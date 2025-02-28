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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Ирландия готова отправить миротворцев в Украину, - премьер-министр Мартин

ірландія

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что страна готова оказывать помощь Украине и отправить миротворцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Irish Examiner.

Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон в четверг, 27 февраля, когда президент Украины сделал короткую остановку по дороге в США.

Именно тогда Мартин сообщил, что Ирландия готова оказывать помощь Украине и отправить миротворцев. Также премьер-министр и президент обсудили достижения мирного урегулирования войны и ряд других вопросов.

"Мы ясно дали понять, что будем очень настойчиво добиваться ускорения сроков вступления Украины в Европейский Союз", - сказал Мартин.

Мартин отметил, что вступление Украины в ЕС является приоритетом, потому что это определенные гарантии безопасности и экономические возможности в будущем.

Напомним, премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.

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Stephen, the Crazy Irishman in Braveheart

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28.02.2025 06:40 Ответить
Станом на грудень 2023 року в Силах оборони налічувалося 7 550 постійних осіб із встановленої чисельності у 9 500 осіб.

Ірландська держава має давню політику невойовничості у збройних конфліктах, включаючи нейтралітет у Другій світовій війні.

Військові можливості Ірландії скромні. Разом з тим, держава має довгу історію участі в миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй.
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28.02.2025 06:53 Ответить
ірландські добровольці завжди були чудовими вояками. Нам не потрібна орда зеків, а козаки, які тягнуться до волі, нехай їх буде хоча б сотня
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28.02.2025 09:33 Ответить
Охороняти карпатські перевали. Ці миротворці, це звичайне смердюче ОБСЕ, тількі велике та в камуфляжі.
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28.02.2025 07:15 Ответить
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28.02.2025 08:17 Ответить
 
 