Вступление Украины в ЕС будет означать "интеграцию войны" в Европе, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с дерзким заявлением, в котором высказался против вступления Украины в Европейский Союз, ссылаясь на "четкий мандат" от более 2 миллионов венгерских граждан, проголосовавших против этого шага.

Об этом он сказал представителям медиа перед началом саммита ЕС в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

Если раньше Орбан оправдывал свое вето против членства Украины угрозой для венгерской экономики, то теперь он отмечает, что проблема заключается в войне с Россией.

"Если бы мы интегрировали Украину в ЕС, мы бы интегрировали войну. И мы не хотели бы быть вместе в одном сообществе со страной, находящейся в состоянии войны и представляющей для нас неизбежную опасность. Потому что если член ЕС находится в состоянии войны, это означает, что весь ЕС - это война. И нам это не нравится", - утверждает венгерский премьер.

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Орбан также затронул вопрос о действующих санкциях ЕС против России, подтвердив, что Венгрии были сделаны "очень выгодные предложения" в обмен на снятие вето на 18-й пакет санкций.

Однако он заявил, что позиция Венгрии остается неизменной, пока "национальные интересы не будут полностью уважаться".

Напомним, ранее Орбан объявил общенациональный опрос, по которому большинство венгров якобы высказались против вступления Украины в ЕС. Однако оппозиция указывает на фальсификацию его результатов.

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