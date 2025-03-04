Ирландия одобрила пакет помощи Украине на 100 млн евро: средства пойдут на закупку нелетального военного оборудования
Во вторник, 4 марта, правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи для Украины на 100 млн евро. Средства будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.
Об этом заявил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Гаррис, пишет RTÉ, информирует Цензор.НЕТ.
Также Харрис заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине является "очень серьезным событием".
В свою очередь премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал это "серьезной неудачей" и призвал к "продолжению взаимодействия между всеми".
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Misha Gerarahare
показать весь комментарий04.03.2025 19:16 Ответить Мне нравится 1
Alex Smith
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Pawlo Kit
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