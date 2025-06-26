Ирландия будет настаивать на вступлении Украины в Евросоюз на саммите ЕС, - премьер страны Мартин
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что "очень сильно будет настаивать" на вопросе вступления Украины в Европейский Союз на саммите лидеров ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Мартин сказал перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе 26 июня.
Так, премьер-министр Ирландии заявил, что выступит против торможения процесса вступления Украины в Евросоюз.
"Я очень сильно буду настаивать на вопросе вступления Украины в Европейский Союз. Мы не удовлетворены задержками и тем, что некоторые страны тормозят этот процесс", - заявил Мартин.
Он подчеркнул, что это касается не только будущего украинцев, но и также Европы и Европейского Союза.
"Ирландия с самого начала этого процесса откровенно заявляла, что для Украины должен быть путь к членству в Европейском Союзе", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🇺🇦❤️🇮🇪