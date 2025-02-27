Турция рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине, - Bloomberg

Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО после США, готова присоединиться к миротворческим силам в Украине после завершения войны.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, информирует Цензор.НЕТ.

По информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал эту тему отдельно с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их недавних визитов в Анкару.

Турция настаивает на том, что не присоединится к миротворческой миссии, если не будет участвовать во всех консультациях и подготовительных мероприятиях по ее формированию.

В то же время Россия пока не дала официального ответа Анкаре относительно ее возможного привлечения, хотя этот вопрос поднимался во время визита Лаврова. По словам источников, Москва не рассматривает его как приоритетный.

"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения бремени европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по созданию европейских сил для Украины", - говорится в материале.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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