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Новини Членство України в ЄС
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Ірландія на саміті ЄС наполягатиме на вступі України до Євросоюзу, - прем’єр країни Мартін

ірландія

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що "дуже сильно наполягатиме" на питанні вступу України до Європейського Союзу на саміті лідерів ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Мартін сказав перед початком засідання Європейської Ради у Брюсселі 26 червня.

Так, прем’єр-міністр Ірландії заявив, що виступить проти гальмування процесу вступу України в Євросоюз.

"Я дуже сильно наполягатиму на питанні вступу України до Європейського Союзу. Ми не задоволені затримками і тим, що деякі країни гальмують цей процес", – заявив Мартін.

Він наголосив, що це стосується не лише майбутнього українців, але й також Європи та Європейського Союзу.

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"Ірландія з самого початку цього процесу відверто заявляла, що для України має бути шлях до членства в Європейському Союзі", – додав він.

Автор: 

Ірландія (170) членство в ЄС (1318) Євросоюз (13785)


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Дякую! Слава Україні! Слава Ірландії!
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26.06.2025 14:50 Відповісти
схоже, що Ірландія має усвідомлення, що таке справжня воля та незалежність..
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26.06.2025 14:55 Відповісти
Бачите вони НА ПОЛ БУДУТЬ ЛЯГАТИ!!!Це просто классс!!!
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26.06.2025 15:17 Відповісти
Дякую за підтримку!
🇺🇦❤️🇮🇪
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26.06.2025 17:52 Відповісти
 
 