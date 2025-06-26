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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Вступ України в ЄС означатиме "інтеграцію війни" в Європі, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із зухвалою заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку.

Про це він сказав представникам медіа перед початком саміту ЄС в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо раніше Орбан виправдовував своє вето проти членства України загрозою для угорської економіки, то тепер він наголошує, що проблема полягає у війні з Росією. 

"Якби ми інтегрували Україну до ЄС, ми б інтегрували війну. І ми не хотіли б бути разом в одній громаді з країною, яка перебуває у стані війни й становить для нас неминучу небезпеку. Бо якщо член ЄС перебуває у стані війни, це означає, що весь ЄС — це війна. І нам це не подобається", - стверджує угорський прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Ірландії Мартін розкритикував Орбана за спротив вступу України до ЄС: Позиція "глибоко невтішна" і "проблематична"

Орбан також торкнувся питання про діючі санкції ЄС проти Росії, підтвердивши, що Угорщині були зроблені "дуже вигідні пропозиції" в обмін на зняття вето на 18-й пакет санкцій.

Проте він заявив, що позиція Угорщини залишається незмінною, доки "національні інтереси не будуть повністю поважатися".

Нагадаємо, раніше Орбан оголосив загальнонаціональне опитування, за яким більшість угорців нібито висловилися проти вступу України до ЄС. Однак опозиція вказує на фальсифікацію його результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 95% опитаних угорців проти вступу України в ЄС: у Орбана оголосили результати "референдуму"

Автор: 

Угорщина (2360) членство в ЄС (1318) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+8
***** ж каже, що це сво! Вітя ж у курсі повинен бути.
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26.06.2025 16:09 Відповісти
+5
Історія Угорщини йде по колу.
Що в другій світовій з гітлером, що зараз - з ******.
Віктор Хорті...
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26.06.2025 16:14 Відповісти
+3
де-інтеграція віті-мадяра *************** з ЄС забезпечить безпеку та мир у Європі
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26.06.2025 16:09 Відповісти
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***** ж каже, що це сво! Вітя ж у курсі повинен бути.
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26.06.2025 16:09 Відповісти
Вітос зрозуміє одне, коли в Європі проголосують 50 000 000 європейців і скажуть нах, кормити даєрмоїдів мад'яр. Що тоді воно заспіває
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26.06.2025 16:19 Відповісти
Взагалі то станом на початок 2024 року, населення Європейського Союзу (ЄС) становить близько 449,2 мільйона осіб, тож ти "Злий Укр" явно занизив цифру!
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26.06.2025 16:23 Відповісти
Так воно й в Угорщині не 2 мільйони громадян…
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26.06.2025 16:49 Відповісти
Вішайся!
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26.06.2025 16:09 Відповісти
де-інтеграція віті-мадяра *************** з ЄС забезпечить безпеку та мир у Європі
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26.06.2025 16:09 Відповісти
Угорексід!
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26.06.2025 16:25 Відповісти
Чому ми повинні перейматися цією муйньою?
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26.06.2025 16:10 Відповісти
Тому що прагнемо стати частиною ЄС а цей покидьок Орбан вже давно там!!!
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26.06.2025 16:26 Відповісти
Він там не єдиний такий, чому нам про йнших не сцють в очі?
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26.06.2025 16:27 Відповісти
Історія Угорщини йде по колу.
Що в другій світовій з гітлером, що зараз - з ******.
Віктор Хорті...
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26.06.2025 16:14 Відповісти
Ви забули ще першу світову яку розпочала Австро Угорська імперія в 1914 р.
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26.06.2025 16:56 Відповісти
А навіщо угорців в ЄС та НАТО приймали ?
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26.06.2025 16:16 Відповісти
Сподівались що це допоможе їм йти нормальним шляхом, так само як американці та європейці допомагаючи то РоССійській імперії, то СРСР у скрутні часи сподівались що ця допомога вилікує їх агресивну натуру - як бачимо це не допомагає а навпаки, надає їм можливість і далі чинити зло на ситий шлунок ба навіть заохочує до цього!!!
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26.06.2025 16:20 Відповісти
Орбан явно дублює Соловйова та інших рашистських пропагандонів й посадовців, намагається донести наративи Кремля тим хто не почув їх від роССійсько-нацистської пропаганди. Мабуть його фінансування Кремль поки не припинив от і відпрацьовує!
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26.06.2025 16:17 Відповісти
Нема кому зупинити це падло лопатою.
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26.06.2025 16:17 Відповісти
Нащо цьому щуру пересадили гіпофіз макаки?
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26.06.2025 16:18 Відповісти
Він із ним народився!
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26.06.2025 16:21 Відповісти
"І ми не хотіли б бути разом в одній громаді з країною, яка перебуває у стані війни" - завжди можна вийти.
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26.06.2025 16:36 Відповісти
а наразі вона де, в бурятії чи удмуртії ?🤓
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26.06.2025 16:38 Відповісти
путинским отсосам важко визнати що ціль їх життя смоктати путіну, от вони і спираються на виборців
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26.06.2025 16:39 Відповісти
Це означатиме, що тобі ваше буде загарбати Закарпаття, про що ти заздалегідь домовився з ******.
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26.06.2025 16:43 Відповісти
Вибачте, але ця *****-т - це менше 1% аід населення ЄС.
Якщо розглядати економічну вагу Ушорщини в ЄС, то вона взагалі від'ємна.

Інакше кажучи, цей прищ на тілі ЄС іде *****.
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26.06.2025 16:47 Відповісти
Він от ЄС не залежить, залежить його країна, а він тільки від грошей ху...ла. Погано що це не розуміє його народ. Прийде час коли дійте до них, але буде пізно
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26.06.2025 17:01 Відповісти
Мені цікаво тільки одне-єдине, він піз....ть починає до грошей ху...ла, чи після. А то що він мерзота це вже усі зрозуміли
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26.06.2025 16:53 Відповісти
Поясніть дурню що Україна інтегрується в Європу напевно але або сама мирним шляхом або в складі Росії але воєнним шляхом. Якщо Росія завоює Україну то таким двом воєнним державам не складе труднощів завоювати Європу.
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26.06.2025 16:58 Відповісти
ГНИДА РІДКІСНА....
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26.06.2025 17:17 Відповісти
ДУРБАН САМОЛИКВИДАТОР БОЛЬШЕ ЕМУ НЕ БЫТЬ У ВЛАСТИ!И ЕМУ ПОДОБНЫМ!УВИДИТЕ!
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26.06.2025 18:19 Відповісти
Угорщина не розцінює і не відстоює цінності ЄС,то чому її не женуть в шию????
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26.06.2025 17:51 Відповісти
А навіщо Європі мати посеред себе кацапську військову базу? Он її насилу з близького сходу виперли, то навіщо пускати козлоподібних в європейський горОд?
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26.06.2025 18:10 Відповісти
Ну, так, мудило ти хрякоподібне, а ти думав, що путін не #уйло?
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26.06.2025 18:08 Відповісти
Що меле ця свиня?
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26.06.2025 18:22 Відповісти
Європа вже у війні. Це відмазка путінського дуполиза.
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26.06.2025 18:56 Відповісти
 
 