Посол Гренбек-Йенсен: Дания стремится к одновременному вступлению Украины и Молдовы в ЕС

Одним из приоритетов председательства Дании в Совете Европейского Союза станет расширение ЕС, в частности - синхронное продвижение Украины и Молдовы на пути к членству.

Об этом заявил посол Дании при ЕС Карстен Гренбек-Енсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

"Мы хотим двигаться вперед с Украиной и Молдовой одновременно и сейчас думаем о том, как это сделать", - подчеркнул дипломат.

По его словам, ЕС сталкивается с трудностями в вопросе Украины, поскольку нет единодушной поддержки относительно готовности Киева к следующему этапу переговоров - открытию переговорных кластеров. Среди вызовов - как юридические, так и политические ограничения.

"Мы хотим двигаться вперед и, надеюсь, сможем это сделать, но это не просто", - подытожил Гренбек-Йенсен.

Дания будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля.

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