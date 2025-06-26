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Новости Антиукраинская позиция Орбана Позиция Венгрии относительно Украины
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Вступление Украины в ЕС будет означать "интеграцию войны" в Европе, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с дерзким заявлением, в котором высказался против вступления Украины в Европейский Союз, ссылаясь на "четкий мандат" от более 2 миллионов венгерских граждан, проголосовавших против этого шага.

Об этом он сказал представителям медиа перед началом саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Если раньше Орбан оправдывал свое вето против членства Украины угрозой для венгерской экономики, то теперь он отмечает, что проблема заключается в войне с Россией.

"Если бы мы интегрировали Украину в ЕС, мы бы интегрировали войну. И мы не хотели бы быть вместе в одном сообществе со страной, находящейся в состоянии войны и представляющей для нас неизбежную опасность. Потому что если член ЕС находится в состоянии войны, это означает, что весь ЕС - это война. И нам это не нравится", - утверждает венгерский премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Венгрии активисты создали письмо в поддержку Украины: Орбан обвинил их в "пренебрежении интересами" страны

Орбан также затронул вопрос о действующих санкциях ЕС против России, подтвердив, что Венгрии были сделаны "очень выгодные предложения" в обмен на снятие вето на 18-й пакет санкций.

Однако он заявил, что позиция Венгрии остается неизменной, пока "национальные интересы не будут полностью уважаться".

Напомним, ранее Орбан объявил общенациональный опрос, по которому большинство венгров якобы высказались против вступления Украины в ЕС. Однако оппозиция указывает на фальсификацию его результатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия манипулирует общественным мнением относительно вступления Украины в ЕС, - МИД

Автор: 

Венгрия (2022) членство в ЕС (1078) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+8
***** ж каже, що це сво! Вітя ж у курсі повинен бути.
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26.06.2025 16:09 Ответить
+5
Історія Угорщини йде по колу.
Що в другій світовій з гітлером, що зараз - з ******.
Віктор Хорті...
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26.06.2025 16:14 Ответить
+3
де-інтеграція віті-мадяра *************** з ЄС забезпечить безпеку та мир у Європі
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26.06.2025 16:09 Ответить
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***** ж каже, що це сво! Вітя ж у курсі повинен бути.
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26.06.2025 16:09 Ответить
Вітос зрозуміє одне, коли в Європі проголосують 50 000 000 європейців і скажуть нах, кормити даєрмоїдів мад'яр. Що тоді воно заспіває
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26.06.2025 16:19 Ответить
Взагалі то станом на початок 2024 року, населення Європейського Союзу (ЄС) становить близько 449,2 мільйона осіб, тож ти "Злий Укр" явно занизив цифру!
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26.06.2025 16:23 Ответить
Так воно й в Угорщині не 2 мільйони громадян…
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26.06.2025 16:49 Ответить
Вішайся!
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26.06.2025 16:09 Ответить
де-інтеграція віті-мадяра *************** з ЄС забезпечить безпеку та мир у Європі
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26.06.2025 16:09 Ответить
Угорексід!
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26.06.2025 16:25 Ответить
Чому ми повинні перейматися цією муйньою?
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26.06.2025 16:10 Ответить
Тому що прагнемо стати частиною ЄС а цей покидьок Орбан вже давно там!!!
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26.06.2025 16:26 Ответить
Він там не єдиний такий, чому нам про йнших не сцють в очі?
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26.06.2025 16:27 Ответить
Історія Угорщини йде по колу.
Що в другій світовій з гітлером, що зараз - з ******.
Віктор Хорті...
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26.06.2025 16:14 Ответить
Ви забули ще першу світову яку розпочала Австро Угорська імперія в 1914 р.
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26.06.2025 16:56 Ответить
А навіщо угорців в ЄС та НАТО приймали ?
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26.06.2025 16:16 Ответить
Сподівались що це допоможе їм йти нормальним шляхом, так само як американці та європейці допомагаючи то РоССійській імперії, то СРСР у скрутні часи сподівались що ця допомога вилікує їх агресивну натуру - як бачимо це не допомагає а навпаки, надає їм можливість і далі чинити зло на ситий шлунок ба навіть заохочує до цього!!!
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26.06.2025 16:20 Ответить
Орбан явно дублює Соловйова та інших рашистських пропагандонів й посадовців, намагається донести наративи Кремля тим хто не почув їх від роССійсько-нацистської пропаганди. Мабуть його фінансування Кремль поки не припинив от і відпрацьовує!
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26.06.2025 16:17 Ответить
Нема кому зупинити це падло лопатою.
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26.06.2025 16:17 Ответить
Нащо цьому щуру пересадили гіпофіз макаки?
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26.06.2025 16:18 Ответить
Він із ним народився!
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26.06.2025 16:21 Ответить
"І ми не хотіли б бути разом в одній громаді з країною, яка перебуває у стані війни" - завжди можна вийти.
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26.06.2025 16:36 Ответить
а наразі вона де, в бурятії чи удмуртії ?🤓
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26.06.2025 16:38 Ответить
путинским отсосам важко визнати що ціль їх життя смоктати путіну, от вони і спираються на виборців
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26.06.2025 16:39 Ответить
Це означатиме, що тобі ваше буде загарбати Закарпаття, про що ти заздалегідь домовився з ******.
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26.06.2025 16:43 Ответить
Вибачте, але ця *****-т - це менше 1% аід населення ЄС.
Якщо розглядати економічну вагу Ушорщини в ЄС, то вона взагалі від'ємна.

Інакше кажучи, цей прищ на тілі ЄС іде *****.
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26.06.2025 16:47 Ответить
Він от ЄС не залежить, залежить його країна, а він тільки від грошей ху...ла. Погано що це не розуміє його народ. Прийде час коли дійте до них, але буде пізно
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26.06.2025 17:01 Ответить
Мені цікаво тільки одне-єдине, він піз....ть починає до грошей ху...ла, чи після. А то що він мерзота це вже усі зрозуміли
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26.06.2025 16:53 Ответить
Поясніть дурню що Україна інтегрується в Європу напевно але або сама мирним шляхом або в складі Росії але воєнним шляхом. Якщо Росія завоює Україну то таким двом воєнним державам не складе труднощів завоювати Європу.
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26.06.2025 16:58 Ответить
ГНИДА РІДКІСНА....
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26.06.2025 17:17 Ответить
ДУРБАН САМОЛИКВИДАТОР БОЛЬШЕ ЕМУ НЕ БЫТЬ У ВЛАСТИ!И ЕМУ ПОДОБНЫМ!УВИДИТЕ!
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26.06.2025 18:19 Ответить
Угорщина не розцінює і не відстоює цінності ЄС,то чому її не женуть в шию????
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26.06.2025 17:51 Ответить
А навіщо Європі мати посеред себе кацапську військову базу? Он її насилу з близького сходу виперли, то навіщо пускати козлоподібних в європейський горОд?
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26.06.2025 18:10 Ответить
Ну, так, мудило ти хрякоподібне, а ти думав, що путін не #уйло?
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26.06.2025 18:08 Ответить
Що меле ця свиня?
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26.06.2025 18:22 Ответить
Європа вже у війні. Це відмазка путінського дуполиза.
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26.06.2025 18:56 Ответить
 
 