РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9089 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
212 8

Посол Гренбек-Йенсен: Дания стремится к одновременному вступлению Украины и Молдовы в ЕС

молдова,украина

Одним из приоритетов председательства Дании в Совете Европейского Союза станет расширение ЕС, в частности - синхронное продвижение Украины и Молдовы на пути к членству.

Об этом заявил посол Дании при ЕС Карстен Гренбек-Енсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

"Мы хотим двигаться вперед с Украиной и Молдовой одновременно и сейчас думаем о том, как это сделать", - подчеркнул дипломат.

По его словам, ЕС сталкивается с трудностями в вопросе Украины, поскольку нет единодушной поддержки относительно готовности Киева к следующему этапу переговоров - открытию переговорных кластеров. Среди вызовов - как юридические, так и политические ограничения.

"Мы хотим двигаться вперед и, надеюсь, сможем это сделать, но это не просто", - подытожил Гренбек-Йенсен.

Дания будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия поддерживает открытие переговорного кластера с Украиной, - фон дер Ляйен

Автор: 

Дания (598) Молдова (1893) членство в ЕС (1078)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Mange tak!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:14 Ответить
Так Молдова швидше вступить до Румунії ,ніж до ЄС ( правда Румунія вже в ЄС) , а от Україні немає до кого вступати,не до Польщі ж приєднуватись.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:26 Ответить
До Польщі приєднуватись.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:43 Ответить
Ой! а як же ми тоді євреїв будемо називати?...
показать весь комментарий
30.06.2025 17:45 Ответить
Ага,в Молдові восени парламентські вибори,й на зараз прокремлівська шобла об'єднавшись перемагає,ото буде не ЄС,а трохи щось інше.
показать весь комментарий
30.06.2025 17:52 Ответить
Логічно було би з країн, в яких у якості звертання використовується слово Пан, утворити якусь Панську Конфедерацію...

Слово "пан" як звертання поширене у низці слов'янських мов, особливо в:

Україна

Польща

Чехія

Словаччина

Білорусь

Верхньолужицька мова

Нижньолужицька мова

У цих мовах "пан" використовується як ввічливе звертання до чоловіків, аналогічно "містер" або "сер" в англійській мові. Жіночий відповідник - "пані". У південнослов'янських мовах це звертання може звучати як "бан" і мати значення "начальник" або "правитель".
показать весь комментарий
30.06.2025 17:54 Ответить
Це було б, і правильно, і логічно!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:30 Ответить
Данці поважна нація і політично розумна ❤️ !!!
показать весь комментарий
30.06.2025 17:39 Ответить
 
 