Єврокомісія підтримує відкриття переговорного кластера з Україною, - фон дер Ляєн
Україна, незважаючи на постійні обстріли, продовжує впроваджувати реформи, саме тому Європейська комісія підтримує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна під постійними обстрілами втілює реформу за реформою, що справляє величезне враження. Тому Єврокомісія підтримує відкриття першого переговорного кластера. Україна виконала свої зобов’язання, і зараз ми маємо зробити те саме", - наголосила фон дер Ляєн.
Вона також заявила, що ЄС реалізує спільні замовлення для оборонної сфери України, а у 2025 році планується закупівля 2 млн боєприпасів. Крім того, підтримується надання Україні 11 млрд євро позики від країн G7.
Очільниця Єврокомісії закликала посилити політичний тиск на РФ і підкреслила, що перемовини можуть бути реальними лише після справжнього припинення вогню. Також фон дер Ляєн анонсувала узгодження найближчим часом 18-го пакета санкцій.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта додав, що ЄС підтримує євроінтеграційний шлях України й наголосив на важливості продовження тиску на Росію. Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що новий санкційний пакет зосередиться, зокрема, на російському "тіньовому флоті", який становить загрозу не лише інфраструктурі, а й екології.
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клістер, - це процедура введення рідини в пряму кишку для очищення або лікування. Вона може бути використана для полегшення запору, підготовки до медичних обстежень або введення ліків.
Види клізм:
Очисна клізма:
Зазвичай використовується для очищення товстої кишки від калових мас, особливо при запорах або перед медичними процедурами. Об'єм рідини може досягати 1,5-2 літри.
Гіпертонічна клізма:
Застосовується для стимуляції перистальтики кишечника та випорожнення. Зазвичай використовується 5-10% розчин хлориду натрію або 20-30% розчин сульфату магнію.
Лікарська клізма:
Введення лікарських засобів у пряму кишку для місцевого лікування або системного впливу.
Олійні клізми:
Вводять олії (соняшникову, вазелінову) для пом'якшення калу та полегшення випорожнення.
Процедура клізми:
Вибір відповідного розчину та ємкості (кружка Есмарха, спринцівка, іригатор).Наконечник змащують вазеліном або іншим мастилом для полегшення введення.Пацієнт знаходиться в зручному положенні (наприклад, на боку).Наконечник вводять в пряму кишку на глибину 4-5 см.Рідина вводиться повільно, а наконечник виймається після введення.Пацієнту рекомендується утримати рідину в кишечнику на декілька хвилин для кращого ефекту.
1 кластер - це найважливіший. Його називають Fundamentals, тобто основний, фундаментальний.
На малюнку за ссиллю - він темно-фіолетовий зверху.
Самі бачите, що туди входить: «Судова система і основні права», «Юстиція, свобода та безпека», «Державні закупівлі», «Статистика», «Фінансовий контроль» + «Економічні критерії», «Функціонування демократичних інституцій», «Реформи державного управління».
Переговори щодо фундаментальних питань розпочинаються першими та закриваються останніми, а прогрес у рамках кластера фундаментальних питань визначатиме загальний темп переговорів.
Тобто відкриття 1 кластера - це великий крок. Але попереду ще дуже багато роботи, і найголовніше - впевнено йти в цьому напрямку.