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Новини Членство України в ЄС
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Посол Гренбек-Єнсен: Данія прагне одночасного вступу України та Молдови до ЄС

молдова,україна

Одним із пріоритетів головування Данії в Раді Європейського Союзу стане розширення ЄС, зокрема - синхронне просування України та Молдови на шляху до членства.

Про це заявив посол Данії при ЄС Карстен Гренбек-Єнсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми хочемо рухатися вперед з Україною та Молдовою одночасно і зараз думаємо про те, як це зробити", - наголосив дипломат.

За його словами, ЄС стикається з труднощами в питанні України, оскільки немає одностайної підтримки щодо готовності Києва до наступного етапу переговорів - відкриття переговорних кластерів. Серед викликів - як юридичні, так і політичні обмеження.

"Ми хочемо рухатися вперед і, сподіваюся, зможемо це зробити, але це не є просто", - підсумував Гренбек-Єнсен.

Данія головуватиме в Раді ЄС з 1 липня.

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Автор: 

Данія (790) Молдова (2097) членство в ЄС (1318)


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30.06.2025 17:14 Відповісти
Так Молдова швидше вступить до Румунії ,ніж до ЄС ( правда Румунія вже в ЄС) , а от Україні немає до кого вступати,не до Польщі ж приєднуватись.
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30.06.2025 17:26 Відповісти
До Польщі приєднуватись.
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30.06.2025 17:43 Відповісти
Ой! а як же ми тоді євреїв будемо називати?...
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30.06.2025 17:45 Відповісти
Ага,в Молдові восени парламентські вибори,й на зараз прокремлівська шобла об'єднавшись перемагає,ото буде не ЄС,а трохи щось інше.
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30.06.2025 17:52 Відповісти
Логічно було би з країн, в яких у якості звертання використовується слово Пан, утворити якусь Панську Конфедерацію...

Слово "пан" як звертання поширене у низці слов'янських мов, особливо в:

Україна

Польща

Чехія

Словаччина

Білорусь

Верхньолужицька мова

Нижньолужицька мова

У цих мовах "пан" використовується як ввічливе звертання до чоловіків, аналогічно "містер" або "сер" в англійській мові. Жіночий відповідник - "пані". У південнослов'янських мовах це звертання може звучати як "бан" і мати значення "начальник" або "правитель".
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30.06.2025 17:54 Відповісти
Це було б, і правильно, і логічно!
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30.06.2025 17:30 Відповісти
Данці поважна нація і політично розумна ❤️ !!!
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30.06.2025 17:39 Відповісти
V otnoshenjii Ukraini - dlja vstupljenjija v €U (pri ukrainskom zhelajinjii) ukraincam nado poborotj svoju korrupciju i razgiljdaijstvo, v nastojashcjem vidje nam v €U takaja Ukraina njenuzhna, ot slovo 'sovsem'. Vsja istorija s 'zernovoij sdjelkoij' eto jasno pokazalji. Takzhe Ukraina i/ilji ukrainci javno njeponjimajut (ilji njehochet ponjatj) osnovi €uropeijskoij agrarnoij/seljskoij poljitjiki. Nam sovershenno njenuzhna ukrainskaja djeshovaja agrarnaja produkcija na nashih prilavkah. Pochemu? Potomu, chto vo pervih eto mozhzet podorvatj poddjerzhku €uropeiskim krestjanam. Vo vtorih - proizvodstvo v €U reguljirujutsja €uropeiskimi zakonami i standartami. Ukrainskaja produkcija mozhet imetj sertjifikat €U, no u nas veri v podljinnostji takovo sertjifikata, vidannovo ukrainskoij storonij, NOLJ!!! V Germanjii dostatochno horosho informirovani o korrupcii v Ukrainje. Rezuljtat uzhe naljico - dazhe u nas v Germanjii ljudji nachalji obrashcjatj vnjimanjije na kodah produktovih tovarov, ljisj bi njepokupatj ''jaica iz Ukraini''. Tak chto razberitjesj sami so svojeij stranoij sperva - u vas bilo mnogo desjatjiljetjija dlja etovo, no vi zhe njechevo njedjelalji, poka Putjin njezastavil.
V otnoshenjii Moldovi - takoij strani v €U njenuzhno sovsem. Moldova dolzhna objedjenjatsja s Ruminjijei, i vsjo. Ruminjija - eto uvazhajemoje Gosudarstvo €U.
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30.06.2025 18:55 Відповісти
 
 