ЕС ускорит торговые переговоры с США после обвинений Трампа в затягивании, - Bloomberg

Европейский Союз согласился ускорить переговоры с США после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил ЕС в том, что тот "пользуется США" и затягивает переговоры.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас появился новый импульс для переговоров. Они (США и ЕС. - Ред.) договорились ускорить торговые переговоры и оставаться в тесном контакте", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

После этого разговора Трамп согласился отложить введение 50% пошлин на европейские товары - новым дедлайном стало 9 июля.

"У нас был очень приятный разговор, и я согласился перенести срок", - цитирует агентство заявление Трампа.

Как отмечает издание, переговоры сопровождались многочисленными проблемами - обеим сторонам трудно найти компромисс.

"Европейцы жалуются, что не понимают, чего именно хочет США и кто вообще представляет позицию американского президента. В свою очередь, США обвиняют ЕС в несправедливом давлении на американские компании через судебные иски и регулирование", - пишет Bloomberg.

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Ожидалось, что комиссар ЕС по торговым вопросам Марош Шефчович проведет переговоры с министром торговли США Говардом Лутником 26 мая. Также в этот же день послы стран ЕС должны были провести срочную встречу для обсуждения ситуации с Еврокомиссией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

В ответ еврокомиссар Шефчович заявил, что торговля должна базироваться на уважении, а не угрозах.

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