Дискуссия об иностранном контингенте должна охватывать безопасность на суше, в воздухе и на море, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что возможное введение иностранного контингента в Украину должно учитывать не только безопасность на земле, но и в воздухе и на море.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Дискуссия о возможном введении иностранных контингентов в Украину в рамках более широких гарантий мира и безопасности сосредотачивалась в основном на "сапогах на местах". Но обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не более важным. Земля, небо и море должны быть в фокусе", - написал Сибига.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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