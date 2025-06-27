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Новости Членство Украины в ЕС Антиукраинская позиция Орбана
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Венгрия остановила вступление Украины в Евросоюз, - Орбан

Орбан о вступлении Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по результатам так называемого "референдума", проведенного в Венгрии, удалось остановить вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Так, Орбан отметил, что Венгрия понимает украинцев и видит их героическую борьбу.

"Также видим, что им нужна помощь, но хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит - и на территорию Венгрии", - заявил венгерский премьер.

Кроме того, Орбан заявил, что "вчера, получив более 2 миллионов голосов на Voks2025, мы остановили вступление Украины в ЕС".

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По его словам, в контексте членства Украины в ЕС речь идет не о далеком будущем, а о "непосредственной угрозе".

В то же время он заявил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".

"Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что НАТО могло гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны", - заявил Орбан.

Читайте: Вступление Украины в ЕС будет означать "интеграцию войны" в Европе, - Орбан

Он добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО, ведь это означало бы немедленную войну.

Напоминаем, ранее в правительстве Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что "против" высказались 95% голосовавших.

Автор: 

Венгрия (2021) членство в ЕС (1075) Виктор Орбан (496)


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Топ комментарии
+24
дєржи рубль, масковская шлюха
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27.06.2025 13:05 Ответить
+14
Пора вже саму Угорщину з цього самого Євросоюзу виключати, як осередок вірусу "параші" в Європі.
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27.06.2025 13:08 Ответить
+11
Тупий мадярський довбограй гадає що воно вічне і безсмертний.
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27.06.2025 13:06 Ответить
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"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони".

Один кордон собі затям: по Тисі.
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27.06.2025 13:05 Ответить
Іншими словами: тута ми жебраки і свою кормушку бережем
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27.06.2025 13:19 Ответить
Йрбан, ти зупинив себе на шляху до подальшої влади.
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27.06.2025 13:58 Ответить
дєржи рубль, масковская шлюха
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27.06.2025 13:05 Ответить
Якого рубля, дайте цьому шарікову оселедця, нехахай закриє своє єПало
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27.06.2025 15:49 Ответить
Тупий мадярський довбограй гадає що воно вічне і безсмертний.
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27.06.2025 13:06 Ответить
Добра куля та добре слово роблять чудеса!
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27.06.2025 14:03 Ответить
Може якось Орбан разом з пуйлом в один день покинуть цей світ..😁
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27.06.2025 13:08 Ответить
І буде це від руки жінки
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27.06.2025 16:20 Ответить
...****, невже його ЄС не може "**********"?
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27.06.2025 13:08 Ответить
Анекдот старий не чув?
"Відправили Чапаєва у Великобританію, на стажування до Академії Генштабу. Повертається - нафранчений, купа різного одягу, кишені від фунтів стерлінгів "рвуться". Пєтька питає:
- Василий Иваныч! Аткуда?!!!
- Падфартило, Петька... Пригласили меня местные буржуи, в картишки перекинуться... Пасматрел - игра знакомая... Пад канец игры сматрю - а у меня "ачко"! Я "свечу" карты, а мне гаварят: "Джентльмены верят друг другу на слово..." Вот тут мне карта и "папёрла"..."
Так і тут... Приймаючи статутні документи, в ЄС не думали, що до них у команду, припруться "шулєра"...
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27.06.2025 13:32 Ответить
Пора вже саму Угорщину з цього самого Євросоюзу виключати, як осередок вірусу "параші" в Європі.
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27.06.2025 13:08 Ответить
Так вони хоч під якимсь контролем. Не будуть в ЄС, то буде там нога кацапського зольдата
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27.06.2025 16:17 Ответить
Не зупинили, а призупинили, процес триває далі! А шо якшо всі проголосують за виключення вас з єс?? А більшість, є більшість, ти вийдешь з єврозони? Чи будешь пищати як ***** про права та вибір угорців??
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27.06.2025 13:13 Ответить
Все! - завдання виконав - можеш вішатись - життя вдалося
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27.06.2025 13:15 Ответить
Ця заява схожа на заяву про висадку чучхістів на сонці- пафосу - дофуа, реальності - цілий нуль.
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27.06.2025 13:15 Ответить
Якеж воно ГНИЛЕ овдовбане путхуйлом!
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27.06.2025 13:17 Ответить
Здохни,підор.
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27.06.2025 13:19 Ответить
провести референдум з питанням як називати лідера мадяр з відповідями 1 шльондра кремлівська 2 підстилка московська 3 ганчірка ***** .
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27.06.2025 13:19 Ответить
ця мразота своєю смертю не помре, думаю цю собаку скоро пристрелять
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27.06.2025 13:20 Ответить
Севодня дам соснуть, заработал
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27.06.2025 13:33 Ответить
ХА ХА ХА!!!
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27.06.2025 14:01 Ответить
Пора мадьяр пинком из ЕС выкинуть..
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27.06.2025 13:38 Ответить
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27.06.2025 13:39 Ответить
Макрону лягушатнику на ужин!!!)))
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27.06.2025 14:43 Ответить
От як все ж таки цікаво. Є країни, які впродовж історії міняются, стають з хєрових добрими і навпаки, розквітають і занепадають, але як мінімум дві країни-підараса стабільно залишаються підарами не дивлячисть ні на що: раша і угорщина. Це реально справа в генах.
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27.06.2025 13:41 Ответить
шлюха є щдюха.угорська курва. антиукраїнськими послугами котрої користується і ЄС І ЇЇ РАШИСТСЬКИЙ СУТИНЕР-КУЙЛО
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27.06.2025 13:59 Ответить
Організація у якій один п#дар може блокувати ініціативу більшості не дієздатна, раніше чи пізніше її очікує розвал.
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27.06.2025 14:10 Ответить
Орбан на их мастосраном это колобок. 🤣🤣🤣
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27.06.2025 14:28 Ответить
Цікава штука: Мадяри потрапили в залежність від німців (австрійськтих) багато віків тому. Довго боролися за збереження нації та державності. У 1848 році почали бороться так, що поневолені народи Австрійської імперії об"єдналися навколо австрійського "цісаря", в боротьбі проти "мадяр, борців за свободу". В кінці-кінців, звільнилися, з розпадом Австрійської імперії. Потім почали здійснювать "свободу" і "мадяризувать" усе, до чого дотягувалися руки. Коли закінчилася ІІ Світова, мадярам дозволили жить "контрольовано". В їх мову чи інше місцеве управління, не лізли. Коли мадярам захотілося більшого, і вони повстали - їм "дали по голові", в 1956-му... Пройшло більше півстоліття... І їх лідер знову тягнеться до чергового витка тоталітаризму...
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27.06.2025 14:43 Ответить
Цікаво, чи є у нас дипломатичні відносини з угорськими холуями кремля? Якщо є, то навіщо? Може краще сформувати статус угорщини, як не признаної нами країни і в фіналі приготувати гуляш з жаби.
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27.06.2025 15:58 Ответить
От якби нафтопровід "дружба" раптом зупинився, бо війна ж, щоб вони тоді заспівали?
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27.06.2025 16:23 Ответить
***** сепарска, упирь кончений
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27.06.2025 16:35 Ответить
 
 