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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Турция рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине, - Bloomberg

туреччина

Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО после США, готова присоединиться к миротворческим силам в Украине после завершения войны.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, информирует Цензор.НЕТ.

По информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал эту тему отдельно с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время их недавних визитов в Анкару.

Турция настаивает на том, что не присоединится к миротворческой миссии, если не будет участвовать во всех консультациях и подготовительных мероприятиях по ее формированию.

В то же время Россия пока не дала официального ответа Анкаре относительно ее возможного привлечения, хотя этот вопрос поднимался во время визита Лаврова. По словам источников, Москва не рассматривает его как приоритетный.

"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения бремени европейских союзников, включая Великобританию и Францию, которые разрабатывают планы по созданию европейских сил для Украины", - говорится в материале.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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Автор: 

миротворцы (1139) Турция (3369)


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Топ комментарии
+6
Миротворці будуть захищати ***** від українців !
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27.02.2025 17:09
+4
Турки они такие. могут "незаметно" случайно высадиться в пырластополе 🤪🤣
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27.02.2025 17:19
+3
Туреччина в Криму , таке може бути ???
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27.02.2025 17:03
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Туреччина в Криму , таке може бути ???
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27.02.2025 17:03 Ответить
нема питань
миротворча місія в Українському Криму
here you wellcome
Teşekkür ederim
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27.02.2025 17:03 Ответить
В Крим зайдуть турки для забезпечення миротворчої місії?
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27.02.2025 17:04 Ответить
А миротворці будуть гнать русню на кордони 91 року чи ні? Бо ми ж накачаємо м"язи зробиму ядерну збрую та будему прагнути реваншу
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27.02.2025 17:07 Ответить
Миротворці будуть захищати ***** від українців !
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27.02.2025 17:09 Ответить
Турки они такие. могут "незаметно" случайно высадиться в пырластополе 🤪🤣
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27.02.2025 17:19 Ответить
Трампакс на сьогоднішніх перемовинах включив до угоди пункт про невступ України до НАТО. Значить рашка буде нищити нас і далі, на її обіцянки і підписи можна впевнено накласти велику купу вето.
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27.02.2025 17:49 Ответить
Треба Туреччині віддати Крим в оренду на кільканадцять років 50+
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27.02.2025 17:51 Ответить
Війська будь якого диктатора мають знаходитись поряд з диктатором. Туркам Ердогана нічого робити в Україні бо війська диктатора служать виключно диктатору.
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27.02.2025 17:58 Ответить
Сколько шестёрок хотят приклеиться к такому событию, чтобы и себе урвать кусок, стыдно читать.
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27.02.2025 18:19 Ответить
Туреччина та британія висловили готовність, де ЄС?
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27.02.2025 19:13 Ответить
 
 