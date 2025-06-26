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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Прем’єр Ірландії Мартін розкритикував Орбана за спротив вступу України до ЄС: Позиція "глибоко невтішна" і "проблематична"

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін різко розкритикував позицію угорського прем’єра Віктора Орбана щодо членства України в Європейському Союзі. Він назвав її "глибоко невтішною" і "проблематичною".

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Ірландія й надалі переконуватиме Угорщину підтримати процес вступу України. "Членство в ЄС відіграло важливу роль у розвитку Ірландії, я не хочу перешкоджати прагненню інших країн приєднатися до ЄС", - заявив Мартін.

За його словами, надзвичайно важливо, аби Україна розпочала свій шлях до вступу до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія на саміті ЄС наполягатиме на вступі України до Євросоюзу, - прем’єр країни Мартін

Автор: 

Ірландія (170) членство в ЄС (1318) Віктор Орбан (593)


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Прем'єр Ірландії Мартін розкритикував Орбана за спротив вступу України до ЄС: Позиція "глибоко невтішна" і "проблематична"

Це називається "розкритикував"???
Піззєц...
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26.06.2025 15:21 Відповісти
Різко, але толерантно.
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26.06.2025 15:21 Відповісти
Навіть дуже толерантно різко.
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26.06.2025 15:48 Відповісти
орбан не вічний, Україна його переживе, як і всіх інших недолупків
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26.06.2025 15:22 Відповісти
А где гарантия что следующим ****** Венгрии не станет Сийярто? Для кремля просто номер карточки поменяется на который надо бабки переводить.
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26.06.2025 15:26 Відповісти
Орбан - прокацапський поц !
І все...
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26.06.2025 15:24 Відповісти
Консенсуальність - Ахіллесова п'ята таких європейських колгоспів як НАТО, ЕС і їм подібним. Достатньо однієї Баби Яги типу Орбан і рішення не буде прийнято.

Тобто НАТО, ЕС і їм подібним колгоспам фактично керує Путін, через своїх маріонеток орбанів...

Європейських колгоспи (аналоги сталінських колгоспів, в яких є Правління, Голова, контора..., але рішення приймаються у райкому КРСС ) НАТО, ЕС і їм подібні клони - це ніби акціонерні товариства, в яких кожний з акціонерів має свою частину акцій, але доленосне рішення не може бути прийнято через одного, чи декількох дрібних акціонерів, які виконують всередині тих колгоспів роль "Троянського коня"
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26.06.2025 15:46 Відповісти
Якщо вставляти палиці в колеса - це такий спосіб керування, тоді так.
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26.06.2025 15:49 Відповісти
 
 