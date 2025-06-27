Еврокомиссия поддерживает открытие переговорного кластера с Украиной, - фон дер Ляйен

Украина, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает внедрять реформы, именно поэтому Европейская комиссия поддерживает открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина под постоянными обстрелами воплощает реформу за реформой, что производит огромное впечатление. Поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого переговорного кластера. Украина выполнила свои обязательства, и сейчас мы должны сделать то же самое", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она также заявила, что ЕС реализует совместные заказы для оборонной сферы Украины, а в 2025 году планируется закупка 2 млн боеприпасов. Кроме того, поддерживается предоставление Украине 11 млрд евро займа от стран G7.

Глава Еврокомиссии призвала усилить политическое давление на РФ и подчеркнула, что переговоры могут быть реальными только после настоящего прекращения огня. Также фон дер Ляйен анонсировала согласование в ближайшее время 18-го пакета санкций.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта добавил, что ЕС поддерживает евроинтеграционный путь Украины и подчеркнул важность продолжения давления на Россию. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что новый санкционный пакет сосредоточится, в частности, на российском "теневом флоте", который представляет угрозу не только инфраструктуре, но и экологии.

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