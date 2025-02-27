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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Дискуссия об иностранном контингенте должна охватывать безопасность на суше, в воздухе и на море, - Сибига

Андрей Сибига призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что возможное введение иностранного контингента в Украину должно учитывать не только безопасность на земле, но и в воздухе и на море.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Дискуссия о возможном введении иностранных контингентов в Украину в рамках более широких гарантий мира и безопасности сосредотачивалась в основном на "сапогах на местах". Но обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не более важным. Земля, небо и море должны быть в фокусе", - написал Сибига.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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Автор: 

миротворцы (1139) Сибига Андрей (360) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+5
Він марить як в його шеф.
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27.02.2025 11:51
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і Зірку Смерті
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27.02.2025 11:50 Ответить
Він марить як в його шеф.
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27.02.2025 11:51 Ответить
Сибіга та не переживай так. Як зайдуть війська то буде і в ставку і на ріцці і на землі і під землею і в воздусі.
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27.02.2025 11:55 Ответить
у 2020 році за часів каденії трампа ракетний есмінець "рузвельт" 6-го флоту вмс сша був у чорному морі
то ж домовляйтеся із трампом і зараз, а не тіко бла-бла-бла
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27.02.2025 11:58 Ответить
Без чітких, що мають силу міжнародного договору, гарантій зі сторони США відносно Сил розмежування у складі військ з країн Європи, така місія не матиме жодної перспективи.
З іншої сторони, якщо такі гарантії США для іноземного контингенту з європейських країн - членів НАТО будуть надані, то тоді Україна перебуватиме під захистом стати 5 Статуту Альянсу, яка поширюватиметьмя на іноземні війська Заходу, а отже і на українську територію, яку вони захищатимуть від агресивних рецидивів пітьми.
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27.02.2025 12:12 Ответить
От "дискуссія" і сам цей процес після "конференції" опублікованної в стінгазеті ОП... може продовжуватись поки внуки сибіги стануть - пенсіонерами....
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27.02.2025 12:15 Ответить
Навіщо цього кишенькового міністра целофан взагалі публіковати. Він пішак, який не має ваги і не приймає жодних рішень самостійно.
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27.02.2025 17:27 Ответить
 
 