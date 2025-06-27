Венгрия остановила вступление Украины в Евросоюз, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по результатам так называемого "референдума", проведенного в Венгрии, удалось остановить вступление Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Так, Орбан отметил, что Венгрия понимает украинцев и видит их героическую борьбу.
"Также видим, что им нужна помощь, но хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит - и на территорию Венгрии", - заявил венгерский премьер.
Кроме того, Орбан заявил, что "вчера, получив более 2 миллионов голосов на Voks2025, мы остановили вступление Украины в ЕС".
По его словам, в контексте членства Украины в ЕС речь идет не о далеком будущем, а о "непосредственной угрозе".
В то же время он заявил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".
"Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что НАТО могло гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны", - заявил Орбан.
Он добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО, ведь это означало бы немедленную войну.
Напоминаем, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.
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Один кордон собі затям: по Тисі.
"Відправили Чапаєва у Великобританію, на стажування до Академії Генштабу. Повертається - нафранчений, купа різного одягу, кишені від фунтів стерлінгів "рвуться". Пєтька питає:
- Василий Иваныч! Аткуда?!!!
- Падфартило, Петька... Пригласили меня местные буржуи, в картишки перекинуться... Пасматрел - игра знакомая... Пад канец игры сматрю - а у меня "ачко"! Я "свечу" карты, а мне гаварят: "Джентльмены верят друг другу на слово..." Вот тут мне карта и "папёрла"..."
Так і тут... Приймаючи статутні документи, в ЄС не думали, що до них у команду, припруться "шулєра"...