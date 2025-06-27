Венгрия остановила вступление Украины в Евросоюз, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по результатам так называемого "референдума", проведенного в Венгрии, удалось остановить вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Так, Орбан отметил, что Венгрия понимает украинцев и видит их героическую борьбу.

"Также видим, что им нужна помощь, но хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит - и на территорию Венгрии", - заявил венгерский премьер.

Кроме того, Орбан заявил, что "вчера, получив более 2 миллионов голосов на Voks2025, мы остановили вступление Украины в ЕС".

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По его словам, в контексте членства Украины в ЕС речь идет не о далеком будущем, а о "непосредственной угрозе".

В то же время он заявил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".

"Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что НАТО могло гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны", - заявил Орбан.

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Он добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО, ведь это означало бы немедленную войну.

Напоминаем, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.