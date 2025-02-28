Ирландия готова отправить миротворцев в Украину, - премьер-министр Мартин
Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что страна готова оказывать помощь Украине и отправить миротворцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Irish Examiner.
Мишель Мартин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в аэропорту Шеннон в четверг, 27 февраля, когда президент Украины сделал короткую остановку по дороге в США.
Именно тогда Мартин сообщил, что Ирландия готова оказывать помощь Украине и отправить миротворцев. Также премьер-министр и президент обсудили достижения мирного урегулирования войны и ряд других вопросов.
"Мы ясно дали понять, что будем очень настойчиво добиваться ускорения сроков вступления Украины в Европейский Союз", - сказал Мартин.
Мартин отметил, что вступление Украины в ЕС является приоритетом, потому что это определенные гарантии безопасности и экономические возможности в будущем.
Напомним, премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Ирландия предоставит Украине радары Giraffe.
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Ірландська держава має давню політику невойовничості у збройних конфліктах, включаючи нейтралітет у Другій світовій війні.
Військові можливості Ірландії скромні. Разом з тим, держава має довгу історію участі в миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй.