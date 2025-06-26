Ірландія на саміті ЄС наполягатиме на вступі України до Євросоюзу, - прем’єр країни Мартін

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що "дуже сильно наполягатиме" на питанні вступу України до Європейського Союзу на саміті лідерів ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Мартін сказав перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі 26 червня.

Так, прем’єр-міністр Ірландії заявив, що виступить проти гальмування процесу вступу України в Євросоюз.

"Я дуже сильно наполягатиму на питанні вступу України до Європейського Союзу. Ми не задоволені затримками і тим, що деякі країни гальмують цей процес", – заявив Мартін.

Він наголосив, що це стосується не лише майбутнього українців, але й також Європи та Європейського Союзу.

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"Ірландія з самого початку цього процесу відверто заявляла, що для України має бути шлях до членства в Європейському Союзі", – додав він.