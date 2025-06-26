Прем’єр Ірландії Мартін розкритикував Орбана за спротив вступу України до ЄС: Позиція "глибоко невтішна" і "проблематична"

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін різко розкритикував позицію угорського прем’єра Віктора Орбана щодо членства України в Європейському Союзі. Він назвав її "глибоко невтішною" і "проблематичною".

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Ірландія й надалі переконуватиме Угорщину підтримати процес вступу України. "Членство в ЄС відіграло важливу роль у розвитку Ірландії, я не хочу перешкоджати прагненню інших країн приєднатися до ЄС", - заявив Мартін.

За його словами, надзвичайно важливо, аби Україна розпочала свій шлях до вступу до ЄС.

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