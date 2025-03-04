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Новости Помощь Украине от Ирландии
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Ирландия одобрила пакет помощи Украине на 100 млн евро: средства пойдут на закупку нелетального военного оборудования

Ирландия одобрила пакет помощи Украине на 100 млн евро

Во вторник, 4 марта, правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи для Украины на 100 млн евро. Средства будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Гаррис, пишет RTÉ, информирует Цензор.НЕТ.

Также Харрис заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине является "очень серьезным событием".

В свою очередь премьер-министр Ирландии Михол Мартин назвал это "серьезной неудачей" и призвал к "продолжению взаимодействия между всеми".

Читайте также: Ирландия готова отправить миротворцев в Украину, - премьер-министр Мартин

Автор: 

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нелетального, НЕЛЕТАЛЬНОГО на 4й рік війни КАРЛ!!!
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04.03.2025 19:16 Ответить
Собі залиште.
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04.03.2025 19:24 Ответить
Дякуємо.
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04.03.2025 20:09 Ответить
 
 