Вступ України в ЄС означатиме "інтеграцію війни" в Європі, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив із зухвалою заявою, в якій висловився проти вступу України до Європейського Союзу, посилаючись на "чіткий мандат" від понад 2 мільйонів угорських громадян, які проголосували проти цього кроку.

Про це він сказав представникам медіа перед початком саміту ЄС в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо раніше Орбан виправдовував своє вето проти членства України загрозою для угорської економіки, то тепер він наголошує, що проблема полягає у війні з Росією.

"Якби ми інтегрували Україну до ЄС, ми б інтегрували війну. І ми не хотіли б бути разом в одній громаді з країною, яка перебуває у стані війни й становить для нас неминучу небезпеку. Бо якщо член ЄС перебуває у стані війни, це означає, що весь ЄС — це війна. І нам це не подобається", - стверджує угорський прем'єр.

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Орбан також торкнувся питання про діючі санкції ЄС проти Росії, підтвердивши, що Угорщині були зроблені "дуже вигідні пропозиції" в обмін на зняття вето на 18-й пакет санкцій.

Проте він заявив, що позиція Угорщини залишається незмінною, доки "національні інтереси не будуть повністю поважатися".

Нагадаємо, раніше Орбан оголосив загальнонаціональне опитування, за яким більшість угорців нібито висловилися проти вступу України до ЄС. Однак опозиція вказує на фальсифікацію його результатів.

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