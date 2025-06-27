Єврокомісія підтримує відкриття переговорного кластера з Україною, - фон дер Ляєн

Україна, незважаючи на постійні обстріли, продовжує впроваджувати реформи, саме тому Європейська комісія підтримує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна під постійними обстрілами втілює реформу за реформою, що справляє величезне враження. Тому Єврокомісія підтримує відкриття першого переговорного кластера. Україна виконала свої зобов’язання, і зараз ми маємо зробити те саме", - наголосила фон дер Ляєн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС, - фон дер Ляєн

Вона також заявила, що ЄС реалізує спільні замовлення для оборонної сфери України, а у 2025 році планується закупівля 2 млн боєприпасів. Крім того, підтримується надання Україні 11 млрд євро позики від країн G7.

Очільниця Єврокомісії закликала посилити політичний тиск на РФ і підкреслила, що перемовини можуть бути реальними лише після справжнього припинення вогню. Також фон дер Ляєн анонсувала узгодження найближчим часом 18-го пакета санкцій.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта додав, що ЄС підтримує євроінтеграційний шлях України й наголосив на важливості продовження тиску на Росію. Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що новий санкційний пакет зосередиться, зокрема, на російському "тіньовому флоті", який становить загрозу не лише інфраструктурі, а й екології.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина зупинила вступ України до Євросоюзу, - Орбан