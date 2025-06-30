Посол Гренбек-Єнсен: Данія прагне одночасного вступу України та Молдови до ЄС
Одним із пріоритетів головування Данії в Раді Європейського Союзу стане розширення ЄС, зокрема - синхронне просування України та Молдови на шляху до членства.
Про це заявив посол Данії при ЄС Карстен Гренбек-Єнсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми хочемо рухатися вперед з Україною та Молдовою одночасно і зараз думаємо про те, як це зробити", - наголосив дипломат.
За його словами, ЄС стикається з труднощами в питанні України, оскільки немає одностайної підтримки щодо готовності Києва до наступного етапу переговорів - відкриття переговорних кластерів. Серед викликів - як юридичні, так і політичні обмеження.
"Ми хочемо рухатися вперед і, сподіваюся, зможемо це зробити, але це не є просто", - підсумував Гренбек-Єнсен.
Данія головуватиме в Раді ЄС з 1 липня.
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Слово "пан" як звертання поширене у низці слов'янських мов, особливо в:
Україна
Польща
Чехія
Словаччина
Білорусь
Верхньолужицька мова
Нижньолужицька мова
У цих мовах "пан" використовується як ввічливе звертання до чоловіків, аналогічно "містер" або "сер" в англійській мові. Жіночий відповідник - "пані". У південнослов'янських мовах це звертання може звучати як "бан" і мати значення "начальник" або "правитель".
V otnoshenjii Moldovi - takoij strani v €U njenuzhno sovsem. Moldova dolzhna objedjenjatsja s Ruminjijei, i vsjo. Ruminjija - eto uvazhajemoje Gosudarstvo €U.