Еврокомиссия поддерживает открытие переговорного кластера с Украиной, - фон дер Ляйен
Украина, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает внедрять реформы, именно поэтому Европейская комиссия поддерживает открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина под постоянными обстрелами воплощает реформу за реформой, что производит огромное впечатление. Поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого переговорного кластера. Украина выполнила свои обязательства, и сейчас мы должны сделать то же самое", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также заявила, что ЕС реализует совместные заказы для оборонной сферы Украины, а в 2025 году планируется закупка 2 млн боеприпасов. Кроме того, поддерживается предоставление Украине 11 млрд евро займа от стран G7.
Глава Еврокомиссии призвала усилить политическое давление на РФ и подчеркнула, что переговоры могут быть реальными только после настоящего прекращения огня. Также фон дер Ляйен анонсировала согласование в ближайшее время 18-го пакета санкций.
Президент Европейского Совета Антониу Кошта добавил, что ЕС поддерживает евроинтеграционный путь Украины и подчеркнул важность продолжения давления на Россию. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что новый санкционный пакет сосредоточится, в частности, на российском "теневом флоте", который представляет угрозу не только инфраструктуре, но и экологии.
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клістер, - це процедура введення рідини в пряму кишку для очищення або лікування. Вона може бути використана для полегшення запору, підготовки до медичних обстежень або введення ліків.
Види клізм:
Очисна клізма:
Зазвичай використовується для очищення товстої кишки від калових мас, особливо при запорах або перед медичними процедурами. Об'єм рідини може досягати 1,5-2 літри.
Гіпертонічна клізма:
Застосовується для стимуляції перистальтики кишечника та випорожнення. Зазвичай використовується 5-10% розчин хлориду натрію або 20-30% розчин сульфату магнію.
Лікарська клізма:
Введення лікарських засобів у пряму кишку для місцевого лікування або системного впливу.
Олійні клізми:
Вводять олії (соняшникову, вазелінову) для пом'якшення калу та полегшення випорожнення.
Процедура клізми:
Вибір відповідного розчину та ємкості (кружка Есмарха, спринцівка, іригатор).Наконечник змащують вазеліном або іншим мастилом для полегшення введення.Пацієнт знаходиться в зручному положенні (наприклад, на боку).Наконечник вводять в пряму кишку на глибину 4-5 см.Рідина вводиться повільно, а наконечник виймається після введення.Пацієнту рекомендується утримати рідину в кишечнику на декілька хвилин для кращого ефекту.
1 кластер - це найважливіший. Його називають Fundamentals, тобто основний, фундаментальний.
На малюнку за ссиллю - він темно-фіолетовий зверху.
Самі бачите, що туди входить: «Судова система і основні права», «Юстиція, свобода та безпека», «Державні закупівлі», «Статистика», «Фінансовий контроль» + «Економічні критерії», «Функціонування демократичних інституцій», «Реформи державного управління».
Переговори щодо фундаментальних питань розпочинаються першими та закриваються останніми, а прогрес у рамках кластера фундаментальних питань визначатиме загальний темп переговорів.
Тобто відкриття 1 кластера - це великий крок. Але попереду ще дуже багато роботи, і найголовніше - впевнено йти в цьому напрямку.