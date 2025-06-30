Посол Гренбек-Йенсен: Дания стремится к одновременному вступлению Украины и Молдовы в ЕС
Одним из приоритетов председательства Дании в Совете Европейского Союза станет расширение ЕС, в частности - синхронное продвижение Украины и Молдовы на пути к членству.
Об этом заявил посол Дании при ЕС Карстен Гренбек-Енсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".
"Мы хотим двигаться вперед с Украиной и Молдовой одновременно и сейчас думаем о том, как это сделать", - подчеркнул дипломат.
По его словам, ЕС сталкивается с трудностями в вопросе Украины, поскольку нет единодушной поддержки относительно готовности Киева к следующему этапу переговоров - открытию переговорных кластеров. Среди вызовов - как юридические, так и политические ограничения.
"Мы хотим двигаться вперед и, надеюсь, сможем это сделать, но это не просто", - подытожил Гренбек-Йенсен.
Дания будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля.
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Слово "пан" як звертання поширене у низці слов'янських мов, особливо в:
Україна
Польща
Чехія
Словаччина
Білорусь
Верхньолужицька мова
Нижньолужицька мова
У цих мовах "пан" використовується як ввічливе звертання до чоловіків, аналогічно "містер" або "сер" в англійській мові. Жіночий відповідник - "пані". У південнослов'янських мовах це звертання може звучати як "бан" і мати значення "начальник" або "правитель".