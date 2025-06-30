Посол Гренбек-Єнсен: Данія прагне одночасного вступу України та Молдови до ЄС

Одним із пріоритетів головування Данії в Раді Європейського Союзу стане розширення ЄС, зокрема - синхронне просування України та Молдови на шляху до членства.

Про це заявив посол Данії при ЄС Карстен Гренбек-Єнсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми хочемо рухатися вперед з Україною та Молдовою одночасно і зараз думаємо про те, як це зробити", - наголосив дипломат.

За його словами, ЄС стикається з труднощами в питанні України, оскільки немає одностайної підтримки щодо готовності Києва до наступного етапу переговорів - відкриття переговорних кластерів. Серед викликів - як юридичні, так і політичні обмеження.

"Ми хочемо рухатися вперед і, сподіваюся, зможемо це зробити, але це не є просто", - підсумував Гренбек-Єнсен.

Данія головуватиме в Раді ЄС з 1 липня.

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