Прем’єр Ірландії Мартін розкритикував Орбана за спротив вступу України до ЄС: Позиція "глибоко невтішна" і "проблематична"
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін різко розкритикував позицію угорського прем’єра Віктора Орбана щодо членства України в Європейському Союзі. Він назвав її "глибоко невтішною" і "проблематичною".
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Ірландія й надалі переконуватиме Угорщину підтримати процес вступу України. "Членство в ЄС відіграло важливу роль у розвитку Ірландії, я не хочу перешкоджати прагненню інших країн приєднатися до ЄС", - заявив Мартін.
За його словами, надзвичайно важливо, аби Україна розпочала свій шлях до вступу до ЄС.
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Це називається "розкритикував"???
Піззєц...
І все...
Тобто НАТО, ЕС і їм подібним колгоспам фактично керує Путін, через своїх маріонеток орбанів...
Європейських колгоспи (аналоги сталінських колгоспів, в яких є Правління, Голова, контора..., але рішення приймаються у райкому КРСС ) НАТО, ЕС і їм подібні клони - це ніби акціонерні товариства, в яких кожний з акціонерів має свою частину акцій, але доленосне рішення не може бути прийнято через одного, чи декількох дрібних акціонерів, які виконують всередині тих колгоспів роль "Троянського коня"