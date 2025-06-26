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Новости Членство Украины в ЕС
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Ирландия будет настаивать на вступлении Украины в Евросоюз на саммите ЕС, - премьер страны Мартин

ірландія

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что "очень сильно будет настаивать" на вопросе вступления Украины в Европейский Союз на саммите лидеров ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Мартин сказал перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе 26 июня.

Так, премьер-министр Ирландии заявил, что выступит против торможения процесса вступления Украины в Евросоюз.

"Я очень сильно буду настаивать на вопросе вступления Украины в Европейский Союз. Мы не удовлетворены задержками и тем, что некоторые страны тормозят этот процесс", - заявил Мартин.

Он подчеркнул, что это касается не только будущего украинцев, но и также Европы и Европейского Союза.

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"Ирландия с самого начала этого процесса откровенно заявляла, что для Украины должен быть путь к членству в Европейском Союзе", - добавил он.

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Ирландия (123) членство в ЕС (1078) Евросоюз (17341)


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Дякую! Слава Україні! Слава Ірландії!
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26.06.2025 14:50 Ответить
схоже, що Ірландія має усвідомлення, що таке справжня воля та незалежність..
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26.06.2025 14:55 Ответить
Бачите вони НА ПОЛ БУДУТЬ ЛЯГАТИ!!!Це просто классс!!!
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26.06.2025 15:17 Ответить
Дякую за підтримку!
🇺🇦❤️🇮🇪
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26.06.2025 17:52 Ответить
 
 