Ирландия одобрила пакет помощи Украине на 100 млн евро: средства пойдут на закупку нелетального военного оборудования

Во вторник, 4 марта, правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи для Украины на 100 млн евро. Средства будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Гаррис, пишет RTÉ, информирует Цензор.НЕТ.

Также Харрис заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине является "очень серьезным событием".

В свою очередь премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал это "серьезной неудачей" и призвал к "продолжению взаимодействия между всеми".

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