що торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах.

Читайте також: Фон дер Ляєн після розмови з Трампом: ЄС готовий розпочати торговельні переговори зі США з 9 липня

Автор: 

мито (1098) США (23280) Євросоюз (13604)


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Європейці скаржаться, що не розуміють, чого саме хоче США...

Ніхто не розуміє. Але видно що хочуть грошей...
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26.05.2025 22:52 Відповісти
Та навіть я це розумію Скинуться на золотий літак і всі проблеми зникнуть
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26.05.2025 23:25 Відповісти
 
 